/चित्तौड़गढ़ के शनि धाम आली में खुला मासिक भंडार, 22 लाख से ज्यादा की नकद भेंट मिले, भंडार गणना अभी जारी

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Chittorgarh Shani Dham Aali: राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन उपखंड स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शनि धाम श्री शनिमहाराज आली के मासिक भंडार खोले गए. विशेष पूजा-अर्चना के बाद मंदिर समिति की मौजूदगी में मुख्य मंदिर, नवग्रह मंदिर और तेल कुंड के भंडारों की गणना की गई, जिसमें 22 लाख 23 हजार 248 रुपये की नकद भेंट मिली. फिलहाल सिक्कों की गिनती जारी है, जिसके बाद कुल दान राशि का अंतिम आंकड़ा सामने आएगा.
हर माह अमावस्या से पूर्व चतुर्दशी के दिन खोले जाते हैं मंदिर के भंडार
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तीर्थ स्थल प्रबंध कार्यकारिणी के अनुसार, हर माह अमावस्या से पूर्व चतुर्दशी के दिन परंपरा के अनुसार मंदिर के भंडार खोले जाते हैं. इस दौरान विधि-विधान से पूजा-अर्चना के बाद दान राशि की गणना की जाती है. इस बार भी गणना कार्य देर रात तक चला, जिसमें समिति पदाधिकारियों, कर्मचारियों और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सहयोग किया.
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मंदिर प्रशासन का कहना है कि सिक्कों की गिनती पूरी होने के बाद कुल भेंट राशि की आधिकारिक घोषणा की जाएगी. शनि धाम श्री शनिमहाराज आली मेवाड़ का प्रमुख आस्था केंद्र है, जहां हर माह और विशेष रूप से अमावस्या पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं.
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