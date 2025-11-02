उदयपुर से बूंदी आ रही रोडवेज बस के चालक को आया हार्ट अटैक, अचानक सीट पर गिर पड़ा

Bundi News: राजस्थान के उदयपुर से बूंदी आ रही रोडवेज बस के चालक को रास्ते में हार्ट अटैक आया. बूंदी बस स्टैंड पहुंचने के तुरंत बाद चालक सीट पर ही बेहोश होकर गिर गया, जिसको अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

चालक रमेश बैरागी शुक्रवार को उदयपुर से बूंदी लौट रहे थे. रास्ते में बिजोलिया के पास उन्हें सीने में दर्द महसूस हुआ. उन्होंने तुरंत बूंदी डिपो को फोन कर अपनी तबीयत बिगड़ने की जानकारी दी लेकिन सवारियों की सुरक्षा को देखते हुए बस को खुद चलाकर सुरक्षित बूंदी तक लेकर आए.

डिपो प्रबंधक ने बताया कि बूंदी पहुंचने पर रमेश बैरागी ने सामान्य रूप से बस को स्टैंड पर पार्क किया और यात्रियों को उतारने के बाद अचानक सीट पर ही गिर पड़े. मौके पर मौजूद स्टाफ और सहकर्मियों ने उन्हें तुरंत जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

आईसीयू प्रभारी डॉ. निश्चिंत ने बताया कि चालक को अचेत अवस्था में लाया गया था. काफी देर तक सीपीआर देने के बाद भी हार्ट की धड़कन वापस नहीं आई. प्रारंभिक जांच में मौत का कारण हार्ट अटैक ही पाया गया.

सहकर्मियों ने बताया कि रमेश बैरागी हमेशा मुस्कुराकर काम करने वाले, अनुशासित और यात्रियों के प्रति संवेदनशील चालक थे. डिपो प्रबंधक ने कहा कि रमेश ने अंतिम समय तक अपनी ड्यूटी निभाई और यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा- यह उनके कर्तव्यनिष्ठा का मिसाल है.

बता दें कि हार्ट अटैक, जिसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी कहा जाता है, तब होता है जब हृदय की मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह रुक जाता है. यह आमतौर पर कोरोनरी धमनियों में रुकावट के कारण होता है, जिससे हृदय की कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और मांसपेशी क्षतिग्रस्त हो जाती है. इसके सामान्य लक्षणों में सीने में दर्द या असहजता, सांस की कमी, मतली, पसीना आना और बांह, पीठ, गर्दन या जबड़े में दर्द शामिल हैं. यह एक मेडिकल इमरजेंसी है और तत्काल इलाज की आवश्यकता होती है.

