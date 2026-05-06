Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bundi
  • /बूंदी में DJ की धुन पर खूनी खेल, नशे में धुत दबंगों ने भाइयों को कुल्हाड़ी से काटा!

बूंदी में DJ की धुन पर खूनी खेल, नशे में धुत दबंगों ने भाइयों को कुल्हाड़ी से काटा!

Bundi News: राजस्थान के बूंदी में शादी के दौरान DJ बजाने को लेकर विवाद में दो भाइयों पर कुल्हाड़ी और लाठियों से हमला कर दिया गया. शराब के नशे में आरोपियों ने गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए. गंभीर रूप से घायल भाइयों का इलाज कोटा के MBS अस्पताल में जारी है.
 

Edited bySandhya YadavUpdated bySandhya Yadav
Published: May 06, 2026, 02:04 PM|Updated: May 06, 2026, 02:04 PM
बूंदी में DJ की धुन पर खूनी खेल, नशे में धुत दबंगों ने भाइयों को कुल्हाड़ी से काटा!
Image Credit: Bundi News

Bundi News: राजस्थान के बूंदी जिले के रायथल थाना क्षेत्र में खुशियों वाला शादी का माहौल उस समय मातम और दहशत में बदल गया, जब डीजे बजाने की मामूली बात को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया. शराब के नशे में धुत हमलावरों ने दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए दो सगे भाइयों पर कुल्हाड़ी और लाठियों से जानलेवा हमला कर दिया. इस हिंसक झड़प में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें कोटा रेफर किया गया है.

मनोरंजन बना मौत का खेल
घटना रायथल थाना इलाके के एक गांव में आयोजित शादी समारोह की है. चश्मदीदों के अनुसार, विवाह की रस्मों के दौरान डीजे पर गाने बजाने को लेकर कुछ युवकों के बीच कहासुनी शुरू हुई थी. देखते ही देखते बहस ने उग्र रूप धारण कर लिया. हमलावर, जो पहले से ही अत्यधिक शराब के नशे में बताए जा रहे थे, आपा खो बैठे और पास ही पड़ी कुल्हाड़ियों और लाठियों से लैस होकर आ गए.

Add Zee News as a Preferred Source

जानलेवा हमला और तोड़फोड़
हमलावरों ने बिना सोचे-समझे दो भाइयों को निशाना बनाया. उन पर कुल्हाड़ी से वार किए गए, जिससे उनके शरीर के अंगों पर गहरे जख्म आए हैं. जब परिजनों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, तो आरोपियों ने वहां खड़ी एक गाड़ी पर भी अपना गुस्सा निकाला और पत्थर मारकर गाड़ी का शीशा तोड़ दिया. मौके पर चीख-पुकार मच गई और शादी की खुशियां दहशत में बदल गईं. हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए.

अस्पताल में जिंदगी की जंग
दोनों भाइयों की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें तुरंत स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें कोटा के एमबीएस अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया. फिलहाल दोनों का उपचार जारी है, लेकिन उनकी स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है.

पुलिसिया कार्रवाई और जांच
घटना की सूचना मिलते ही रायथल थाना पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और साक्ष्य जुटाए. पुलिस के अनुसार आरोपियों की पहचान की जा रही है और उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. मामले में जानलेवा हमले सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. शादी में मौजूद अन्य चश्मदीदों और ग्रामीणों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं.

यह घटना एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में शादी-समारोहों के दौरान बढ़ते नशे के चलन और मामूली बातों पर होने वाली हिंसा की ओर इशारा करती है. फिलहाल, पुलिस का पूरा जोर आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी पर है ताकि इलाके में कानून व्यवस्था कायम रहे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Bundi Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Rajasthan News Live: हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, लिखा- लाल कपड़ों में महिला-पुरुष को न दें एंट्री

ट्रेंडिंग न्यूज़

Good News: किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, मंडी में बन रहा 2 करोड़ का हाईटेक प्लेटफॉर्म!

राजस्थान में बारिश का दौर जारी! IMD ने इन जिलों में जारी किया ऑरेंज-येलो अलर्ट

राजस्थान की गर्मी पर फिर अटैक करेगा मौसम! 12 जिलों में गरज-चमक के साथ बरसने का प्लान बना रहे बादल

राजस्थान में आज इंद्रदेव बरपाएंगे कहर! इन जिलों में बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, 33 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का यलो अलर्ट जारी

LPG भरवाने से पहले अलर्ट! जानें आपके शहर में आज क्या है गैस सिलेंडर का दाम

क्या आप जानते हैं? किस शहर को कहते हैं राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी

Rajasthan News: PPP मॉडल से बदलेगा राजस्थान का औद्योगिक नक्शा, निवेशकों के लिए खुले द्वार, हर जिले में बढ़ेंगे रोजगार

PM Kisan की 23वीं किस्त को लेकर बड़ा खुलासा, इस दिन खाते में ट्रांसफर हो सकते हैं रुपये!

