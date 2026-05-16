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जनगणना-2027 में गंगरार के सुरेन्द्र सिंह सामोता बने मिसाल, समय से पहले पूरा किया शत-प्रतिशत कार्य

Surendra Singh Samota: जनगणना-2027 के पहले चरण में गंगरार तहसील के आजोलिया का खेड़ा गांव के प्रगणक सुरेन्द्र सिंह सामोता ने शानदार कार्य करते हुए निर्धारित समय से पहले शत-प्रतिशत स्व-गणना पूरा कर जिले में मिसाल पेश की है.

Edited byAnsh RajReported byAbhishek sharma
Published: May 16, 2026, 02:25 PM|Updated: May 16, 2026, 02:25 PM
जनगणना-2027 में गंगरार के सुरेन्द्र सिंह सामोता बने मिसाल, समय से पहले पूरा किया शत-प्रतिशत कार्य
Image Credit: Census 2027

Census 2027: जनगणना-2027 के पहले चरण में गंगरार तहसील के आजोलिया का खेड़ा गांव के प्रगणक सुरेन्द्र सिंह सामोता ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे जिले में मिसाल पेश की है. उन्होंने अपने आवंटित क्षेत्र में निर्धारित समय सीमा से पहले ही शत-प्रतिशत स्व-गणना (Self Enumeration) कार्य पूरा कर लिया.

यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि जनगणना जैसे बड़े और जटिल कार्य में समय पर लक्ष्य हासिल करना चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन सुरेन्द्र सिंह सामोता ने अपनी मेहनत, लगन और बेहतरीन जनसंपर्क से इसे संभव कर दिखाया.

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प्रशासन ने किया सम्मानित
इस उल्लेखनीय कार्य के लिए जनगणना निदेशालय जयपुर के निदेशक विष्णु चरण मल्लिक और जिला कलक्टर डॉ. मंजू ने सुरेन्द्र सिंह सामोता को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया. सम्मान समारोह में अधिकारियों ने उनकी समर्पण भावना, सक्रियता, तकनीकी समझ और आमजन से बेहतरीन संपर्क की खुलकर सराहना की. जिला कलक्टर डॉ. मंजू ने कहा कि सुरेन्द्र सिंह जैसे प्रगणक पूरे जिले के लिए प्रेरणा स्रोत हैं. उन्होंने अन्य प्रगणकों को भी उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया.


कैसे पूरा किया लक्ष्य?
सुरेन्द्र सिंह सामोता ने बताया कि उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया. स्व-गणना प्रक्रिया को आसान भाषा में समझाया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फॉर्म भरने में मदद की. उन्होंने कहा, “जनगणना राष्ट्र की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है. इसमें हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है. मैंने घर-घर जाकर लोगों को प्रोत्साहित किया और उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान किया.”उनकी मेहनत का नतीजा रहा कि उनका पूरा ब्लॉक समय से पहले पूरा हो गया, जबकि कई अन्य क्षेत्रों में कार्य अभी भी चल रहा है.

जनगणना-2027 का महत्व
भारत की जनगणना 2027 देश की विकास योजनाओं, नीति निर्माण और संसाधनों के उचित वितरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. इस बार डिजिटल मोड में स्व-गणना पर विशेष जोर दिया जा रहा है. ऐसे में सुरेन्द्र सिंह सामोता जैसे प्रगणकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है.जिला प्रशासन ने अन्य प्रगणकों को भी प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वे सुरेन्द्र सिंह सामोता से प्रेरणा लें और शत-प्रतिशत लक्ष्य समय पर पूरा करें.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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