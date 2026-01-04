बूंदी में रुई के नीचे दबकर मौत! आखिर इतना हल्का दिखने वाला सामान कैसे बन गया जानलेवा?

Rajasthan News: लाखेरी पापड़ी ओवरब्रिज के पास रुई से भरा ट्रक पलटने से श्रद्धालु उसके नीचे दब गए. हादसे में कई लोग गंभीर घायल हुए और मौतें भी हुईं. रुई के भारी वजन, दम घुटने और आग लगने के खतरे के कारण यह हादसा जानलेवा साबित हुआ.
Bundi News: राजस्थान के बूंदी जिले के लाखेरी पापड़ी ओवरब्रिज के पास एक कपास से भरा ट्रक असंतुलित होकर पलट गया, जिससे ट्रक के नीचे दबने से एक दर्जन से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत होने की सूचना है. यह घटना देहीखेड़ा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां पैदल यात्रा पर निकले श्रद्धालु चौथ का बरवाड़ा माताजी के दर्शन के लिए जा रहे थे.
हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने ट्रक और कपास के ढेर में दबे घायलों को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी. पुलिस के पहुंचने पर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. हादसे में गंभीर रूप से घायल कई श्रद्धालुओं को प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर किया गया है.
इस हादसे को लेकर मौके पर मौजूद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. आक्रोशित भीड़ ने ट्रक और उसमें भरे कपास में आग लगा दी और सड़क पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया. लोगों ने रिडकोर पर लापरवाही के आरोप लगाए. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला और जेसीबी की मदद से ट्रक को हटवाया, वहीं पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है.
आखिर रुई से दबकर कैसे मरे लोग?
विशेषज्ञों के अनुसार रुई भले ही देखने में हल्की लगती है, लेकिन जब इसे बड़े-बड़े बंडलों में बांधकर ट्रक में लादा जाता है, तो इसका वजन कई टन हो जाता है. इतना भारी भार शरीर पर गिरने से हड्डियां टूट सकती हैं और अंदरूनी अंगों को गंभीर चोट पहुंचती है, जिससे व्यक्ति की जान चली जाती है.
इसके अलावा दम घुटना सबसे बड़ा कारण माना जाता है. रुई बहुत घनी होती है और जब कोई व्यक्ति इसके नीचे दब जाता है, तो नाक और मुंह के आसपास हवा का रास्ता बंद हो जाता है. साथ ही छाती पर भारी दबाव पड़ने से फेफड़ों को फैलने की जगह नहीं मिलती और सांस रुक जाती है.
एक और बड़ा खतरा आग का होता है. रुई बेहद जल्दी आग पकड़ती है. ट्रक पलटने के दौरान घर्षण या ईंधन रिसाव से चिंगारी निकलते ही रुई में आग लग सकती है. इसके अलावा रुई के बारीक रेशे और धूल फेफड़ों में पहुंचकर सांस की नली को अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे कुछ ही मिनटों में हालात जानलेवा हो सकते हैं.