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का 'भूतिया गांव' कहां है?

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

राजस्थान में मौसम का कहर, 28 जिलों में भारी बारिश-आंधी का ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी!

Gold Silver Price: मंदी के समुद्र में डूबे सोना-चांदी, राजस्थान में धड़ाम हुए गोल्ड-सिल्वर के रेट

राजस्थान की गर्मियों में इन फलों का है राज, तपती धूप में मिलती है जबरदस्त ठंडक!

राजस्थान में सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल! जयपुर सहित इन शहरों में गिरे दाम, देखें आज की रेट लिस्ट

Rajasthan News: PPP मॉडल से बदलेगा राजस्थान का सफर, 9 शहरों में बनेंगे लग्जरी बस पोर्ट, CM ने दिए निर्देश

राजस्थान में औंधे मुंह नीचे गिरे सोना चांदी के रेट, सराफा बाजार में जोरदार गिरावट!

राजस्थान के जयपुर, बीकानेर, समेत इन जिलों में आंधी-तूफान के साथ तेज बारिश की चेतावनी जारी

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

राजस्थान में भीषण गर्मी के तेवर होंगे ढीले! अलवर, भरतपुर समेत इन जिलों में तेज आंधी-तूफान के साथ बारिश की चेतावनी जारी

तेज आंधी और बारिश के बाद फिर बदलेगा राजस्थान का मौसम, IMD ने दी चेतावनी

AC चलाते हुए भूलकर भी न करें ये गलती, वरना हो सकता है ब्लास्ट! अपनाएं ये जरूरी सेफ्टी टिप्स

राजस्थान में यहां बसने जा रहा है 'नया शहर', सड़क, पानी और बिजली का हुआ शुरू!

Rajasthan news: खनन विभाग ने जब्त की 120 टन अवैध बजरी, पक्षपात के आरोपों से घिरे अधिकारी

धड़ाम से लुढ़के सोना-चांदी के दाम, राजस्थान के सराफा बाजार में मचा हड़कंप!

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का सबसे पुराना किला कौन-सा है?

Rajasthan News: RPSC पर हाईकोर्ट सख्त, स्कूल व्याख्याता भर्ती में 2 साल बाद बदला जवाब, नियुक्ति पर रोक

किसानों की सबसे बड़ी समस्या खत्म! राजस्थान सरकार बनाएगी खेत तक रास्ता, जानें नियम

हवामहल के सामने छात्रों को कुचलने की कोशिश, रिवर्स में दौड़ाई कार, पुलिस पर लापरवाही का आरोप

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के 15 जिलों में बारिश का अलर्ट, बौछारों से भीगेगा इन शहरों का कोना-कोना, अलर्ट जारी

JJM में राजस्थान को दो साल बाद बजट, केंद्र ने राज्य को 4500 करोड़ की दी मंजूरी

राजस्थान में कहीं आंधी-बारिश और ओलावृष्टि, तो कहीं 43 डिग्री पारा, जानें प्रदेश के टॉप 10 गर्म शहर

राजस्थान के इस जिले में फिर कम हुए पेट्रोल-डीजल के दाम, आज टंकी फुल कराने पर होगी बचत!

जब आधी रात को ग्रामीणों के बीच पहुंचीं IAS टीना डाबी, उनियारा में 'ऑन द स्पॉट' फैसला

सिर्फ 14 मई तक मौका! राजस्थान में फैक्ट्री लगाने का सपना होगा सच, रीको दे रहा है 5500 प्लॉट का बड़ा ऑफर

सरिस्का में बनेगा 40 KM एलिवेटेड रोड! नई DPR से बदलेगा अलवर-जयपुर का कनेक्शन, जानें पूरा अपडेट

राजस्थान में दर्दनाक हादसा! साउथ के दिग्गज निर्माता आर.बी. चौधरी की मौत

Tags:
Bundi News

About the Author

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Jaipur News: खेलते-खेलते टैंक में जा गिरी 2 बच्चियां, CCTV में कैद हुई आखिरी तस्वीर

Jaipur News: खेलते-खेलते टैंक में जा गिरी 2 बच्चियां, CCTV में कैद हुई आखिरी तस्वीर

Jaipur news
2

सीनियर IAS समित शर्मा एक बार फिर चर्चा में, सहकारिता में अब होगी "भ्रष्टाचार की सफाई"

Jaipur news
3

Kota: सिजेरियन के बाद 6 प्रसूताओं की बिगड़ी तबीयत, 1 की मौत, हाल जानने पहुंचे MLA लिफ्ट में फंसे

kota News
4

Rajasthan News: राजस्थान के इस अभयारण्य में गूंज रही किलकारियां, बढ़े हिरण और चिंकारा

churu news
5

बूंदी में DJ की धुन पर खूनी खेल, नशे में धुत दबंगों ने भाइयों को कुल्हाड़ी से काटा!

Bundi News