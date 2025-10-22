राजस्थान की वो परंपरा, जिसमें एक-दूसरे पर फेंके जाते हैं बम!

Bundi News: बूंदी के नैनवां में दीपावली के दूसरे बैंलों की दीपावली वर्षों से चल रही पटाखा युद्ध की परंपरा का इस बार भी निर्वहन हुआ. शाम 8 बजे शुरू होने वाला पटाखा युद्ध रात 11 बजे तक चला. बैलों की दीपावली पर शाम 7 बजे शहर का बाजार पूरी तरह बंद हो जाता है.

शहर के मालदेव चौक, शीतला गली, प्याऊ की गली, झंडे की गली, गढ़चौक में 8 बजे युवकों की टोलियों मोर्चाबंदी शुरू कर देती है. इसके बाद पटाखा युद्ध शुरू होता है. युवकों की टोलियों हाथों से सूतली बंब, रॉकेट, सिटिया, हुक्के जलाकर एक दूसरे पे फेंकते हैं.

इसकी चपेट में आने से कई युवक घायल भी हो जाते है और आगजनी की दुर्घटना भी हो जाती है. अंत में पुलिस की समझाइश से पटाखा युद्ध को बंद करवा दिया गया.

पटाखा युद्ध में आगजनी और चोटें आम घटनाएं बन चुकी हैं. आयोजकों और पुलिस की समझाइश के बावजूद, इस साल भी कुछ युवक हल्की और गंभीर चोटों के साथ अस्पताल पहुंचे. य़हां युवा परंपरा को निभाने के लिए जान जोखिम में डालते हैं.

इस साल पुलिस ने पटाखा युद्ध के दौरान निगरानी की और आखिर में समझाइश देकर युद्ध को खत्म करवाया. इस मामले में पुलिस का कहना है कि युवा परंपरा का हिस्सा हैं, लेकिन सुरक्षा नियमों का पालन करना जरूरी है. स्थानीय प्रशासन ने आगजनी से बचाव और लोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए.

ये परंपरा नैनवां में मनोरंजन और उत्साह दोनों को जीवित रखा है. हालांकि, चोटों और आगजनी की घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि सुरक्षा उपाय अनिवार्य हैं. नागरिकों और प्रशासन को मिलकर सावधानी अपनानी होगी ताकि परंपरा को सुरक्षित और आनंददायक तरीके से निभाया जा सके.

