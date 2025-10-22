Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान की वो परंपरा, जिसमें एक-दूसरे पर फेंके जाते हैं बम!

Bundi News: राजस्थान के बूंदी के नैनवां में दीपावली के दूसरे दिन एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है, जिसका नाम पटाखा युद्ध है. इस दौरान युवा एक-दूसरे पर बम फेंकते हैं. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 22, 2025, 06:36 PM IST | Updated: Oct 22, 2025, 06:36 PM IST

Trending Photos

जयपुर में अन्नकूट महोत्सव की धूम! गोविंददेवजी मंदिर में छप्पन भोग से महका पूरा शहर
6 Photos
Annakoot Mahotsav

जयपुर में अन्नकूट महोत्सव की धूम! गोविंददेवजी मंदिर में छप्पन भोग से महका पूरा शहर

राजस्थान सरकार का बड़ा तोहफा! अब हर परिवार को मिलेगा अपना घर, जानें कैसे करें आवेदन
7 Photos
Rajasthan government scheme

राजस्थान सरकार का बड़ा तोहफा! अब हर परिवार को मिलेगा अपना घर, जानें कैसे करें आवेदन

राजस्थान में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, अगले 72 घंटे में इन जिलों में बारिश की चेतावनी!
7 Photos
rajasthan weather news

राजस्थान में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, अगले 72 घंटे में इन जिलों में बारिश की चेतावनी!

राजस्थान में अन्नकूट महोत्सव, घर-घर और मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़!
7 Photos
goverdhan pooja

राजस्थान में अन्नकूट महोत्सव, घर-घर और मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़!

राजस्थान की वो परंपरा, जिसमें एक-दूसरे पर फेंके जाते हैं बम!

Bundi News: बूंदी के नैनवां में दीपावली के दूसरे बैंलों की दीपावली वर्षों से चल रही पटाखा युद्ध की परंपरा का इस बार भी निर्वहन हुआ. शाम 8 बजे शुरू होने वाला पटाखा युद्ध रात 11 बजे तक चला. बैलों की दीपावली पर शाम 7 बजे शहर का बाजार पूरी तरह बंद हो जाता है.

शहर के मालदेव चौक, शीतला गली, प्याऊ की गली, झंडे की गली, गढ़चौक में 8 बजे युवकों की टोलियों मोर्चाबंदी शुरू कर देती है. इसके बाद पटाखा युद्ध शुरू होता है. युवकों की टोलियों हाथों से सूतली बंब, रॉकेट, सिटिया, हुक्के जलाकर एक दूसरे पे फेंकते हैं.

इसकी चपेट में आने से कई युवक घायल भी हो जाते है और आगजनी की दुर्घटना भी हो जाती है. अंत में पुलिस की समझाइश से पटाखा युद्ध को बंद करवा दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पटाखा युद्ध में आगजनी और चोटें आम घटनाएं बन चुकी हैं. आयोजकों और पुलिस की समझाइश के बावजूद, इस साल भी कुछ युवक हल्की और गंभीर चोटों के साथ अस्पताल पहुंचे. य़हां युवा परंपरा को निभाने के लिए जान जोखिम में डालते हैं.

इस साल पुलिस ने पटाखा युद्ध के दौरान निगरानी की और आखिर में समझाइश देकर युद्ध को खत्म करवाया. इस मामले में पुलिस का कहना है कि युवा परंपरा का हिस्सा हैं, लेकिन सुरक्षा नियमों का पालन करना जरूरी है. स्थानीय प्रशासन ने आगजनी से बचाव और लोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए.

ये परंपरा नैनवां में मनोरंजन और उत्साह दोनों को जीवित रखा है. हालांकि, चोटों और आगजनी की घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि सुरक्षा उपाय अनिवार्य हैं. नागरिकों और प्रशासन को मिलकर सावधानी अपनानी होगी ताकि परंपरा को सुरक्षित और आनंददायक तरीके से निभाया जा सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bundi News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news