चित्तौड़गढ़ में जमीन विवाद ने लिया खूनी रूप, जिला अस्पताल के बाहर पिता-पुत्र के बीच गोलीबारी, युवक गंभीर घायल

Rajasthan Crime News: चित्तौड़गढ़ जिले में एक जमीन विवाद ने परिवार के भीतर ही हिंसक संघर्ष का रूप ले लिया. जिला अस्पताल के बाहर पिता और पुत्र के बीच लंबे समय से चले आ रहे बंटवारे के विवाद पर पहले तीखी बहस हुई, जो जल्द ही मारपीट में बदल गई. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Abhishek sharma
Published: Jan 18, 2026, 06:54 AM IST | Updated: Jan 18, 2026, 06:54 AM IST

चित्तौड़गढ़ में जमीन विवाद ने लिया खूनी रूप, जिला अस्पताल के बाहर पिता-पुत्र के बीच गोलीबारी, युवक गंभीर घायल

Chittorgarh Crime News: चित्तौड़गढ़ जिले में जमीन विवाद को लेकर परिवार के भीतर ही खूनी संघर्ष हो गया. जिला अस्पताल के बाहर पिता और पुत्र के बीच पहले तीखी बहस हुई, जो जल्द ही मारपीट में बदल गई. विवाद इतना बढ़ गया कि मौके पर गोली चल गई, जिसमें युवक (पुत्र) के पैर में दो गोलियां लगीं और वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है.

विवाद की शुरुआत और गोलीबारी
सूत्रों के अनुसार, पिता और पुत्र के बीच लंबे समय से जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था. अस्पताल के बाहर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते हाथापाई में तब्दील हो गई. इसी दौरान पिता के साथ मौजूद निजी सुरक्षा गार्ड पर फायरिंग का आरोप लगा. गोलीबारी में युवक के पैर में दो गोलियां लगीं, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

पुलिस की त्वरित कार्रवाई
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने जिला अस्पताल को छावनी में तब्दील कर दिया. एडिशनल एसपी सरिता सिंह, डिप्टी एसपी बृजेश सिंह और कोतवाली थाना प्रभारी तुलसीराम मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घायल युवक को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है. प्रारंभिक जांच में पिता और उनके सुरक्षा गार्ड पर फायरिंग का मामला सामने आया है. पुलिस ने पूरे मामले की गहन जांच शुरू कर दी है और आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

परिवार और समाज पर असर
यह घटना परिवार में गहरी दरार को उजागर करती है, जहां छोटी-मोटी बातें भी खतरनाक रूप ले रही हैं. ग्रामीणों ने ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की है. पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और मामले को सुलझाने के प्रयास जारी हैं. घायल युवक की हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन डॉक्टरों ने निगरानी बढ़ा रखी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंBhilwara Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


