/चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

Nimbahera News: चित्तौड़गढ़ जिले का निम्बाहेड़ा अब अपनी एक नई पहचान बनाने की तैयारी में है. शहर के जेके सर्कल पर पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की भव्य प्रतिमा तैयार हो चुकी है. करीब 21 फीट ऊंची यह प्रतिमा दूर से ही लोगों का ध्यान खींचने वाली है. प्रतिमा के साथ तैयार किए गए पूरे स्मारक में अटल जी के व्यक्तित्व, उनके नेतृत्व और देश के लिए लिए गए बड़े फैसलों की झलक भी देखने को मिलेगी. इस पूरे प्रोजेक्ट को पूर्व यूडीएच मंत्री और वर्तमान विधायक श्रीचंद कृपलानी की परिकल्पना और पहल से जोड़कर देखा जा रहा है. नगर परिषद निम्बाहेड़ा ने इस योजना को जमीन पर उतारते हुए जेके सर्कल को एक नए स्वरूप में तैयार किया है.



4000 किलो अष्टधातु से बनी है प्रतिमा

अटल बिहारी वाजपेयी की यह प्रतिमा अपनी विशालता के साथ निर्माण के लिहाज से भी खास है. जानकारी के मुताबिक करीब 4000 किलो अष्टधातु का इस्तेमाल प्रतिमा बनाने में किया गया है. इसे जयपुर के कुशल कारीगरों ने तैयार किया है. प्रतिमा को करीब 8 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्थापित किया गया है. इस तरह जमीन से प्रतिमा की कुल ऊंचाई और भी प्रभावशाली नजर आती है. जेके सर्कल जैसे प्रमुख स्थान पर स्थापित होने के कारण शहर में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए भी यह एक प्रमुख आकर्षण बनने वाली है.

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सिर्फ प्रतिमा नहीं, अटल के दौर की कहानी भी दिखेगी

इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि यहां सिर्फ अटल जी की विशाल प्रतिमा बनाकर काम पूरा नहीं किया गया है. स्मारक परिसर में दो अलग-अलग प्लेटफॉर्म भी तैयार किए गए हैं, जिनके जरिए अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल और उनके व्यक्तित्व के अलग-अलग पहलुओं को सामने लाने की कोशिश की गई है. एक प्लेटफॉर्म पर पोखरण परमाणु परीक्षण से जुड़ी झलकियां दिखाई गई हैं. पोखरण परीक्षण भारत की सामरिक ताकत के लिहाज से एक अहम पड़ाव माना जाता है. अटल सरकार के कार्यकाल में हुए इन परीक्षणों ने देश की परमाणु क्षमता को दुनिया के सामने मजबूती से रखा था.



अलग-अलग मुद्राओं में नजर आएंगे अटल

दूसरे प्लेटफॉर्म को अटल बिहारी वाजपेयी की ओजस्वी वाणी और उनके भाषणों को समर्पित किया गया है. यहां उन्हें अलग-अलग मुद्राओं में भाषण देते हुए प्रदर्शित किया गया है. अटल जी की पहचान सिर्फ एक राजनेता के तौर पर नहीं, बल्कि उनकी प्रभावशाली वक्तृत्व शैली और कवि के रूप में भी रही है. ऐसे में स्मारक में उनके भाषणों और व्यक्तित्व की झलक शामिल करने से यह स्थान सामान्य प्रतिमा से आगे एक यादगार स्थल का रूप लेता नजर आ रहा है.

श्रीचंद कृपलानी के विजन से जुड़ा प्रोजेक्ट

निम्बाहेड़ा के विधायक श्रीचंद कृपलानी लंबे समय से शहर के विकास और इसे अलग पहचान दिलाने को लेकर सक्रिय रहे हैं. अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का यह प्रोजेक्ट भी उसी सोच का हिस्सा माना जा रहा है. इसमें विकास के साथ शहर के ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व से जुड़े पहलुओं को जोड़ने की कोशिश की गई है. जेके सर्कल पर तैयार हो रहा यह स्मारक आने वाले समय में निम्बाहेड़ा के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों में शामिल हो सकता है.



16 अगस्त को लोकार्पण की तैयारी

अब सभी की नजरें प्रतिमा के लोकार्पण पर टिकी हैं. 16 अगस्त को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का निम्बाहेड़ा दौरा प्रस्तावित है. प्रस्तावित कार्यक्रम के दौरान जेके सर्कल पर तैयार अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का लोकार्पण किए जाने की तैयारी है. हालांकि कार्यक्रम को लेकर अंतिम आधिकारिक पुष्टि का इंतजार रहेगा. यदि प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक लोकार्पण होता है तो निम्बाहेड़ा के लिए यह एक बड़ा राजनीतिक और सार्वजनिक आयोजन होगा.



आने वाली पीढ़ियों के लिए बनेगा प्रेरणा स्थल

निम्बाहेड़ा में तैयार किया जा रहा यह स्मारक सिर्फ शहर की सुंदरता बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगा. अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के साथ पोखरण और उनके भाषणों को जगह देकर उनके राजनीतिक जीवन और राष्ट्रसेवा से जुड़े महत्वपूर्ण अध्यायों को भी सामने लाने का प्रयास किया गया है. 21 फीट की विराट प्रतिमा, अष्टधातु का निर्माण और स्मारक परिसर की अलग-अलग झलकियां इसे निम्बाहेड़ा के लिए एक नया आकर्षण बना सकती हैं. अब 16 अगस्त को प्रस्तावित लोकार्पण के बाद यह देखना होगा कि यह स्थान किस तरह शहर की नई पहचान के रूप में उभरता है.

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