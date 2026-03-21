चित्तौड़गढ़ के इस किले में विराजती हैं बाण माता, जहां बप्पा रावल को मिला था राज वरदान!

Chittorgarh News: मेवाड़ की धरती, जहां हर पत्थर इतिहास और आस्था की कहानी कहता है और इन्हीं कहानियों के बीच विराजती हैं मेवाड़ की कुलदेवी - बाण माता जी. चित्तौड़गढ़ दुर्ग की ऊंचाइयों पर स्थित यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि सदियों पुरानी आस्था, परंपरा और चमत्कार का प्रतीक है. कहा जाता है कि बप्पा रावल को स्वयं माता ने वरदान देकर मेवाड़ का राज दिलाया. आज भी यहां श्रद्धालु दूर-दूर से दर्शन के लिए पहुंचते हैं. हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए बाण माता मंदिर की महिमा, इतिहास और अद्भुत रहस्य.



बाण माता जी को मेवाड़ के सूर्यवंशी गहलोत, सिसोदिया और राणावत राजवंश की कुलदेवी माना जाता है. मान्यता है कि करीब 1300 साल पहले बप्पा रावल को माता ने वरदान देकर चित्तौड़ का शासन दिलाया था. कहा जाता है कि बप्पा रावल ने माता के आदेश से बाण चलाया और जहां वह बाण गिरा, वहीं इस मंदिर की स्थापना हुई. इसी कारण माता को बाणेश्वरी और बायण माता के नाम से भी जाना जाता है. एक अन्य कथा के अनुसार बाणासुर नामक दैत्य ने देवी से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन जब देवी ने इंकार किया तो युद्ध हुआ. माता ने अपने उग्र रूप में बाणासुर का वध कर उसे मोक्ष प्रदान किया, तभी से माता का नाम बाण माता पड़ा.

माता का स्वरूप हंसवाहिनी रूप में विराजमान

विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किला के भीतर स्थित यह मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र है. यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल यह किला मेवाड़ की ऐतिहासिक राजधानी रहा है. मंदिर की खास बात यह है कि यहां माता का स्वरूप हंसवाहिनी रूप में विराजमान है और उन्हें पूर्ण सात्विक देवी माना जाता है.

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यहां किसी प्रकार का बलिदान नहीं दिया जाता, जो इसे अन्य शक्तिपीठों से अलग बनाता है. मंदिर परिसर में प्राचीन शिलाओं पर नवदुर्गा स्वरूप की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं. कहा जाता है कि आरती के समय यहां लगे त्रिशूल अपने आप हिलने लगते हैं, जिसे भक्त देवी का चमत्कार मानते हैं.

आज भी बाण माता जी के दरबार में देश-विदेश से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. खासकर नवरात्रि के अवसर पर यहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है. मंदिर की पूजा-अर्चना और श्रृंगार का कार्य वर्षों से पालीवाल ब्राह्मण परिवार द्वारा किया जा रहा है.

सायंकालीन आरती के दौरान पूरा वातावरण भक्ति, सुगंध और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर हो जाता है. लाल चुनर, पुष्पमालाएं और पारंपरिक श्रृंगार माता के दरबार को दिव्य रूप प्रदान करते हैं. मेवाड़ के राजपरिवार के सदस्य भी विशेष अवसरों पर यहां आकर कुलदेवी का आशीर्वाद लेते हैं.

आस्था, इतिहास और चमत्कार का संगम. बाण माता जी का यह मंदिर आज भी मेवाड़ की पहचान बना हुआ है, जहां हर श्रद्धालु अपने विश्वास के साथ आता है और माता के आशीर्वाद के साथ लौटता है. चित्तौड़गढ़ दुर्ग की ऊंचाइयों पर विराजमान यह मंदिर सदियों से आस्था की ज्योति जलाए हुए है.

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