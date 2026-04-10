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फुले जयंती पर 11 अप्रैल को हिंडोली में CM का दौरा! जनसभा को लेकर जोरों पर तैयारियां

Rajasthan News: सीएम भजनलाल शर्मा आज बूंदी के हिंडोली में महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे. वे जनसभा को संबोधित करेंगे और रामसागर झील समेत कई विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे. तैयारियां पूरी, स्वागत को लेकर उत्साह चरम पर.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Published:Apr 10, 2026, 11:16 PM IST | Updated:Apr 10, 2026, 11:16 PM IST

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फुले जयंती पर 11 अप्रैल को हिंडोली में CM का दौरा! जनसभा को लेकर जोरों पर तैयारियां

CM Bhajanlal Sharma: राजस्थान के बूंदी जिले के हिंडोली में महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में राज्य के सीएम भजनलाल शर्मा आज शनिवार दोपहर को हेलिकॉप्टर से हिंडोली आएंगे, जहां महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे और रामसागर झील के सौंदर्यीकरण के कार्य सहित कई विकास कार्यों का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे. सीएम के आगमन की तैयारियों को लेकर पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कार्यकर्ताओं, अधिकारियों के साथ बैठक करके तैयारियों को अंतिम रूप दिया. सीएम भजनलाल दोपहर बाद हेलीकॉप्टर से हिंडोली में कॉलेज के पास हेलीपैड पर उतरेंगे, जहां से कार द्वारा कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए रवाना होंगे, जिनका 148 डी हाईवे कट पर पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी की अगुवाई में भव्य स्वागत किया जाएगा.

वहीं गंगरावल महाराज विकास समिति, गुर्जर समाज प्रतिनिधि व सामाजिक-राजनीतिक संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा भी स्वागत किया जाएगा. इसके बाद सीएम रामसागर झील की पाल पर पहुंचकर वहां से झील को देखेंगे और फिर अमरतिया चौराहे पर महात्मा ज्योतिबा फुले व सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे. इसके बाद अमरतिया के आगे बनाए गए सभास्थल पर पहुंचेंगे, जहां से विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे, इसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे.

जयंती पर निकलेगी कलश यात्रा
महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती पर ग्राम अमरतिया में दोपहर को भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसके लिए आयोजन से जुड़े माली समाज के लोगों द्वारा भव्य तैयारियां की जा रही हैं. भव्य कलश यात्रा को लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त उत्साह बना हुआ है. आयोजन से जुड़े फूलचंद सैनी ने बताया कि कलश यात्रा गांव में ठाकुर जी के मंदिर से शुरू होकर अमरतिया चौराहे पर आएगी. वहां महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा स्थल पर भव्य झांकी सजाई जाएगी और इसी कार्यक्रम को लेकर ग्राम सिंघाड़ी से समाज बंधु बैंडबाजे के साथ जुलूस के रूप में अमरतिया आकर कार्यक्रम में भाग लेंगे. आयोजन को लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त उत्साह बना हुआ है.

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