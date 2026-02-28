Swarnim Rajasthan Bundi: स्वर्णिम राजस्थान कार्यक्रम में लोकतंत्र के कर्मवीरों को सम्मान, बूंदी की प्रतिभाओं को मिला मंच

Swarnim Rajasthan Bundi: ज़ी राजस्थान न्यूज़ चैनल की ओर से बूंदी में ‘स्वर्णिम राजस्थान’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया. शनिवार 28 फरवरी 2026 को आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में जिले की उन प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपने उत्कृष्ट कार्यों से न केवल बूंदी का नाम प्रदेश और देश में रोशन किया बल्कि जिले के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है.

कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाली हस्तियों को मंच प्रदान करना और उनके योगदान को सार्वजनिक रूप से सराहना देना रहा. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एवं बूंदी जिले के प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर रहे. वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में हिंडौली से कांग्रेस विधायक अशोक चांदना मौजूद रहे. इसके अलावा बूंदी जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा और पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा ने भी कार्यक्रम में शिरकत की. पूरा कार्यक्रम चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा के कुशल नेतृत्व में हुआ.



स्वर्णिम राजस्थान करौली कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले लोगों के नाम और सम्मान की वजह इस प्रकार हैं-

1- हर्षित गुप्ता, सूचना सहायक, ERO बूंदी

बूंदी ERO कार्यालय में सूचना सहायक के पद पर कार्यरत हर्षित गुप्ता ने SIR 2026 अभियान के दौरान उत्कृष्ट कार्य करते हुए अपनी दक्षता और कार्यकुशलता का परिचय दिया. उन्होंने BLO द्वारा किए जा रहे कार्यों की नियमित एवं प्रभावी मॉनिटरिंग कर अभियान को गति प्रदान की. साथ ही BLO को 9LO App एवं ECINET Portal से संबंधित आवश्यक अपडेट समय-समय पर उपलब्ध कराए तथा तकनीकी मार्गदर्शन देकर कार्यों को सुचारू रूप से संचालित कराया. SIR 2026 अभियान के दौरान SDM लक्ष्मीकांत मीणा एवं सहकर्मियों के सहयोग से संपूर्ण कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया. राजकार्य के त्वरित, पारदर्शी एवं दक्ष निष्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए हर्षित गुप्ता को 'जी राजस्थान' के मंच पर सम्मानित करने हेतु आमंत्रित किया गया है.



2- महावीर प्रसाद धोबी, बीएलओ, अध्यापक

मतदाता जागरूकता एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सशक्त बनाने में उत्कृष्ट योगदान देने वाले श्री महावीर प्रसाद धोबी ने अपने कार्यक्षेत्र में कर्तव्यनिष्ठा, समर्पण एवं दक्षता का सराहनीय उदाहरण प्रस्तुत किया है. विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के दौरान उन्होंने अपने बीएलओ क्षेत्र में शत-प्रतिशत बीएलओ एप की उपलब्धि सुनिश्चित करते हुए निर्वाचन कार्यों को प्रभावी एवं पारदर्शी बनाया. श्री धोबी द्वारा मतदाताओं को समय पर सूचना उपलब्ध कराना, परिणयन प्रपत्रों का वितरण एवं डिजिटलीकरण कार्य निर्धारित समय में पूर्ण करना उनकी कार्यकुशलता को दर्शाता है. उन्होंने नए मतदाताओं के पंजीकरण को बढ़ावा देने, डुप्लीकेट एवं त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों को कम करने तथा योग्य मतदाताओं को सूची में शामिल कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. तकनीकी समस्याओं के समाधान, सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार तथा मतदाता जागरूकता गतिविधियों के सफल संचालन में उनका विशेष योगदान रहा है. उनके प्रयासों से निर्वाचन क्षेत्र में लोकतंत्र को मजबूत करने और अधिक से अधिक नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने में सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं. श्री महावीर प्रसाद धोबी की कार्यनिष्ठा, पारदर्शिता एवं जिम्मेदारीपूर्ण सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें जी राजस्थान की ओर से आयोजित स्वर्णिम राजस्थान कार्यक्रम के मंच पर सम्मानित किया जाना अत्यंत गौरवपूर्ण एवं प्रेरणादायक है.



3. प्रेम शंकर मीणा,अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोरमा

मतदाता सूची शु‌द्धिकरण एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने में उत्कृष्ट योगदान देने वाले श्री प्रेम शंकर मीणा, अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोरमा ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एस.ए.आर.) कार्यक्रम के दौरान उल्लेखनीय कार्य किया है. उन्होंने अपने बीएलओ क्षेत्र (पार्ट नंबर-90) में सक्रिय भूमिका निभाते हुए मतदाताओं के फॉर्म भरवाने, सत्यापन तथा ऑनलाइन फीडिंग का कार्य प्राथमिकता के साथ संपादित किया. विशेष रूप से उन्होंने निर्धारित समय सीमा से पूर्व ही 1000 से अधिक मतदाताओं के प्रपत्रों को ऑनलाइन अपलोड कर उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया, जिससे निर्वाचन प्रक्रिया को गति मिली और पारदर्शिता सुनिश्चित हुई. उनके प्रयासों से अधिकाधिक योग्य नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल हो सका, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था सुदृढ़ हुई. श्री मीणा द्वारा मतदाताओं में जागरूकता फैलाने, नए मतदाताओं को प्रेरित करने तथा त्रुटियों के समयबद्ध निराकरण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया गया. उनकी कर्तव्यनिष्ठा, कार्यकुशलता एवं जिम्मेदारीपूर्ण सेवाएं अत्यंत सराहनीय एवं प्रेरणादायक हैं. श्री प्रेम शंकर मीणा, अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोरमा को उनके उत्कृष्ट निर्वाचन कार्यों एवं जनसेवा के लिए जी राजस्थान की ओर से आयोजित स्वर्णिम राजस्थान कार्यक्रम के मंच पर सम्मानित किया जाना गौरव का विषय है.



4. गणेश कंवर गुर्जर, बीएलओ, भाग संख्या-34

मतदाता जागरूकता एवं निर्वाचन संबंधी कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने वाले श्री गणेश कंवर गुर्जर (बीएलओ, भाग संख्या-34) ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (SFR/SAR) के दौरान उत्कृष्ट कार्य कर अपनी जिम्मेदारी का प्रभावी निर्वहन किया है. उन्होंने अपने क्षेत्र में मतदाताओं के नाम जोड़ने, संशोधन एवं आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य पूरी निष्ठा एवं पारदर्शिता के साथ संपादित किया. श्री गुर्जर द्वारा घर-घर संपर्क कर नए मतदाताओं को जागरूक किया गया तथा योग्य नागरिकों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराने हेतु विशेष प्रयास किए गए. उन्होंने समयबद्ध रूप से फॉर्म भरवाने, त्रुटियों का निराकरण करने एवं ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया. उनकी मेहनत, कर्तव्यनिष्ठा एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पण के परिणामस्वरूप उनके क्षेत्र में मतदाता सूची का कार्य सुचारू एवं प्रभावी रूप से संपन्न हुआ. अतः श्री गुर्जर को उनके उत्कृष्ट निर्वाचन कार्यों एवं जनसेवा की भावना के लिए जी राजस्थान की ओर से आयोजित स्वर्णिम राजस्थान कार्यक्रम के मंच पर सम्मानित किया जाना गौरवपूर्ण एवं प्रेरणादायक है.

