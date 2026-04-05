जमीनी विवाद में गर्भवती महिला पर हमला, पेट में पल रहे जुड़वा नवजात की मौत

Rajasthan Crime: बूंदी जिले में जमीनी विवाद ने एक गर्भवती महिला की जिंदगी उजाड़ दी. यहां दो पक्षों के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. मारपीट के दौरान महिला के पेट में पल रहे जुड़वा नवजातों की मौत हो गई.
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Rajasthan Crime: राजस्थान के बूंदी जिले से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां जमीनी विवाद ने एक गर्भवती महिला की जिंदगी उजाड़ दी. मारपीट के दौरान घायल हुई महिला के पेट में पल रहे जुड़वा नवजातों की मौत हो गई. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है.
सूचना पर मौके पर पहुंचे दबलाना थाना पुलिस ने दोनों नवजातों को अपने कब्जे में लिया और मेडिकल बोर्ड से पोस्टपार्टम करवाया गया है. दोनों का डीएनए सैंपल लिया गया है, ताकि नवजातों की मौत पर कड़ी कार्रवाई हो सके. जानकारी के अनुसार, मामला दबलाना थाना क्षेत्र के दुर्गापुरा गांव का है. यहां दो पक्षों के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था.
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आरोप है कि पीड़िता के रिश्तेदार ही उसकी जमीन पर मकान निर्माण कर रहे थे. कई बार मना करने के बावजूद निर्माण कार्य जारी रहा, जिससे विवाद बढ़ता गया. बताया जा रहा है कि इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई.
झगड़े के दौरान गर्भवती महिला ब्रह्मा बाई बीच-बचाव करने पहुंची, तभी आरोपियों ने उस पर लाठियों और पत्थरों से हमला कर दिया. हमले में गंभीर रूप से घायल महिला गिर पड़ी, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई.
घटना के बाद परिजन महिला को तुरंत हिण्डोली अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. वहां डॉक्टरों ने महिला की जान बचाने के लिए तत्काल ऑपरेशन किया. चिकित्सकों की कोशिशों से महिला की हालत तो स्थिर हो गई, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके गर्भ में पल रहे करीब पांच माह के दोनों भ्रूणों को बचाया नहीं जा सका.
8 साल बाद मिली खुशियां छिन गईं
इस घटना के बाद पीड़िता ब्रह्मा बाई का रो-रोकर बुरा हाल है. बताया जा रहा है कि करीब आठ साल बाद उसे संतान सुख मिलने वाला था, वह भी जुड़वा बच्चों के रूप में, लेकिन इस घटना ने उसकी सारी खुशियां छीन लीं. परिवार में मातम पसरा हुआ है और गांव में भी गहरा आक्रोश व्याप्त है.
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पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि उन्होंने पहले भी जमीनी विवाद को लेकर दबलाना थाना पुलिस को शिकायत दी थी, लेकिन समय पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई. उनका कहना है कि यदि पहले ही उचित कदम उठाए जाते, तो यह दर्दनाक घटना टल सकती थी. घटना के बाद आरोपियों के फरार होने और परिवार को धमकियां मिलने की भी बात सामने आई है, जिससे वे दहशत में हैं.
पुलिस जांच में जुटी
घटना की सूचना मिलते ही दबलाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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