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हाड़ौती में चावल कारोबार पर दबाव, मध्य पूर्व तनाव और श्रमिक पलायन से बढ़ा संकट

Rajasthan News: मध्य पूर्व तनाव से हाड़ौती के चावल उद्योग पर असर, निर्यात धीमा, मिलों में स्टॉक बढ़ा, लागत बढ़ी, श्रमिकों का पलायन चिंता का कारण, व्यापारी-किसान दबाव में, उम्मीद हैं हालात जल्द सामान्य होंगे.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Published:Apr 03, 2026, 07:42 PM IST | Updated:Apr 03, 2026, 07:42 PM IST

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हाड़ौती में चावल कारोबार पर दबाव, मध्य पूर्व तनाव और श्रमिक पलायन से बढ़ा संकट

Bundi News: मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव का असर अब हाड़ौती के चावल कारोबार पर भी साफ नजर आने लगा है. अंतरराष्ट्रीय हालात बिगड़ने के कारण निर्यात प्रभावित हो रहा है, जिससे किसान, व्यापारी और राइस मिल मालिक सभी दबाव में हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान और उसके आसपास के भू-राजनीतिक तनाव की वजह से अंतरराष्ट्रीय व्यापार की रफ्तार धीमी पड़ गई है. इसका सीधा असर राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र, खासकर बूंदी, कोटा और बारां के चावल उद्योग पर पड़ रहा है. यह क्षेत्र लंबे समय से बासमती चावल के उत्पादन और निर्यात के लिए जाना जाता है. यहां से खाड़ी देशों सहित कई विदेशी बाजारों में बड़े पैमाने पर चावल भेजा जाता रहा है.

मौजूदा हालात में निर्यात धीमा होने के कारण राइस मिलों में तैयार माल का स्टॉक बढ़ता जा रहा है. उद्योग से जुड़े लोग बताते हैं कि शिपमेंट में देरी और रूट प्रभावित होने के कारण कारोबार पर दबाव बढ़ गया है. साथ ही, क्रूड ऑयल की उपलब्धता और परिवहन लागत में उतार-चढ़ाव का असर भी व्यापार पर पड़ रहा है.

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हाड़ौती क्षेत्र में बड़ी संख्या में राइस मिलें संचालित हैं, जहां प्रतिदिन हजारों मीट्रिक टन धान की प्रोसेसिंग होती है. सामान्य परिस्थितियों में इसका बड़ा हिस्सा सीधे विदेशी बाजारों में भेजा जाता है. लेकिन वर्तमान स्थिति में मांग और सप्लाई दोनों प्रभावित हो रही हैं, जिससे व्यापारियों और मिलरों के सामने आर्थिक दबाव बढ़ गया है.

इसी बीच कुछ स्थानों से श्रमिकों के पलायन की खबरें भी सामने आई हैं. इससे उत्पादन गतिविधियों पर भी असर पड़ सकता है. मिलों के मालिकों का कहना है कि वे हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि उत्पादन और स्टॉक प्रबंधन सही तरीके से हो.

व्यापारी और मिलर्स उम्मीद जताते हैं कि जैसे ही अंतरराष्ट्रीय हालात सामान्य होंगे, निर्यात फिर से गति पकड़ लेगा. हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल यह असर अस्थायी हो सकता है. लेकिन यदि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां लंबे समय तक ऐसी ही बनी रहीं, तो इसका व्यापक प्रभाव न केवल कृषि, बल्कि उद्योग और रोजगार पर भी पड़ सकता है.

हाड़ौती क्षेत्र के चावल उद्योग के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण है. व्यापारी, किसान और मिलर्स सभी मिलकर परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति बदल रहे हैं, ताकि आने वाले महीनों में निर्यात फिर से पटरी पर लौट सके.

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