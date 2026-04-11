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Rajasthan News: बूंदी के इंदरगढ़ में चोरों का आतंक, 33 KV लाइन का पोल गिराया, 25 गांवों में छाया अंधेरा

Rajasthan News: इंदरगढ़ के पहाड़ी क्षेत्र में चोरों ने 33 केवी लाइन का सपोर्ट वायर काट दिया, जिससे पोल गिरने से 25 गांवों की बिजली गुल हो गई. दौलतपुरा जीएसएस और कई उद्योग ठप हो गए हैं. विद्युत विभाग की टीम दुर्गम इलाके में बहाली कार्य में जुटी है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Apr 11, 2026, 09:28 AM IST | Updated:Apr 11, 2026, 09:28 AM IST

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Rajasthan News: बूंदी के इंदरगढ़ में चोरों का आतंक, 33 KV लाइन का पोल गिराया, 25 गांवों में छाया अंधेरा

Bundi News: बूंदी जिले के इंदरगढ़ क्षेत्र में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्होंने अब आमजन की बुनियादी सुविधाओं पर प्रहार करना शुरू कर दिया है. 132 केवी लाखेरी-इंदरगढ़ लाइन को निशाना बनाकर की गई चोरी की वारदात ने पूरे इलाके की बिजली व्यवस्था को पटरी से उतार दिया है.

वारदात का तरीका
चोरों ने इस वारदात को बेहद शातिराना और खतरनाक तरीके से अंजाम दिया. चोरों ने दुर्गम पहाड़ी इलाके से गुजरने वाली 33 केवी दौलतपुरा लाइन को निशाना बनाया. अज्ञात बदमाशों ने एच-पोल (H-Pole) को सहारा देने वाली स्टैग (सपोर्ट वायर) को काट दिया. सपोर्ट वायर कटते ही भारी-भरकम बिजली का पोल जमीन पर गिर गया, जिससे पूरी लाइन में फाल्ट आ गया और सप्लाई ठप हो गई.

25 गांवों की बत्ती गुल, उद्योग भी ठप
इस एक पोल के गिरने से इलाके में बड़ा संकट खड़ा हो गया है. बता दें कि लाइन प्रभावित होते ही दौलतपुरा जीएसएस (GSS) बंद हो गया. यहां लगे दो 8 MVA के पावर ट्रांसफार्मर और एक सोलर प्लांट ने काम करना बंद कर दिया है.जिससे दौलतपुरा, चाणदा, कमलेश्वर, बलवन, नवलपुरा सहित करीब 25 गांवों में अंधेरा छा गया है. इस लाइन से जुड़े क्रेशर प्लांट और एलएंडटी (L&T) के औद्योगिक कनेक्शन कटने से निर्माण गतिविधियां और उद्योग भी पूरी तरह रुक गए हैं.

बहाली की कोशिशें जारी, पर दुर्गम रास्ता बनी चुनौती
घटना की जानकारी मिलते ही विद्युत विभाग की तकनीकी टीम मौके पर पहुंच गई है.विभाग गिरे हुए पोल को दोबारा खड़ा करने और तारों को जोड़ने के काम में जुटा है.अधिकारियों का कहना है कि इलाका पहाड़ी और दुर्गम होने के कारण भारी मशीनों और पोल को मौके पर ले जाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है. बिजली बहाल होने में कई घंटे लग सकते हैं.

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