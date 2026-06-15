/Rajasthan News: हाड़ौती के हरिद्वार केशोरायपाटन में उमड़ा आस्था का सैलाब, सोमवती अमावस्या पर हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई चंबल में डुबकी

Keshoraypatan Somvati Amavasya: हाड़ौती के हरिद्वार के नाम से विख्यात धार्मिक नगरी केशोरायपाटन में सोमवती अमावस्या के पावन पर्व पर सोमवार को आस्था और श्रद्धा का अभूतपूर्व ज्वार उमड़ पड़ा. पुरुषोत्तम मास की इस विशेष अमावस्या पर भगवान श्री केशवराय जी के दर्शन और पवित्र चंबल नदी में स्नान के लिए तड़के से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया, जिससे पूरा चंबल घाट और मंदिर परिसर दिनभर गूंजता रहा.

सुबह मंगला आरती से शुरू हुआ सिलसिला, दिखा कार्तिक पूर्णिमा जैसा नजारा

धार्मिक नगरी में तड़के से ही उत्सव सा माहौल नजर आने लगा.राजस्थान के विभिन्न कोनों और पड़ोसी क्षेत्रों से आए हजारों श्रद्धालुओं ने अलसुबह मंगला आरती के साथ ही चंबल नदी के घाटों पर पहुंचना शुरू किया. श्रद्धालुओं ने श्रद्धा भाव के साथ चंबल नदी के पवित्र जल में डुबकी लगाई और सुख-समृद्धि की कामना की.चंबल घाटों से लेकर मुख्य मंदिर तक श्रद्धालुओं की इतनी भारी कतारें थीं कि यहाँ का नजारा वार्षिक कार्तिक पूर्णिमा के मुख्य मेले जैसा भव्य और सघन दिखाई दे रहा था.

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भगवान का विशेष श्रृंगार, महिलाओं ने की पीपल व व्रत कथा का पूजन

सोमवती अमावस्या के चलते मंदिर और घरों में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का दौर चलता रहा. इस विशेष अवसर पर भगवान श्री केशवराय जी का अत्यंत मनमोहक और विशेष श्रृंगार (पोशाक धारण) करवाया गया. दर्शनों के लिए लगी लंबी कतारों में खड़े श्रद्धालु "जय केशवराय जी की" के गगनभेदी जयकारे लगा रहे थे. वहीं, बड़ी संख्या में आई महिला श्रद्धालुओं ने सोमवती अमावस्या के महत्व को देखते हुए पारंपरिक रूप से पूजन किया, पीपल की परिक्रमा की और सामूहिक रूप से व्रत कथा का श्रवण किया.

भीड़ नियंत्रण के लिए प्रशासन मुस्तैद, यातायात किया डायवर्ट

श्रद्धालुओं की इस भारी आमद और भीड़ को देखते हुए स्थानीय पुलिस और उपखंड प्रशासन पहले से ही पूरी तरह अलर्ट मोड पर था.चंबल नदी के घाटों पर गहरे पानी में जाने से रोकने और किसी भी अनहोनी से बचने के लिए पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए थे. चंबल घाट और मुख्य मंदिर परिसर में भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा.शहर में वाहनों के अत्यधिक दबाव को रोकने के लिए जगह-जगह अलग से अस्थाई पार्किंग बनाई गई थी और यातायात को मुख्य मार्गों से डायवर्ट किया गया, जिससे श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन हो सके और जाम की स्थिति न बने.