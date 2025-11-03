बूंदी में कांस्टेबल किशन ने गोली मारकर की आत्महत्या, फायरिंग की आवाज सुन मचा हड़कंप

Bundi News: राजस्थान के बूंदी जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पुलिस महकबे को स्तब्ध कर दिया. कोतवाली थाना क्षेत्र के बहादुर सिंह सर्किल स्थित मुख्य डाकघर में ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल किशन ने संदिग्ध परिस्थितियों में खुद को गोली मार ली. सिर में गोली लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई. बूंदी लाइन पुलिस में तैनात किशन की यह आत्महत्या विभाग में सनसनी फैला रही है. पुलिस ने इसे सुसाइड करार दिया है, लेकिन पीछे छिपे कारणों की जांच शुरू कर दी है.

कोतवाली थाना प्रभारी भंवर सिंह के अनुसार, रविवार शाम करीब 8 बजे दो कांस्टेबल ड्यूटी पर थे और पोस्ट ऑफिस में टीवी देख रहे थे. तभी एक कांस्टेबल बाहर गया, और कुछ देर बाद तेज गोली चलने की आवाज गूंजी. साथी ने अंदर जाकर देखा तो किशन लाल खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे, और उनके हाथ में सरकारी रिवॉल्वर मौजूद थी. गोली सिर में लगी थी, जिससे तत्काल मौत हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, घटनास्थल को सील कर दिया और बारीकी से जांच की.

किशन लाल का शांत स्वभाव

जयपुर के मूल निवासी किशन लाल को 2021 में बूंदी में पोस्टिंग मिली थी. एक साल की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद पिछले तीन वर्षों से वे बूंदी पुलिस लाइन में गार्ड के पद पर तैनात थे. सहकर्मियों के अनुसार, वे अपने शांत और जिम्मेदार व्यवहार के लिए जाने जाते थे. ऐसे में अचानक आत्महत्या जैसे कदम ने सभी को हैरान कर दिया. पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा ने इसे "बेहद दुखद" बताते हुए कहा कि विभाग स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा.

मौके से कोई सुसाइड नोट या संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है. शव को बूंदी जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है, और सोमवार सुबह मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा. पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है. एसपी मीणा ने पुष्टि की कि आत्महत्या ही प्रतीत हो रही है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और गहन पूछताछ से कारणों का पता लगाया जाएगा. इस घटना ने पुलिसकर्मियों की मानसिक दबाव की समस्या को फिर उजागर कर दिया है.

