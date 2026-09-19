/सिजेरियन के बाद 2 प्रसूताओं की मौत: बूंदी अस्पताल में मचा हड़कंप, जांच शुरू

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Bundi News: बूंदी जिला अस्पताल की मातृ एवं शिशु चिकित्सा इकाई में दो प्रसूताओं की मौत के मामले में जांच शुरू हो गई है. मामले को गंभीरता से लेते हुए कोटा मेडिकल कॉलेज की चार सदस्यीय जांच टीम शनिवार को बूंदी पहुंची. टीम ने जिला अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर का निरीक्षण किया और पूरे मामले से जुड़े रिकॉर्ड व घटनाक्रम की जानकारी जुटाई. अब जांच रिपोर्ट के बाद ही दोनों महिलाओं की मौत की असली वजह और किसी तरह की लापरवाही की स्थिति साफ हो सकेगी.
ऑपरेशन थिएटर का किया निरीक्षण
जांच टीम ने जिला अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर का जायजा लिया. टीम ने वहां मौजूद चिकित्सा व्यवस्थाओं, ऑपरेशन के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया और मरीजों के इलाज से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की. इसके अलावा ऑपरेशन के बाद महिलाओं की तबीयत बिगड़ने और उन्हें रेफर किए जाने की पूरी प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी ली जा रही है.
16 और 17 सितंबर को हुए थे चार सिजेरियन
यह मामला 16 और 17 सितंबर को हुए चार सिजेरियन प्रसव के बाद सामने आया था. 16 सितंबर को दो महिलाओं का सिजेरियन प्रसव कराया गया था. इसके बाद दोनों की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें आगे के इलाज के लिए रेफर किया गया. इनमें 32 वर्षीय कविता की निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी.
इसके अगले दिन यानी 17 सितंबर को भी दो महिलाओं का सिजेरियन प्रसव कराया गया था. प्रसव के बाद इन दोनों की तबीयत भी खराब हो गई और उन्हें रेफर किया गया. इनमें 33 वर्षीय वर्षा की उपचार के दौरान मौत हो गई थी. लगातार दो दिनों में चार महिलाओं की तबीयत बिगड़ने और दो की मौत के बाद अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया था.
यूरिन रुकने और किडनी फेल्योर की आशंका
प्रारंभिक जानकारी में महिलाओं की मौत के पीछे यूरिन रुकने और किडनी फेल्योर जैसी स्थिति की आशंका सामने आई थी. यह समस्या दवा के संभावित साइड इफेक्ट, ऑपरेशन से जुड़ी किसी परेशानी या किसी अन्य कारण से हुई थी या नहीं, इसकी जांच की जा रही है. फिलहाल मौत की असली वजह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
जांच तक बंद किया गया था ऑपरेशन थिएटर
घटना के बाद एहतियात के तौर पर जिला अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर जांच पूरी होने तक बंद कर दिया गया था. यहां सिजेरियन समेत दूसरे ऑपरेशन भी रोक दिए गए थे. साथ ही सैंपल लेने के लिए टीम भेजी गई थी. अतिरिक्त जिला कलेक्टर एचडी सिंह भी अस्पताल पहुंचे थे और उन्होंने डॉक्टरों, ऑपरेशन थिएटर के स्टाफ और पीएमओ से पूरे मामले की जानकारी ली थी.
रिपोर्ट के बाद साफ होगी तस्वीर
मामले की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की अलग-अलग उच्च स्तरीय टीमें भी बनाई गई थीं. जांच में ऑपरेशन, दवाओं, मेडिकल उपकरणों, मरीजों को दिए गए इलाज और ऑपरेशन के बाद सामने आई परेशानियों समेत कई पहलुओं को देखा जा रहा है. अब कोटा मेडिकल कॉलेज की चार सदस्यीय टीम की जांच रिपोर्ट के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि दोनों प्रसूताओं की मौत किन परिस्थितियों में हुई थी.