/चित्तौड़गढ़ की वीरता अब पहुंचेगी समंदर पार! 16 देशों के 32 कंटेंट क्रिएटर्स ने देखी राजस्थान की शौर्यगाथा

Chittorgarh News: राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की धरती, जहां किले की दीवारें वीरता की कहानी कहती हैं और हर पत्थर इतिहास की गवाही देता है, अब इसकी गूंज हजारों किलोमीटर दूर लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों तक पहुंचेगी. भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की पहल पर 16 देशों से आए 32 इंटरनेशनल कंटेंट क्रिएटर्स सोमवार को चित्तौड़गढ़ पहुंचे.

सोशल मीडिया पर लाखों लोगों तक पहुंच रखने वाले इन विदेशी मेहमानों ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की भव्यता को कैमरे में कैद किया. इतिहास को करीब से जाना और राजस्थान की संस्कृति को महसूस किया. मकसद साफ है- इनके जरिए भारत और राजस्थान की पर्यटन विरासत की कहानी दुनिया के उन हिस्सों तक पहुंचाना, जहां से आने वाले दिनों में विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ सके.

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16 देशों के कंटेंट क्रिएटर्स को राजस्थान की विरासत से कराया जा रहा रूबरू

सोशल मीडिया के इस दौर में पर्यटन की तस्वीर अब सिर्फ विज्ञापनों से नहीं, बल्कि उन चेहरों से बनती है, जिन्हें दुनिया के लाखों लोग फॉलो करते हैं. इसी सोच के साथ विदेश मंत्रालय के फेम टूर कार्यक्रम के तहत 16 देशों के 32 कंटेंट क्रिएटर्स को राजस्थान की विरासत से रूबरू कराया जा रहा है. चित्तौड़गढ़ पहुंचने पर विदेशी मेहमानों ने छह ऑटो रिक्शा में बैठकर दुर्ग तक का सफर किया और कुंभा महल से अपने भ्रमण की शुरुआत की.

इसके बाद विजय स्तंभ, पद्मिनी पैलेस, कीर्ति स्तंभ, जौहर स्थल, समाधीश्वर महादेव मंदिर और संग्रहालय सहित कई ऐतिहासिक स्थलों का दौरा किया. टूर गाइड्स ने उन्हें चित्तौड़ की वीरता, स्थापत्य कला और इतिहास की जानकारी दी, जबकि विदेशी मेहमानों ने हर खास पल को अपने कैमरों में कैद किया.

राजस्थान के रंग में रंगे विदेशी मेहमान

चित्तौड़गढ़ का यह दौरा सिर्फ इतिहास की किताबों को समझने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विदेशी मेहमान राजस्थान के रंग में भी रंगे नजर आए. दुर्ग की ऐतिहासिक इमारतों को देखने के साथ उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की. राजस्थानी संगीत पर कदम थिरकाए और सोशल मीडिया के लिए डांस रील भी बनाई.

कोटा की सृष्टि पांचाल ने जब विदेशी मेहमानों के साथ रील बनाने की इच्छा जताई, तो सभी ने खुशी-खुशी उसका साथ दिया. कुंभा महल के बाहर भेलपुरी का स्वाद लेकर इन मेहमानों ने भारतीय स्ट्रीट फूड का भी आनंद उठाया. यानी चित्तौड़गढ़ ने इन्हें सिर्फ अपनी शौर्यगाथा नहीं सुनाई, बल्कि राजस्थान की संस्कृति, खानपान और यहां के लोगों का अपनापन भी महसूस कराया.

विदेशों तक जाएगी चित्तौड़गढ़ की कहानी

अब इन विदेशी मेहमानों के साथ चित्तौड़गढ़ की कहानी भी उनके देशों तक जाएगी. डोमिनिकन रिपब्लिक से लेकर मैक्सिको, पनामा, पेरू और त्रिनिदाद एंड टोबैगो तक पहुंचे ये कंटेंट क्रिएटर्स अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए राजस्थान की विरासत और अनुभवों को लाखों लोगों के सामने रखेंगे. किसी को चित्तौड़गढ़ की वास्तुकला ने प्रभावित किया, किसी को यहां का इतिहास और वीरता पसंद आई, तो किसी को भारतीय खाना, पारंपरिक पहनावा और लोगों की गर्मजोशी ने अपना बना लिया.

पर्यटन विभाग के मुताबिक, विदेशी मेहमानों को राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों से परिचित कराने के पीछे यही उद्देश्य है कि उनके अनुभवों के जरिए दूसरे देशों के लोगों को भारत आने के लिए प्रेरित किया जा सके. चित्तौड़गढ़ के बाद यह दल उदयपुर और फिर जयपुर जाएगा, जहां किलों, संग्रहालयों, अभयारण्य, लोककला, हस्तशिल्प और स्थानीय खानपान से भी इन्हें रूबरू कराया जाएगा.

समंदर पार अपनी नई पहचान बनाएगी चित्तौड़गढ़ की वीरता

चित्तौड़गढ़ ने इन विदेशी मेहमानों को सिर्फ एक ऐतिहासिक दुर्ग नहीं दिखाया, बल्कि उन्हें भारत के गौरवशाली इतिहास, राजस्थान की रंगीली संस्कृति और यहां के लोगों के अपनत्व से रूबरू कराया. अब इन कंटेंट क्रिएटर्स के कैमरों में कैद चित्तौड़गढ़ की तस्वीरें और वीडियो जब लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों के लाखों लोगों तक पहुंचेंगे, तो संभव है कि इन तस्वीरों के साथ भारत आने की नई कहानियां भी जन्म लें. यानी चित्तौड़गढ़ का इतिहास अब किताबों और स्मारकों तक सीमित नहीं रहेगा. सोशल मीडिया के जरिए चित्तौड़ की वीरता और राजस्थान की संस्कृति अब समंदर पार अपनी नई पहचान बनाएगी.

