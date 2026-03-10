Zee Rajasthan
पुलिस कस्टडी में पोक्सो आरोपी की मौत! इंदरगढ़ थाने की कार्यशैली पर उठे गंभीर सवाल

Rajasthan News: बूंदी के इंदरगढ़ थाने में पोक्सो एक्ट के आरोपी दिनेश सैनी ने पुलिस हिरासत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. परिजनों ने पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है. मामले में उच्च अधिकारी जांच में जुट गए हैं.

SAGAR CHAUDHARY
SAGAR CHAUDHARY
Published:Mar 10, 2026, 11:17 PM IST | Updated:Mar 10, 2026, 11:17 PM IST

Bundi News: बूंदी जिले के इंदरगढ़ थाना परिसर से एक गंभीर और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. पोक्सो एक्ट के एक मामले में पुलिस हिरासत में चल रहे आरोपी ने थाने के अंदर ही आत्महत्या कर ली. इस घटना के सामने आने के बाद पूरे पुलिस महकमे में हलचल मच गई है और थाने की व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े होने लगे हैं.

जानकारी के अनुसार करवर निवासी दिनेश सैनी पुत्र मांगीलाल को पोक्सो एक्ट के एक मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ था. बताया जा रहा है कि वह इंदरगढ़ थाने में ही रखा गया था. इसी दौरान आरोपी ने थाने के अंदर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, थाने में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और पूरे मामले की जानकारी ली. पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों से पूछताछ भी की. इस घटना के बाद से पुलिस विभाग में भी बेचैनी का माहौल बना हुआ है.

बताया जा रहा है कि जिस समय यह घटना हुई, उस समय थाना अधिकारी रामलाल मीणा भी थाने में मौजूद थे. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस हिरासत में रहते हुए आरोपी ने यह कदम कैसे उठा लिया. लोगों का कहना है कि थाने में सुरक्षा और निगरानी की व्यवस्था होती है, ऐसे में आरोपी का आत्महत्या करना कई तरह की शंकाएं पैदा कर रहा है.

दूसरी तरफ मृतक के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. परिवार का कहना है कि दिनेश सैनी को पुलिस द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा था. परिजनों का आरोप है कि हिरासत के दौरान उसे प्रताड़ित किया गया, जिसके चलते उसने मजबूरी में यह कदम उठा लिया.

घटना के बाद से थाना अधिकारी रामलाल मीणा मीडिया के फोन कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे हैं. इससे मामले को लेकर और भी सवाल उठने लगे हैं. स्थानीय लोगों का भी कहना है कि पूरे मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी जरूरी है.

पुलिस हिरासत में हुई इस मौत ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. अब सबकी नजर इस बात पर है कि उच्च अधिकारी इस मामले को किस तरह लेते हैं और जांच के बाद क्या सच्चाई सामने आती है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट आने के बाद तय की जाएगी.

