चित्तौड़गढ़ में भीषण सड़क हादसा, कंटेनर-पिकअप की भयंकर भिड़ंत, 2 महिलाओं समेत 1 की मौत कई घायल

Chittorgarh News: चित्तौड़गढ़ जिले के निकुम्भ थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ. निम्बाहेड़ा-उदयपुर हाईवे पर नपावली के निकट एक तेज रफ्तार कंटेनर और पिकअप वाहन की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप पूरी तरह क्षत-विक्षत हो गया. हादसे में पिकअप चालक उकार सिंह और पिकअप में सवार महिला जुम्मा कुंवर (पत्नी लोकेंद्र सिंह) की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. दोनों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जिससे आसपास के लोग स्तब्ध रह गए.



15 महिलाओं से भरी पिकअप, धार्मिक यात्रा से लौट रही थीं

जानकारी के अनुसार, पिकअप में कुल लगभग 15 महिलाएं सवार थीं. ये सभी प्रतापगढ़ जिले के बंबोरी गांव की निवासी हैं. शुक्रवार सुबह ये महिलाएं दशा माता पूजन के लिए बंबोरी से वल्लभनगर क्षेत्र गई थीं. वहां पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान पूरा करने के बाद शाम को सभी खुशी-खुशी अपने गांव वापस लौट रही थीं. लेकिन शाम करीब 8 बजे नपावली के पास यह दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हो गया. महिलाएं धार्मिक भावना से भरी हुई थीं, लेकिन अचानक हुई इस घटना ने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी.

8-9 महिलाएं गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में उपचार जारी

हादसे में पिकअप में सवार आठ से नौ महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं. घायलों में से अधिकांश की हालत नाजुक बताई जा रही है. दुर्घटना की सूचना मिलते ही निकुम्भ थाना पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने घायलों को तत्काल एंबुलेंस के माध्यम से निम्बाहेड़ा जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां डॉक्टरों द्वारा उनका आपातकालीन उपचार शुरू किया गया. कुछ घायलों की स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें उच्च चिकित्सा सुविधा के लिए रेफर करने की संभावना जताई जा रही है. दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए निकुम्भ मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया है.

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पूर्व मंत्री श्रीचन्द कृपलानी पहुंचे अस्पताल, घायलों से मुलाकात

हादसे की खबर फैलते ही पूर्व यूडीएच मंत्री एवं स्थानीय विधायक श्रीचन्द कृपलानी भी निम्बाहेड़ा जिला चिकित्सालय पहुंचे. उन्होंने घायल महिलाओं से मुलाकात की, उनकी हालत जानी और चिकित्सकों से विस्तृत जानकारी ली. विधायक ने अस्पताल प्रशासन को बेहतर इलाज और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि प्रशासन हर संभव मदद करेगा.



पुलिस जांच में जुटी, हादसे के कारणों का पता लगाने की कोशिश

निकुम्भ पुलिस ने हादसे के सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार, ओवरलोडिंग या लेन बदलने जैसे कारण सामने आ सकते हैं. कंटेनर चालक की भूमिका भी जांच के दायरे में है. पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है. हाईवे पर ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. स्थानीय लोग हाईवे पर स्पीड ब्रेकर, बेहतर साइनेज और सख्त निगरानी की मांग कर रहे हैं.

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