Bundi Rice Mill Fire: बूंदी शहर के शिव कॉलोनी क्षेत्र में रविवार तड़के एक राइस मिल में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया. देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि आसमान में धुएं का काला गुबार छा गया, जिसे देख आसपास के रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए.

शॉर्ट सर्किट बनी वजह

चश्मदीदों और मिल कर्मचारियों के अनुसार, हादसा उस वक्त हुआ जब मिल में सुबह के कामकाज की तैयारियां शुरू ही हुई थीं. बता दें कि करीब 4:30 बजे विद्युत पैनल में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ. वहां से उठी चिंगारियों ने पास ही रखे मक्का के बोरों को चपेट में ले लिया. देखते ही देखते आग ग्रेडिंग और प्रोसेसिंग यूनिट तक फैल गई. प्लास्टिक और रबर के हिस्सों के जलने से पूरा परिसर जहरीले धुएं से भर गया.

दमकल विभाग ने 1 घंटे में पाया काबू

सूचना मिलते ही पुलिस और नगर परिषद की फायर ब्रिगेड टीम हरकत में आई.मौके पर पहुंची तीन दमकल गाड़ियों ने मोर्चा संभाला. फायरमैन इमरान और उनकी टीम ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लपटों पर काबू पाया. दमकल कर्मियों की तत्परता से आग को पड़ोस की अन्य औद्योगिक इकाइयों और नजदीकी घरों तक फैलने से रोक लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.

लाखों का नुकसान

गनीमत यह रही कि इस अग्निकांड में कोई जनहानि नहीं हुई. वहीं आग भड़कते ही मिल में मौजूद कर्मचारियों ने फुर्ती दिखाते हुए बाहर निकलकर अपनी जान बचाई. प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, महंगी मशीनों, बिजली के उपकरणों और मक्का के भारी स्टॉक के जलने से लाखों रुपये का नुकसान हुआ है.

सुरक्षा मानकों पर उठे सवाल

इस घटना ने औद्योगिक क्षेत्रों में फायर सेफ्टी ऑडिट की जरूरत को एक बार फिर रेखांकित किया है. विशेषज्ञों का कहना है कि मशीनों और बिजली के पैनलों की नियमित जांच न होना ऐसे हादसों का मुख्य कारण बनता है.

