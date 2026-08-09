/बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

Pregnant Woman Death: बूंदी के जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद रविवार को माहौल गरमा गया. धनातरी गांव निवासी निशा पत्नी जगदीश मीणा की उपचार के दौरान मौत हो गई. महिला की मौत की खबर मिलते ही परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा. बड़ी संख्या में परिजन लेबर रूम के बाहर जमा हो गए और अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया. मामला बढ़ने की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम अस्पताल पहुंची. पुलिस अधिकारियों ने परिजनों से बातचीत कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और उन्हें समझाने का प्रयास किया. वहीं परिजन मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे.



प्रसूता की मौत के बाद अस्पताल में जुटे परिजन

जानकारी के अनुसार धनातरी गांव की रहने वाली निशा को उपचार के लिए बूंदी के जनाना अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. महिला की मौत की सूचना जैसे ही परिजनों को मिली, अस्पताल में माहौल बदल गया. परिजन लेबर रूम के बाहर जमा हो गए. उनका आरोप था कि इलाज के दौरान लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से निशा की जान चली गई. हालांकि, मौत की वास्तविक वजह क्या रही, इसे लेकर अभी आधिकारिक तौर पर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है. ऐसे में पूरे मामले की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

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डेड बॉडी मोर्चरी ले जाने पर बढ़ा विवाद

प्रसूता की मौत के बाद उस समय विवाद और बढ़ गया, जब परिजनों ने आरोप लगाया कि उनकी अनुमति के बिना डेड बॉडी को मोर्चरी ले जाने की कोशिश की गई. परिजनों के मुताबिक एंबुलेंस के जरिए शव को ले जाने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने एंबुलेंस को रोक दिया. इसके बाद अस्पताल परिसर में काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही. परिजन शव नहीं उठाने देने और पूरे मामले की जांच कराने की मांग पर अड़े रहे. मौके पर मौजूद लोगों के बीच बातचीत और समझाइश का दौर चलता रहा. परिजनों का कहना था कि पहले उन्हें मौत की पूरी जानकारी दी जाए और मामले में जिम्मेदारी तय की जाए.



पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संभाला मोर्चा

हंगामे की सूचना मिलने के बाद पुलिस उपाधीक्षक अनिल जोशी, सिटी कोतवाली थानाधिकारी रमेश आर्य और निरीक्षक देशराज जाट पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर परिजनों से बातचीत की. अधिकारियों ने पूरे मामले की जानकारी ली और परिजनों को उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए समझाइश की. अस्पताल परिसर में किसी तरह की अप्रिय स्थिति न बने, इसके लिए पुलिस टीम मौके पर मौजूद रही. परिजनों की ओर से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है. पुलिस और प्रशासन की ओर से घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटाई जा रही है.



मीणा समाज के पदाधिकारी भी पहुंचे

मामले की जानकारी मिलने के बाद मीणा समाज के अध्यक्ष रामेश्वर मीणा भी जनाना अस्पताल पहुंचे. उन्होंने परिजनों से बातचीत की और मामले की जानकारी ली. परिजनों का कहना है कि यदि इलाज में किसी तरह की लापरवाही हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए. इसी मांग को लेकर परिवार और समाज के लोगों में नाराजगी बनी हुई है.



अस्पताल प्रशासन से जवाब की मांग

प्रसूता की मौत के बाद परिजनों की ओर से अस्पताल प्रशासन से भी जवाब मांगा जा रहा है. उनका कहना है कि इलाज के दौरान क्या हुआ और महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जानकारी उन्हें स्पष्ट रूप से मिलनी चाहिए. फिलहाल मामले में इलाज में लापरवाही के आरोप परिजनों की ओर से लगाए गए हैं. इन आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी. अस्पताल की ओर से मौत के कारण और उपचार से जुड़े तथ्यों पर विस्तृत स्थिति सामने आना बाकी है.



जांच के बाद साफ होगी मौत की वजह

प्रसूता की मौत के बाद उठे सवालों का जवाब अब जांच के जरिए सामने आने की उम्मीद है. पुलिस मौके पर मौजूद लोगों और परिजनों से जानकारी जुटा रही है. वहीं अस्पताल में उपचार से जुड़े रिकॉर्ड भी मामले की जांच में अहम हो सकते हैं.

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