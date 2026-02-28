Swarnim Rajasthan Bundi: कर्तव्यनिष्ठा से मानव सेवा तक, सुनील कुमार से चर्मेश शर्मा तक प्रतिभाओं को मिला सम्मान

Swarnim Rajasthan Bundi: ज़ी राजस्थान न्यूज़ चैनल की ओर से बूंदी में ‘स्वर्णिम राजस्थान’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया. शनिवार, 28 फरवरी 2026 को आयोजित इस विशेष समारोह में जिले की उन प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपने उत्कृष्ट कार्यों के जरिए न केवल बूंदी का नाम प्रदेश और देशभर में रोशन किया बल्कि जिले के समग्र विकास में भी अहम भूमिका निभाई है.

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में विशेष उपलब्धियां हासिल करने वाली हस्तियों को एक मंच प्रदान करना और उनके योगदान को सार्वजनिक रूप से सम्मानित करना रहा. इस अवसर पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एवं बूंदी जिले के प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. वहीं हिंडौली से कांग्रेस विधायक अशोक चांदना विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए. इसके अलावा बूंदी जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा और पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा ने भी कार्यक्रम में शिरकत की. पूरा आयोजन चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा के कुशल नेतृत्व में संपन्न हुआ.

स्वर्णिम राजस्थान कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले लोगों के नाम और उनके सम्मान की वजह इस प्रकार हैं-

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now



1. सुनील कुमार, सहायक उप निरीक्षक (जिला विशेष शाखा)

सुनील कुमार जिला विशेष शाखा, बूंदी में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थापित होकर कानून-व्यवस्था, खुफिया संकलन एवं अपराध नियंत्रण संबंधी कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. वे विभिन्न आयोजनों, वीआईपी दौरों एवं संवेदनशील मामलों में समयबद्ध सूचना संकलन कर उच्चाधिकारियों को आवश्यक प्रतिवेदन उपलब्ध कराते हैं. उनकी सतर्कता, विश्लेषण क्षमता और त्वरित निर्णय कौशल के कारण जिला पुलिस प्रशासन को प्रभावी रणनीति बनाने में सहायता मिलती है. टीम भावना और कर्तव्यनिष्ठा के साथ वे पुलिस विभाग की छवि को सुदृढ़ करने में निरंतर योगदान दे रहे हैं.



2. अलका जांगिड़, सहायक उप निरीक्षक (कार्यालय पुलिस अधीक्षक)

अलका जांगिड़ कार्यालय पुलिस अधीक्षक, बूंदी में सहायक उप निरीक्षक के रूप में प्रशासनिक एवं कार्यालयीन कार्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन कर रही हैं. वे अभिलेख संधारण, प्रकरणों के समन्वय, विभागीय पत्राचार एवं विभिन्न शाखाओं के बीच समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. अनुशासन, पारदर्शिता और समयबद्ध कार्यशैली के माध्यम से उन्होंने कार्यालय व्यवस्था को सुव्यवस्थित एवं प्रभावी बनाया है. उनकी कार्यनिष्ठा एवं जिम्मेदारीपूर्ण सेवाएं पुलिस प्रशासन की कार्यक्षमता को मजबूत आधार प्रदान कर रही हैं.



3. पंडित विष्णु कलवाड़िया, ज्योतिषाचार्य

छोटी काशी बूंदी के प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य पंडित विष्णु कलवाड़िया देश-विदेश में अपनी ज्योतिष विद्या के माध्यम से पहचान बना चुके हैं. श्री रघुनाथ जंत्री के गणितकर्ता के रूप में उन्होंने बूंदी का नाम विश्व स्तर पर प्रसिद्ध किया है. वे सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहते हुए गरीब ब्राह्मण कन्याओं के निशुल्क विवाह में सहयोग करते हैं. साथ ही गौसेवा और मानव सेवा में भी बढ़-चढ़कर भाग लेते हैं. इन्हें जी राजस्थान के मंच पर सम्मानित किया गया.



4. चंद्रेश मीणा, महिला चिकित्सक, जनाना अस्पताल बूंदी

आदिवासी महिला चिकित्सक श्रीमती चंद्रेश मीणा जनाना अस्पताल बूंदी में कार्यरत हैं. उन्होंने कई जरूरतमंद ग्रामीण प्रसूताओं का निशुल्क उपचार कर मानवता की मिसाल पेश की है. साथ ही सामाजिक क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाते हुए जरूरतमंद छात्र-छात्राओं को पाठ्य सामग्री वितरण कर सहायता करती रही हैं. इन्हें जी राजस्थान के मंच पर सम्मानित किया गया.

5. चर्मेश शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता

विदेशों में संकटग्रस्त भारतीय नागरिकों की सहायता और मानव सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता श्री चर्मेश शर्मा ने अपने समर्पण, साहस और निरंतर प्रयासों से समाज में एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया है. वर्ष 2018 में बूंदी जिले के रामपुरिया निवासी जुगराज भील को पाकिस्तान की कराची जेल से रिहा कराकर सकुशल भारत लाने से शुरू हुआ उनका यह मानवीय अभियान आज सैकड़ों जरूरतमंद भारतीयों की सहायता तक पहुंच चुका है. श्री शर्मा ने राजस्थान सहित देशभर के गरीब एवं श्रमिक वर्ग के उन नागरिकों को, जो विदेशों में विभिन्न परिस्थितियों के कारण फंसे हुए थे, राष्ट्रपति भवन, भारत सरकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं न्यायपालिका के माध्यम से स्वदेश वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उनका यह प्रयास न केवल मानवता की सेवा का प्रतीक है, बल्कि समाज के प्रति उनकी गहरी संवेदनशीलता और कर्तव्यनिष्ठा को भी दर्शाता है. उदयपुर जिले के आदिवासी हितेंद्र गरासिया के मॉस्को में निधन के बाद पार्थिव देह को भारत लाने के लिए उन्होंने सात माह तक लगातार प्रयास किए और अंततः पार्थिव शरीरको स्वदेश लाकर सम्मानजनक अंतिम संस्कार संभव कराया. यह कार्य उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति, मानवीय मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी का उत्कृष्ट उदाहरण है. ऐसी विशिष्ट एवं प्रेरणादायक शख्सियत श्री चर्मेश शर्मा को जी की ओर से आयोजित सोनी राजस्थान कार्यक्रम के मंच पर सम्मानित करने हेतु सादर आमंत्रित किया जाना गौरव का विषय है. उनका योगदान समाज के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Bundi Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-