Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान में अमरूदों ने किया किसानों का मुंह मीठा, भारी मांग से हो रहा मोटा मुनाफा!

Bundi News: राजस्थान के बूंदी जिले के किसानों में अमरूदों की मिठास घुल रही है. भारी मांग के चलते किसानों को मोटा मुनाफा हो रहा है, जिससे किसानों के चेहरे खिले उठे हैं. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 14, 2025, 07:34 PM IST | Updated: Dec 14, 2025, 07:34 PM IST

Trending Photos

Rajasthan Unique Marriage: राजस्थान के इस स्कूल में धूमधाम हुई दो बहनों की शादी, क्लासरूम में हल्दी-मेहंदी की रस्में
9 Photos
Rajasthan News

Rajasthan Unique Marriage: राजस्थान के इस स्कूल में धूमधाम हुई दो बहनों की शादी, क्लासरूम में हल्दी-मेहंदी की रस्में

बांसवाड़ा से सिर्फ 10KM दूर स्थित है ये खूबसूबरत जगह, कहलाता है 'राजस्थान का चेरापूंजी'
8 Photos
rajasthan place to visit

बांसवाड़ा से सिर्फ 10KM दूर स्थित है ये खूबसूबरत जगह, कहलाता है 'राजस्थान का चेरापूंजी'

राजस्थान में सर्दी का असर तेज! इन शहरों में छाया घना कोहरा, जानें मौसम का ताजा अपडेट
6 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में सर्दी का असर तेज! इन शहरों में छाया घना कोहरा, जानें मौसम का ताजा अपडेट

राजस्थानी जंगली मास टेस्ट किया क्या? एक बार खाए तो कभी नहीं भूलेंगे स्वाद!
6 Photos
Rajasthani Junglee meat

राजस्थानी जंगली मास टेस्ट किया क्या? एक बार खाए तो कभी नहीं भूलेंगे स्वाद!

राजस्थान में अमरूदों ने किया किसानों का मुंह मीठा, भारी मांग से हो रहा मोटा मुनाफा!

Bundi News: प्रदेश में बढ़ते सर्दी के सितम के साथ ही बूंदी के अमरूदों की मिठास भी बढ़ती जा रही है. हालांकि की इस बार बारिश अधिक होने की वजह से अमरूद की खेती प्रभावित हुई है और अमरूद की डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है. इस बार अमरूद के दामों में उछाल होने की वजह से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं.

सर्दी बढ़ते ही बूंदी जिले के खेतों में हर तरफ हरे-भरे, चमकदार अमरूदों से लदे पेड़ नजर आ रहे हैं. इन अमरूदों की खास मिठास और खुशबू अब देश-प्रदेश तक फैल चुकी है. यही वजह है कि राजस्थान के साथ-साथ उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से व्यापारी बड़ी संख्या में बूंदी पहुंच रहे हैं.

जानकारों के अनुसार, राजस्थान में सवाई माधोपुर के बाद बूंदी ऐसा जिला है, जहां सबसे अधिक अमरूद की खेती होती है. जिले में करीब 700 से 900 हेक्टेयर क्षेत्र में अमरूद की पैदावार हो रही है, जिसने बूंदी को फल व्यापार का बड़ा केंद्र बना दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कृषि उप निदेशक (उद्यान) पांचू लाल मीणा के अनुसार, सर्दी के मौसम में अमरूदों में मिठास और रंगत दोनों बढ़ जाती है. इसी कारण बूंदी के अमरूदों की देशभर की मंडियों में जबरदस्त मांग है. रोजाना हजारों किलो अमरूद यहां से अलग-अलग राज्यों में भेजे जा रहे हैं.

किसानों का कहना है कि इस सीजन में बढ़ी मांग और बेहतर दामों के चलते उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है. अमरूद की खेती अब क्षेत्र के किसानों के लिए आय का मजबूत जरिया बनती जा रही है. कुल मिलाकर सर्दियों के इस मौसम में बूंदी के अमरूद न सिर्फ स्वाद और सेहत का खजाना साबित हो रहे हैं, बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रहे हैं.

प्रदेश में मुख्य रूप से सवाई माधोपुर अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसे 'अमरूद नगरी' भी कहा जाता है और यहां सूरवाल जैसे गांव प्रमुख हैं, साथ ही चित्तौड़गढ़ खासकर गंगरार क्षेत्र और बूंदी भी अमरूद उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, जहां लखनऊ 49 जैसी किस्में उगाई जाती हैं.

वहीं, भारत में सबसे ज्यादा अमरूद का खेती उत्तर प्रदेश में होती है, खासकर प्रयागराज (इलाहाबाद) क्षेत्र अपनी उच्च गुणवत्ता वाले अमरूद के लिए फेमस है. इलाहाबाद का सफेदा अपनी मिठास, सफेद गूदे और अच्छी उपज के लिए विश्व स्तर पर फेमस है. हालांकि, कुछ आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश भी शीर्ष उत्पादकों में से एक है, जबकि बिहार, छत्तीसगढ़, पंजाब और आंध्र प्रदेश में भी अमरूद उगाए जाते हैं.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bundi News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news