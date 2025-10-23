Bhai Dooj 2025: राजस्थान में जहां शराब बनती है प्रसाद और बैल खींचते हैं देवता का रथ, जानें अनोखी लोक परंपरा

Bundi News: राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत में ऐसी कई अनोखी लोक परंपराएं शामिल हैं, जो सदियों पुरानी होते हुए भी आज तक जिंदा हैं. इन्हीं में से एक है बूंदी जिले के देई कस्बे में भाईदूज के दिन निकाली जाने वाली घास भैरू की सवारी. यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि ग्रामीण संस्कृति, सामुदायिक एकता और अटूट लोक आस्था का प्रतीक मानी जाती है.

पूजा से शुरू होती परंपरा

भाईदूज के दिन सुबह-सवेरे देई कस्बे के पांच पटेल परिवार एक साथ एकत्रित होते हैं और घास भैरू देवता की विशेष पूजा-अर्चना करते हैं. पूजा के साथ ही सवारी की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं. इसके बाद सजे-धजे बैलों की जोड़ियों से एक रथ तैयार किया जाता है, जिस पर घास भैरू की प्रतिमा स्थापित की जाती है. मंत्रोच्चारण, ढोल-नगाड़ों की थाप और लोकगीतों की गूंज के बीच सवारी पूरे कस्बे के मुख्य मार्गों से होकर गुजरती है. इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं.

शराब चढ़ाने की अनोखी परंपरा

इस परंपरा की सबसे विशिष्ट और रोचक बात यह है कि घास भैरू देवता को प्रसाद स्वरूप शराब चढ़ाई जाती है. स्थानीय मान्यता के अनुसार, यह प्रसाद देवता को प्रसन्न करता है और गांव को दुष्ट शक्तियों एवं संकटों से सुरक्षित रखता है. पूजा और सवारी के दौरान श्रद्धालु उसी शराब को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और भक्ति के उल्लास में झूम उठते हैं. यह परंपरा लोक आस्था और विशिष्ट पूजा-रीति का अद्भुत संगम प्रस्तुत करती है.

पटाखों और उल्लास से भरी सवारी

सवारी के दौरान ग्रामीण उत्साह में एक-दूसरे पर पटाखे फेंकते हैं, मगर आश्चर्य की बात यह है कि किसी को कोई चोट नहीं लगती. ग्रामीणों का विश्वास है कि यह भैरू देवता की कृपा है, जो सभी को हर खतरे से बचाती है. यह दृश्य भक्ति, उमंग और उत्सव का जीवंत उदाहरण बन जाता है, जx संगीत, रंग और आनंद चारों ओर फैला होता है.

बैलों की सजावट त्योहार जैसा रूप

घास भैरू की सवारी में शामिल बैलों की जोड़ियां विशेष आकर्षण का केंद्र होती हैं. फूल-मालाओं से सजे रथ और रंग-बिरंगे कपड़ों में सजे बैल इस परंपरा को त्योहार जैसा रूप दे देते हैं. यह आयोजन न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि प्रकृति और पशु जीवन के प्रति सम्मान का संदेश भी देता है.



उत्साह और श्रद्धा के साथ निभाई जाती परंपरा

स्थानीय लोगों की मान्यता है कि घास भैरू देवता की पूजा से गांव में सुख-शांति, समृद्धि और सुरक्षा बनी रहती है. ग्रामीणों का अटूट विश्वास है कि भैरू देवता हर संकट से रक्षा करते हैं. यही कारण है कि आधुनिकता के इस युग में भी यह परंपरा पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ निभाई जाती है, और हर साल देई कस्बा भक्ति और उल्लास के इस दृश्य का साक्षी बनता है.

