बूंदी में भीषण सड़क हादसा, सिलोर पुलिया पर ट्रेलर पलटा, चार की मौत

Rajasthan Road Accidents: बूंदी के सिलोर पुलिया पर बजरी से भरा ट्रेलर टायर फटने से कार पर पलट गया. टोंक के एक ही परिवार के चार लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर घायल हुआ. हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लगा.
Bundi Road Accidents: बूंदी जिले के सदर क्षेत्र में सोमवार को एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. सिलोर पुलिया पर बजरी से भरा एक ट्रेलर अचानक कार पर पलट गया. इस भीषण हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. टक्कर इतनी भयानक थी कि कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई और उसमें सवार लोग अंदर ही फंस गए.
जानकारी के अनुसार, टोंक जिले के रहने वाले एक ही परिवार के पांच सदस्य कार से टोंक से कोटा की ओर जा रहे थे. उन्हें कोटा में किसी पारिवारिक समारोह में शामिल होना था. जैसे ही उनकी कार बूंदी के सिलोर पुलिया पर पहुंची, जयपुर से कोटा की ओर जा रहे बजरी से भरे ट्रेलर का अचानक टायर फट गया. टायर फटते ही ट्रेलर अनियंत्रित हो गया और रॉन्ग साइड में जाकर सीधे कार के ऊपर पलट गया.
हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. जोरदार आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और तुरंत राहत कार्य शुरू किया. कार में सवार एक युवक को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन बाकी चार लोग बुरी तरह कार के अंदर फंसे रहे. करीब एक घंटे से ज्यादा समय तक वे कार में दबे रहे, जिससे उनकी जान नहीं बचाई जा सकी.
सूचना मिलने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा, डीएसपी अरुण मिश्रा, एडीएम रामकिशोर मीणा और एसडीएम लक्ष्मीकांत मौके पर पहुंचे. पुलिस और प्रशासन की टीम ने क्रेन, जेसीबी और अन्य संसाधनों की मदद से करीब डेढ़ घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. काफी मशक्कत के बाद कार को हटाया गया, लेकिन तब तक चारों की मौत हो चुकी थी.
हादसे में घायल युवक को तुरंत बूंदी जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए कोटा रेफर कर दिया गया. मौके पर चार एंबुलेंस तैनात रहीं. हादसे के कारण कोटा–बूंदी–जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब डेढ़ घंटे तक लंबा जाम लगा रहा, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.
मृतकों की पहचान नसीरुद्दीन (64), फरीदुद्दीन (45), साजिदुद्दीन (40) और फरदीन (62) के रूप में हुई है. सभी शवों को बूंदी जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. पुलिस के अनुसार, मंगलवार सुबह परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया जाएगा. इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है.
