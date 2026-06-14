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नोटिसों की अनदेखी पड़ी भारी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अवैध निर्माण जमींदोज

Chittorgarh Fort:चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एएसआई की भूमि पर बने अवैध दो मंजिला व्यावसायिक निर्माण को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया. जिला प्रशासन, एएसआई, नगर परिषद और पुलिस की संयुक्त टीम ने 9 जेसीबी और 5 ट्रैक्टरों की मदद से कार्रवाई की. 

Edited byAnsh RajReported byAbhishek sharma
Published: Jun 14, 2026, 01:50 PM|Updated: Jun 14, 2026, 01:50 PM
नोटिसों की अनदेखी पड़ी भारी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अवैध निर्माण जमींदोज
Image Credit: ASI Land, Illegal Construction:

ASI Land, Illegal Construction: विश्व धरोहर सूची में शामिल ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रविवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से निर्मित दो मंजिला व्यावसायिक भवन को ध्वस्त कर दिया. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की खातेदारी भूमि पर किए गए इस निर्माण को हटाने के लिए जिला प्रशासन, एएसआई, नगर परिषद और पुलिस की संयुक्त टीम ने अभियान चलाया. सुबह तड़के शुरू हुई इस कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए.


0.14 हेक्टेयर भूमि पर बना था अवैध निर्माण

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अधिकारियों के अनुसार दुर्ग क्षेत्र में करीब 0.14 हेक्टेयर एएसआई भूमि पर अवैध रूप से दो मंजिला व्यावसायिक संरचना खड़ी कर दी गई थी. निर्माणकर्ताओं ने न केवल विभागीय नियमों की अनदेखी की बल्कि ऐतिहासिक महत्व वाले पत्थरों का उपयोग कर भवन तैयार कर लिया था. इसके अलावा परिसर में स्विमिंग पूल निर्माण के उद्देश्य से गहरा गड्ढा भी खोदा गया था.


नोटिस और चेतावनी के बावजूद नहीं रुका निर्माण

एएसआई अधिकारियों ने बताया कि संबंधित पक्ष को कई बार नोटिस जारी किए गए थे. निर्माण कार्य रोकने और अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन चेतावनियों की लगातार अनदेखी की गई. इसके बाद विभाग ने कानूनी प्रक्रिया पूरी कर आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कीं और जिला प्रशासन से सहयोग मांगते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तय की.


9 जेसीबी और 5 ट्रैक्टरों की मदद से चला अभियान

अवैध निर्माण को हटाने के लिए प्रशासन ने बड़े स्तर पर संसाधन लगाए. अभियान में 9 जेसीबी मशीनें और 5 ट्रैक्टर लगाए गए. भारी मशीनरी की सहायता से कुछ ही घंटों में दो मंजिला भवन को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया. कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे.


सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुई कार्रवाई

किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए दुर्ग क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था. प्रशासन ने पूरे अभियान की निगरानी की और यह सुनिश्चित किया कि कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो. अधिकारियों ने बताया कि विश्व धरोहर क्षेत्र में अतिक्रमण और अवैध निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे.


अतिक्रमण के खिलाफ सख्त संदेश

जिला प्रशासन ने इस कार्रवाई को चित्तौड़गढ़ दुर्ग क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम बताया है. अधिकारियों का कहना है कि ऐतिहासिक और पुरातात्विक धरोहरों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी ताकि विश्व धरोहर स्थल की ऐतिहासिक पहचान और संरचना सुरक्षित रह सके.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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