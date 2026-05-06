/बूंदी में DJ की धुन पर खूनी खेल, नशे में धुत दबंगों ने भाइयों को कुल्हाड़ी से काटा!

Bundi News: राजस्थान के बूंदी जिले के रायथल थाना क्षेत्र में खुशियों वाला शादी का माहौल उस समय मातम और दहशत में बदल गया, जब डीजे बजाने की मामूली बात को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया. शराब के नशे में धुत हमलावरों ने दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए दो सगे भाइयों पर कुल्हाड़ी और लाठियों से जानलेवा हमला कर दिया. इस हिंसक झड़प में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें कोटा रेफर किया गया है.

मनोरंजन बना मौत का खेल

घटना रायथल थाना इलाके के एक गांव में आयोजित शादी समारोह की है. चश्मदीदों के अनुसार, विवाह की रस्मों के दौरान डीजे पर गाने बजाने को लेकर कुछ युवकों के बीच कहासुनी शुरू हुई थी. देखते ही देखते बहस ने उग्र रूप धारण कर लिया. हमलावर, जो पहले से ही अत्यधिक शराब के नशे में बताए जा रहे थे, आपा खो बैठे और पास ही पड़ी कुल्हाड़ियों और लाठियों से लैस होकर आ गए.

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जानलेवा हमला और तोड़फोड़

हमलावरों ने बिना सोचे-समझे दो भाइयों को निशाना बनाया. उन पर कुल्हाड़ी से वार किए गए, जिससे उनके शरीर के अंगों पर गहरे जख्म आए हैं. जब परिजनों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, तो आरोपियों ने वहां खड़ी एक गाड़ी पर भी अपना गुस्सा निकाला और पत्थर मारकर गाड़ी का शीशा तोड़ दिया. मौके पर चीख-पुकार मच गई और शादी की खुशियां दहशत में बदल गईं. हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए.

अस्पताल में जिंदगी की जंग

दोनों भाइयों की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें तुरंत स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें कोटा के एमबीएस अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया. फिलहाल दोनों का उपचार जारी है, लेकिन उनकी स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है.

पुलिसिया कार्रवाई और जांच

घटना की सूचना मिलते ही रायथल थाना पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और साक्ष्य जुटाए. पुलिस के अनुसार आरोपियों की पहचान की जा रही है और उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. मामले में जानलेवा हमले सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. शादी में मौजूद अन्य चश्मदीदों और ग्रामीणों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं.

यह घटना एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में शादी-समारोहों के दौरान बढ़ते नशे के चलन और मामूली बातों पर होने वाली हिंसा की ओर इशारा करती है. फिलहाल, पुलिस का पूरा जोर आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी पर है ताकि इलाके में कानून व्यवस्था कायम रहे.