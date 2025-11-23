Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान में बड़ा फर्जीवाड़ा, 8 साल पहले मर चुका था, फिर भी ‘हाजिर’ हो गया तहसीलदार के सामने!

Rajasthan News: बूंदी के नैनवां में बड़ा लापरवाही मामला सामने आया, जहां राजस्व विभाग ने आठ साल पहले मरे व्यक्ति को अतिक्रमी मानकर बेदखल कर दिया. पटवारी ने मृतक के नाम से फसल नीलामी की फर्द और हस्ताक्षर भी बना दिए. मामला पंचायत समिति बैठक में उठने पर जांच शुरू हुई.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 23, 2025, 02:32 PM IST | Updated: Nov 23, 2025, 02:32 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में 10 हजार करोड़ से बनेगा इनलैंड पोर्ट, पश्चिमी राजस्थान को होगा भारी मुनाफा!
9 Photos
Rajasthan Government Project

राजस्थान में 10 हजार करोड़ से बनेगा इनलैंड पोर्ट, पश्चिमी राजस्थान को होगा भारी मुनाफा!

राजस्थान में इस दिन से शुरू विंटर वेकेशन, छुट्टियों में इन डेस्टिनेशन्स पर अभी से कर लें घूमने का प्लान
9 Photos
Rajasthan winter vacation

राजस्थान में इस दिन से शुरू विंटर वेकेशन, छुट्टियों में इन डेस्टिनेशन्स पर अभी से कर लें घूमने का प्लान

राजस्थान में प्रॉपर्टी खरीदने वालों पर दोहरी मार! सरकार ने बढ़ाई निर्माण लागत, रजिस्ट्री खर्च उड़ाएंगे होश
7 Photos
jaipur

राजस्थान में प्रॉपर्टी खरीदने वालों पर दोहरी मार! सरकार ने बढ़ाई निर्माण लागत, रजिस्ट्री खर्च उड़ाएंगे होश

जोधपुर-पाली में बनेगी नई स्मार्ट सिटी!करोड़ों की बिजली-पानी परियोजना को मंजूरी
7 Photos
Rajasthan Government Project

जोधपुर-पाली में बनेगी नई स्मार्ट सिटी!करोड़ों की बिजली-पानी परियोजना को मंजूरी

राजस्थान में बड़ा फर्जीवाड़ा, 8 साल पहले मर चुका था, फिर भी ‘हाजिर’ हो गया तहसीलदार के सामने!

Bundi News: बूंदी जिले के नैनवां तहसील कार्यालय में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां आमजन अपने वैध कार्यों के लिए लगातार चक्कर काट रहे हैं, जबकि दूसरी ओर राजस्व विभाग ने ऐसी गलती कर दी जिसने पूरे क्षेत्र में सवाल खड़े कर दिए. रघुनाथपुरा गांव के एक व्यक्ति की आठ वर्ष पहले मौत हो चुकी थी, लेकिन विभाग ने उसी मृतक को अतिक्रमी मानते हुए उसकी जमीन से बेदखल करने की कार्रवाई दर्ज कर दी. इतना ही नहीं, आदेशों में मृतक की “उपस्थिति” मानकर फसल नीलामी तक की कार्यवाही कर दी गई.

शुक्रवार को पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक में यह मामला उठते ही तहसीलदार इसका संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया. आदेश की नोटशीट में मृतक को तहसीलदार के सामने उपस्थित माना गया और उसे अतिक्रमणकारी घोषित कर दो सौ रुपये का जुर्माना तक लगा दिया गया. साथ ही फसल जब्त कर नीलामी के निर्देश भी जारी कर दिए गए.

मामले की मूल स्थिति यह थी कि दुगारी ग्राम पंचायत के रघुनाथपुरा निवासी इंद्रजीत पुत्र प्रहलाद का निधन 17 अक्टूबर 2016 को हो चुका था. इसके बावजूद राजस्व विभाग ने खसरा संख्या 66 की दो बीघा भूमि पर उसे अतिक्रमी मानकर कार्रवाई शुरू कर दी. पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर 24 जनवरी को नोटिस जारी हुआ और 12 मार्च को तहसीलदार न्यायालय में पेश होने का आदेश दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

12 मार्च को तहसीलदार ने निर्णय दर्ज करते हुए लिखा कि पत्रावली पेश हुई, अतिक्रमी उपस्थित मिला और अतिक्रमण प्रमाणित हुआ. इसके बाद धारा 91 अथवा धारा 22 उप एक्ट एलआरए के तहत मृतक इंद्रजीत को भूमि से बेदखल करने और 200 रुपये जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया गया. साथ ही पटवारी को वसूली और बेदखली की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया तथा फसल नीलाम करने को कहा गया.

आदेश के बाद दुगारी पटवारी ने उसी दिन फसल नीलामी की फर्द रिपोर्ट और बेदखलनामा तैयार कर दिया. दस्तावेजों में मृतक इंद्रजीत के हस्ताक्षर भी दर्शा दिए गए, जबकि दुगारी पंचायत पहले ही उसका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर चुकी है.

नैनवां पंचायत समिति की बैठक में अध्यक्ष पदम नागर ने कटाक्ष करते हुए पूछा कि जीवित लोग तो महीनों चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आठ साल पहले मर चुके व्यक्ति के “साइन” कैसे हो गए? उसे अदालत में “उपस्थित” कैसे माना गया और बेदखल कर जुर्माना कैसे लगा दिया गया?

इस पर तत्कालीन पटवारी दीपक शर्मा ने स्वीकार किया कि गलती उससे अनजाने में हुई थी और वह इसका जवाब पहले एसडीएम कार्यालय में दे चुका है. नैनवां तहसीलदार राम राय मीणा ने बताया कि यह धारा 91 का मामला है और पटवारी को नोटिस देते हुए जांच नायब तहसीलदार को सौंपी गई है. जांच पूरी होते ही कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. पटवारी ने मृतक के हस्ताक्षर तक कर दिए. यही इस पूरे प्रकरण की सबसे गंभीर कड़ी बनी हुई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bundi News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news