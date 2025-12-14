राजस्थान में अमरूदों ने किया किसानों का मुंह मीठा, भारी मांग से हो रहा मोटा मुनाफा!

Bundi News: प्रदेश में बढ़ते सर्दी के सितम के साथ ही बूंदी के अमरूदों की मिठास भी बढ़ती जा रही है. हालांकि की इस बार बारिश अधिक होने की वजह से अमरूद की खेती प्रभावित हुई है और अमरूद की डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है. इस बार अमरूद के दामों में उछाल होने की वजह से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं.

सर्दी बढ़ते ही बूंदी जिले के खेतों में हर तरफ हरे-भरे, चमकदार अमरूदों से लदे पेड़ नजर आ रहे हैं. इन अमरूदों की खास मिठास और खुशबू अब देश-प्रदेश तक फैल चुकी है. यही वजह है कि राजस्थान के साथ-साथ उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से व्यापारी बड़ी संख्या में बूंदी पहुंच रहे हैं.

जानकारों के अनुसार, राजस्थान में सवाई माधोपुर के बाद बूंदी ऐसा जिला है, जहां सबसे अधिक अमरूद की खेती होती है. जिले में करीब 700 से 900 हेक्टेयर क्षेत्र में अमरूद की पैदावार हो रही है, जिसने बूंदी को फल व्यापार का बड़ा केंद्र बना दिया है.

कृषि उप निदेशक (उद्यान) पांचू लाल मीणा के अनुसार, सर्दी के मौसम में अमरूदों में मिठास और रंगत दोनों बढ़ जाती है. इसी कारण बूंदी के अमरूदों की देशभर की मंडियों में जबरदस्त मांग है. रोजाना हजारों किलो अमरूद यहां से अलग-अलग राज्यों में भेजे जा रहे हैं.

किसानों का कहना है कि इस सीजन में बढ़ी मांग और बेहतर दामों के चलते उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है. अमरूद की खेती अब क्षेत्र के किसानों के लिए आय का मजबूत जरिया बनती जा रही है. कुल मिलाकर सर्दियों के इस मौसम में बूंदी के अमरूद न सिर्फ स्वाद और सेहत का खजाना साबित हो रहे हैं, बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रहे हैं.

प्रदेश में मुख्य रूप से सवाई माधोपुर अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसे 'अमरूद नगरी' भी कहा जाता है और यहां सूरवाल जैसे गांव प्रमुख हैं, साथ ही चित्तौड़गढ़ खासकर गंगरार क्षेत्र और बूंदी भी अमरूद उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, जहां लखनऊ 49 जैसी किस्में उगाई जाती हैं.

वहीं, भारत में सबसे ज्यादा अमरूद का खेती उत्तर प्रदेश में होती है, खासकर प्रयागराज (इलाहाबाद) क्षेत्र अपनी उच्च गुणवत्ता वाले अमरूद के लिए फेमस है. इलाहाबाद का सफेदा अपनी मिठास, सफेद गूदे और अच्छी उपज के लिए विश्व स्तर पर फेमस है. हालांकि, कुछ आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश भी शीर्ष उत्पादकों में से एक है, जबकि बिहार, छत्तीसगढ़, पंजाब और आंध्र प्रदेश में भी अमरूद उगाए जाते हैं.

