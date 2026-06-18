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चित्तौड़गढ़ की 20 साल की शगुन माहेश्वरी ने कर दिया कमाल, CA फाइनल में हासिल की AIR-15

CA Final Exam Result: सीए फाइनल परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें प्रदेश के चित्तौड़गढ़ की रहने वाली छात्रा शगुन माहेश्वरी ने ऑल इंडिया रैंक 15 हासिल की. शगुन माहेश्वरी की उम्र केवल 20 साल है. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byAbhishek sharma
Published: Jun 18, 2026, 08:12 PM|Updated: Jun 18, 2026, 08:12 PM
चित्तौड़गढ़ की 20 साल की शगुन माहेश्वरी ने कर दिया कमाल, CA फाइनल में हासिल की AIR-15
Image Credit: Chittorgarh Shagun Maheshwari

CA Final Exam Result: सीए फाइनल परीक्षा के घोषित परिणामों में चित्तौड़गढ़ की होनहार छात्रा शगुन माहेश्वरी (20) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया रैंक (AIR) 15 हासिल की है. नगर पालिका कॉलोनी निवासी शगुन ने परीक्षा में 439 अंक प्राप्त कर जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है. इससे पहले भी वर्ष 2023 में सीए इंटरमीडिएट परीक्षा में उन्होंने ऑल इंडिया 25वीं रैंक हासिल कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था.

शगुन ने बताया कि उन्हें शुरू से ही फाइनेंस और अकाउंट्स विषय में रुचि थी. कॉमर्स संकाय चुनने के बाद यह रुचि और बढ़ी और उन्होंने सीए बनने का लक्ष्य तय कर लिया. खास बात यह है कि उनके परिवार में पहले कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं रहा, इसके बावजूद उन्होंने अपने दम पर यह मुकाम हासिल किया.

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परीक्षा के समय कितने घंटे पढ़ना चाहिए?
उन्होंने बताया कि सीए जैसी कठिन परीक्षा की तैयारी के लिए उन्होंने कई वर्षों तक लगातार मेहनत की. सामान्य दिनों में वह प्रतिदिन 8 से 10 घंटे पढ़ाई करती थीं, जबकि परीक्षा के समय यह समय बढ़ाकर 10 से 11 घंटे कर दिया था. उनका मानना है कि सफलता का सबसे बड़ा मंत्र निरंतरता और अनुशासन है. शगुन ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि हार्ड वर्क करते रहें, कभी हार न मानें और लगातार पढ़ाई करते रहें, सफलता अवश्य मिलेगी.

क्या सोशल मीडिया पढ़ाई में बनता है बाधा?
सोशल मीडिया को लेकर शगुन का कहना है कि इसे पूरी तरह छोड़ना जरूरी नहीं है, लेकिन यदि यह पढ़ाई में बाधा बन रहा हो तो कुछ समय के लिए इससे दूरी बना लेना बेहतर है. उन्होंने परीक्षा से पहले कई महीनों तक सोशल मीडिया का उपयोग बंद कर दिया था ताकि पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सकें.

ये समय रहा था शगुन के लिए चुनौती पूर्ण भरा
हालांकि तैयारी के दौरान उन्हें किसी बड़ी शैक्षणिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन पिछले वर्ष उनकी दादी कांता देवी अगाल के निधन ने परिवार को गहरा आघात पहुंचाया. शगुन अपनी दादी के बेहद करीब थीं. उन्होंने बताया कि यह समय उनके लिए भावनात्मक रूप से काफी चुनौती पूर्ण था, लेकिन परिवार के सहयोग और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण के बल पर उन्होंने खुद को संभाला.

शगुन ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, दादी, परिवार और दोस्तों के निरंतर सहयोग को दिया. उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि उनकी रैंक टॉप-50 में आएगी, लेकिन ऑल इंडिया 15वीं रैंक मिलना उनके लिए आश्चर्य रहा.

बेटी की मेहनत और लगन पर था पूरा भरोसा
शगुन के पिता ललित कुमार अगाल, जो इलेक्ट्रॉनिक शोरूम का व्यवसाय करते हैं, ने बेटी की सफलता पर खुशी जताते हुए कहा कि उन्हें उसकी मेहनत और लगन पर पूरा भरोसा था. उन्होंने कहा कि शगुन ने नियमित और निरंतर अध्ययन किया, जिसका परिणाम आज पूरे देश में मिली इस शानदार रैंक के रूप में सामने आया है. उनके अनुसार यह उपलब्धि अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणादायक है.

मां ने कहा-परिवार के लिए गर्व और खुशी है पल
वहीं, शगुन की माता सीमा अगाल ने कहा कि यह पूरे परिवार के लिए गर्व और खुशी का क्षण है. उन्होंने बताया कि परिवार ने केवल सहयोग और सकारात्मक माहौल दिया, जबकि असली मेहनत शगुन ने स्वयं की. विशेष बात यह रही कि शगुन ने घर पर रहकर ही तैयारी की. न तो उसने नियमित रूप से लाइब्रेरी का सहारा लिया और न ही किसी विशेष कोचिंग पर निर्भर रही. अपनी मेहनत, आत्मानुशासन और दृढ़ संकल्प के बल पर उसने यह बड़ी उपलब्धि हासिल की.

चित्तौड़गढ़ की इस प्रतिभाशाली बेटी की सफलता ने न केवल उसके परिवार बल्कि पूरे जिले को गौरवान्वित किया है. शगुन माहेश्वरी आज उन हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई हैं, जो कठिन परिस्थितियों के बावजूद बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस रखते हैं.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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