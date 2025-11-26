बूंदी में शादी समारोह में हिंसा, BJP नेता समेत कई घायल, पार्षद परिवार लगा बड़ा आरोप

Bundi News: बूंदी जिले के केशवराय पाटन में एक शादी समारोह में मामूली कहासुनी ने गंभीर झगड़े का रूप ले लिया. पार्षद के परिवार द्वारा शादी में शामिल एक परिवार पर अचानक हमला कर दिया गया.
Trending Photos
Bundi News: राजस्थान के बूंदी जिले के केशवराय पाटन में एक शादी समारोह में उस समय दहशत फैल गया, जब मामूली कहासुनी ने गंभीर झगड़े का रूप ले लिया. गार्डन के पास रहने वाली पार्षद के परिवार द्वारा शादी में शामिल एक परिवार पर अचानक हमला कर दिया गया. इस हमले में भाजपा नेता सागर सैनी सहित 10 लोग घायल हो गए.
घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने मामले में नामजद एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि आरोपी वारदात के बाद से फरार बताए जा रहे हैं. घटना रात करीब 11 बजे हुई जब गार्डन में विष्णु सैनी के भतीजे की शादी का समारोह चल रहा था.
यह भी पढ़ें- आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा या नहीं... अब ये कन्फ्यूजन हुआ दूर, कुछ ही सेकेंड में घर बैठे करें चेक
इसी दौरान होटल कर्मचारी कमल नेपाली भोजन पैक करने के लिए बैक साइड में काम कर रहा था. इस दौरान वहीं मौजूद पार्षद मनजीत मेघवाल का पति इंद्रजीत मेघवाल और उनके साथी खाने को लेकर कमल से कहासुनी करने लगे. देखते ही देखते मामला बिगड़ गया और कर्मचारी पर हमला कर दिया गया.
बीच-बचाव के लिए मौके पर पहुंचे सागर सैनी, अभिषेक सैनी, केशव सैनी, अमन मेघवाल, निखिल केवट, कुनाल सैनी, रुद्राक्ष दाधीच, रवि शर्मा और नरेंद्र पर पत्थरों, लाठियों और लोहे के पाइप से हमला कर दिया गया. अचानक हुए हमले से शादी समारोह में अफरा-तफरी मच गई. कई मेहमान जान बचाने को भागते नजर आए.
हमले की पूरी घटना गार्डन में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसमें हमलावर हाथों में डंडे, सरिए और पाइप लेकर दौड़ते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं. पुलिस फुटेज का विश्लेषण कर हमलावरों की लोकेशन ट्रेस करने में जुटी हुई है. इधर घायल पक्ष ने आरोप लगाया कि प्राथमिक उपचार के लिए उन्हें केपाटन रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां ड्यूटी डॉक्टर नशे की हालत में मिले और घायलों का इलाज नहीं किया.
इससे नाराज युवाओं ने अस्पताल में डॉक्टर का घेराव कर हंगामा किया. बाद में पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को शांत किया. माली सैनी युवा जागृति मंच ने इस घटना के विरोध में गुरुवार को एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन की घोषणा की है.
सीआई हंसराज मीणा ने बताया कि पार्षद मनजीत मेघवाल, उनके पति इंद्रजीत मेघवाल सहित कुल नौ लोगों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है. आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं और जल्द गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंBundi Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!