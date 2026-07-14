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चित्तौड़गढ़ के शनि धाम आली में खुला मासिक भंडार, 22 लाख से ज्यादा की नकद भेंट मिले, भंडार गणना अभी जारी

Chittorgarh Shani Dham Aali: राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन स्थित शनि धाम श्री शनिमहाराज आली के मासिक भंडार खोले गए, जिसमें अब तक 22.23 लाख रुपये की नकद भेंट प्राप्त हुई है. मुख्य मंदिर, नवग्रह मंदिर और तेल कुंड के भंडारों की गणना विशेष पूजा-अर्चना के बाद मंदिर समिति की मौजूदगी में की गई, जबकि सिक्कों की गिनती अभी जारी है.

Edited byAman SinghReported byAbhishek sharma
Published: Jul 14, 2026, 12:58 PM|Updated: Jul 14, 2026, 12:58 PM
चित्तौड़गढ़ के शनि धाम आली में खुला मासिक भंडार, 22 लाख से ज्यादा की नकद भेंट मिले, भंडार गणना अभी जारी
Image Credit: Chittorgarh Shani Dham AaliSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Chittorgarh Shani Dham Aali: राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन उपखंड स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शनि धाम श्री शनिमहाराज आली के मासिक भंडार खोले गए. विशेष पूजा-अर्चना के बाद मंदिर समिति की मौजूदगी में मुख्य मंदिर, नवग्रह मंदिर और तेल कुंड के भंडारों की गणना की गई, जिसमें 22 लाख 23 हजार 248 रुपये की नकद भेंट मिली. फिलहाल सिक्कों की गिनती जारी है, जिसके बाद कुल दान राशि का अंतिम आंकड़ा सामने आएगा.

हर माह अमावस्या से पूर्व चतुर्दशी के दिन खोले जाते हैं मंदिर के भंडार

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तीर्थ स्थल प्रबंध कार्यकारिणी के अनुसार, हर माह अमावस्या से पूर्व चतुर्दशी के दिन परंपरा के अनुसार मंदिर के भंडार खोले जाते हैं. इस दौरान विधि-विधान से पूजा-अर्चना के बाद दान राशि की गणना की जाती है. इस बार भी गणना कार्य देर रात तक चला, जिसमें समिति पदाधिकारियों, कर्मचारियों और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सहयोग किया.

मंदिर प्रशासन का कहना है कि सिक्कों की गिनती पूरी होने के बाद कुल भेंट राशि की आधिकारिक घोषणा की जाएगी. शनि धाम श्री शनिमहाराज आली मेवाड़ का प्रमुख आस्था केंद्र है, जहां हर माह और विशेष रूप से अमावस्या पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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