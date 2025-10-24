बूंदी में कृषि मंडी से लौट रहे 3 किसानों को ट्रैक्टर ने कुचला, 2 की मौके पर दर्दनाक मौत

Bundi News: राजस्थान में बूंदी जिले के सदर थाना क्षेत्र के माटुंदा छोटी नहर के पास गुरुवार देर रात कृषि मंडी से लौट रहे तीन युवा किसानों को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कुचल दिया. इसमें दो किसानों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है.
सदर थाना पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में दोनों मृतकों के शव का पोस्टमार्टम करवा करके शव परिजनों को सुपुर्द किए. पुलिस में ट्रैक्टर को जब्त किया. पुलिस हादसे की जांच कर रही है.
सदर थाना प्रभारी रमेश आर्य ने बताया कि माटुंडा से किसान हेमंत पांचाल पुत्र प्रभुलाल, भोजराज गुर्जर पुत्र गंगाराम और हेमंत का साला हनुमान पुत्र जगदीश पांचाल गुरुवार शाम भाई दूज मनाने के बाद धान लेकर कृषि मंडी गए. मंडी में धान का ढेर लगा रात में बाइक से घर लौट रहे थे कि माटुंडा छोटी नहर के पास पीछे से तेज गति से आए धान की ट्रॉली भरे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी.
टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक कई फीट घिसटती गई और ट्रैक्टर के पिछले पहिए तीनों युवकों के ऊपर से गुजर गए. मौके पर चीख पुकार मच गई. ग्रामीणों और राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी.
मौके पर पहुंचे सदर थाना अधिकारी रमेश आर्य ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है. परिजनों की मौजूदगी में दोनों केसों का पोस्टमार्टम करा करके शवों को परिजनों के सुपुर्द कर दिए हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
