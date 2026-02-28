Swarnim Rajasthan Bundi: पर्यटन, माइंस और कृषि पर गहन मंथन, ज़ी राजस्थान के मंच पर जुटीं बूंदी की दिग्गज हस्तियां

Swarnim Rajasthan Bundi: आज का दिन बूंदी के लिए बेहद खास साबित हुआ. आज शनिवार 28 फरवरी को यहां पर ZEE Rajasthan का स्वर्णिम राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन किया गया. दरअसल, ज़ी राजस्थान चैनल पत्रकारिता के जरिए प्रत्येक सामाजिक सरोकार को निभाता रहा है. ऐसे में वह अलग-अलग जिलों में प्रदेश का नाम रोशन करने वालों को सम्मानित कर रहा है. आज Swarnim Rajasthan प्रोग्राम का कारवां बूंदी जिले में पहुंचा.

ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बूंदी जिला तारागढ़ किले, गढ़ पैलेस और नीले रंग के घरों के लिए प्रसिद्ध है. यहां पर प्राचीन कला और स्थापत्य के लिए दर्शनीय स्थल के कई स्थल हैं. पर्यटन के अलावा बूंदी देश और दुनिया में चावल उद्योग के कारण मशहूर है...यहां का चावल भारत में ही नहीं खाड़ी देशों में भी बहुत पसंद किया जाता है.

ज़ी राजस्थान द्वारा आयोजित ‘स्वर्णिम राजस्थान बूंदी’ कार्यक्रम में प्रशासन, उद्योग, समाजसेवा और आमजन के योगदान को सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में पर्यटन, माइंस और कृषि जैसे मुद्दों पर विशेषज्ञों ने बूंदी के विकास और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की.

चावल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांड बनाने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? चावल उद्योग को बूस्ट देने के लिए क्या मांगें हैं, इसको लेकर चावल उ‌द्योग संघ बूंदी के अध्यक्ष नीरज कुमार अग्रवाल ने खुलकर अपने विचार रखे. उन्होंने कहा कि वह दिन आ गया है. जब यहां का चावल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ब्रांड बन गया है. सिर्फ फर्क इतना है कि हम बूंदी के चावल को वो लोग जानते हैं, पहचानते हैं. जो मुख्य buyer है वो बूंदी के चावल को बूंदी के चावल के नाम से ही खरीदता है. लेकिन जब वह मेज पर जाता है तो सिर्फ एक बासमती के नाम से जाता है और एक बासमती की पहचान के साथ वो खाने में परोसा जाता है.

जिले के पर्यटन और होटल व्यवसाई अक्षय हाड़ा ने पर्यटन और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व (RVTR) में फुटफॉल बढ़ाने के लिए हेरिटेज संरक्षण, बेहतर कनेक्टिविटी (ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट) और Mini Khajuraho (रामगढ़ क्रेटर) जैसे स्थलों की मार्केटिंग बढ़ाने सुझाव दिए. उन्होंने कहा कि बूंदी के लिए जो road map और plan है वो तो काफी दिनों से चर्चा में भी है और Forest Department से लेकर के Heritage Department तक सभी लोग उसको तैयार कर रहे हैं. जिसकी मुख्यता आवश्यकता है वो यह है कि Heritage, Nature and Wildlife तीनों को sync में लाकर के अगर road map और plan बने वो एक बहुत आवश्यक है. बूंदी सिर्फ, बूंदी एक यूं ना देखा जाए कि बूंदी शहर है. बूंदी के साथ हिंडोली है, हिंडोली के साथ केशवराय पाटन है. तीनों areas में Heritage, Nature और Wildlife की कोई कमी नहीं है. शहर के अंदर Stepwells हैं, शहर के अंदर Heritage है, Wildlife उससे पास में है और Nature तो राजस्थान में अगर कहीं पर भी घूमें तो उदयपुर से बहुत better बूंदी है. लेकिन तीनों का sync शायद missing है. वह missing link एक master plan में आना आवश्यक है.

बूंदी सैंड स्टोन माइंस सचिव अशोक जैन ने बताया कि कैसे स्टोन पार्क की घोषणा से बूंदी के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी. सैंड स्टोन पार्क कोटा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, ऐसे में क्या जिले में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. इसके बारे में भी उन्होंने अपने विचार रखे. अशोक जैन ने कहा कि बूंदी का जो पत्थर है वो पूरे विश्व भर में लग रहा है यह बात सभी लोग जानते हैं. जो पत्थर की क्वालिटी बूंदी के एरिया में निकलती है, पूरे विश्व भर में वैसी क्वालिटी अन्य जगह नहीं है. Export में भी इसकी निरंतर मांग है. कभी-कभी किन्हीं कारणों की वजह से व्यवधान रहता है. बाकी पत्थर का जो जोम बूंदी और भीलवाड़ा के 15 से 20 किलोमीटर के एरिाया में है, वैसा पत्थर कहीं पर नहीं है.

स्वर्णिम राजस्थान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एवं बूंदी जिले के प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर ने इस सामाजिक सरोकार वाले कार्यक्रम के लिए ज़ी राजस्थान चैनल की सराहना की. इसके बाद उन्होंने कहा कि आज इस बूंदी में एक पहल जी राजस्थान के द्वारा जो यहां के अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट काम करने वाले लोगों का सम्मानित किया गया और इसके माध्यम से यहां से सम्मानित होने वाले जो भी हमारे महानुभाव हैं, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में जो विशेष काम किया और इस सम्मान के माध्यम से एक प्रेरणा मिलती है कि सभी को इन्हीं का अनुसरण करते हुए और भी लोग ऐसे सामाजिक सरोकार के कामों में आगे आएं. ताकि हम सामाजिक परिवेश में जहां भी समाज में काम करें, कोई सामाजिक कार्य हो, राजनीतिक कार्य हो, लेकिन हमारा सबका एक ही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि समाज की सेवा के उद्देश्य से हम विभिन्न प्रकार के संगठनों के माध्यम से कैसे उस अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को अगर हम अन्य आगे की पंक्ति के लोगों के साथ जोड़कर के उसे भी सक्षम बना सकें.

विशिष्ट अतिथि के तौर पर हिंडौली से कांग्रेस विधायक अशोक चांदना ने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि सबसे पहले तो खूबसूरत बूंदी की इस खूबसूरत धरती के ऊपर Zee राजस्थान चैनल आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अभी तक की यह चर्चा जिस-दिशा में बढ़ रही है. मुझे लगता है कि बड़ी दिशा दिखाने वाली और निर्णायक चर्चा हो रही है. अच्छी चर्चा है. निश्चित रूप से अ यह मुद्दे जो आज यहां पर चर्चा हो रहे हैं, यह कहीं ना कहीं क्योंकि इनको अधिकारी भी सुनते हैं, लीडर्स भी सुनते हैं और जो जनता की आवाज को बड़े निर्णायक platforms होते हैं, वहां तक ले, ले जाने के जितने भी माध्यम हैं, सब यहां पर हैं. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रम आवाज को वहां तक पहुंचाने का माध्यम बनेंगे और सार्थक चर्चा के अच्छे निर्णय भविष्य में आएंगे.

