60 करोड़ से राजस्थान का ये शहर बनेगा 'ग्रीन स्मार्ट सिटी', बिजली के तार के जंजाल किए जाएंगे अंडरग्राउंड

Rajasthan Government Project: राजस्थान की छोटी काशी के नाम से फेमस बूंदी शहर को अब  ग्रीन स्मार्ट सिटी के रूप बदला जाएगा, जिसके लिए 60 करोड़ रुपये का बजट पास किया गया है. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 18, 2025, 01:59 PM IST | Updated: Dec 18, 2025, 01:59 PM IST

60 करोड़ से राजस्थान का ये शहर बनेगा 'ग्रीन स्मार्ट सिटी', बिजली के तार के जंजाल किए जाएंगे अंडरग्राउंड

Rajasthan Government Project: राजस्थान के बूंदी शहर की तस्वीर अब पूरी तरह बदलने जा रही है. छोटी काशी के नाम से मशहूर बूंदी को इको-फ्रेंडली और ग्रीन स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा. इसके लिए स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत करीब 60 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

बजट घोषणा 2025-26 के तहत प्रस्तावित इन कार्यों को लेकर बुधवार को जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने शहर के विभिन्न इलाकों का दौरा किया और अधिकारियों को कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए.

निरीक्षण के दौरान शहर के पुराने इलाकों को तारों के जंजाल से मुक्त करने पर विशेष जोर दिया गया. स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अब पुराने शहर में बिजली के खंभे हटाकर विद्युत लाइनों को अंडरग्राउंड किया जाएगा.

इससे शहर का हेरिटेज लुक निखरेगा और संकरी गलियों में आमजन को आवाजाही में सुविधा मिलेगी. जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने तोपखाना स्कूल, ऐतिहासिक दरवाजों और अन्य विरासत इमारतों के जीर्णोद्धार की भी समीक्षा की.

अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि पर्यटन स्थलों को आकर्षक रूप दिया जाए ताकि पर्यटकों की संख्या बढ़ सके और बूंदी को नई पहचान मिले. 60 करोड़ की लागत से होने वाले कार्यों में व्यवस्थित नालियों का निर्माण, जलभराव से निजात और आवश्यकतानुसार सीसी सड़कों का निर्माण भी शामिल है. प्राथमिकता ऐसे प्रोजेक्ट्स को दी जाएगी, जिनसे शहर का लुक बेहतर हो और आमजन को सीधा लाभ मिले.

निरीक्षण के बाद जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यों की रूप रेखा तय की. कुल मिलाकर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बूंदी को आधुनिक सुविधाओं के साथ हेरिटेज स्वरूप में संवारने की तैयारी है, जिससे आमजन को राहत और पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलेगी.

बता दें कि राजस्थान में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत अजमेर, जयपुर, उदयपुर, और कोटा जैसे शहरों को पहले चुना गया था और अब प्रदेश सरकार बूंदी, मांडवा, खाटू श्यामजी, भिवाड़ी, अलवर, बीकानेर और भरतपुर जैसे कई और शहरों को 'स्मार्ट सिटी'' के रूप में विकसित कर रही है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार और डिजिटल सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिसके लिए सरकार ने करोड़ों रुपये का बजट भी आवंटित किया है.

(Note- खबर में लगाई गई फोटो AI द्वारा बनाई गई है)

