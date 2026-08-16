/अमित शाह ने किया पूर्व CM बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण, 15 जिलों को 5,659 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात

Chittorgarh News: मेवाड़ की वीर धरा पर आज इतिहास, राष्ट्रवाद और विकास का अद्भुत संगम देखने को मिला. निम्बाहेड़ा में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की अष्टधातु प्रतिमा का अनावरण हुआ, तो इसी मंच से राजस्थान के 15 जिलों को 5 हजार 659 करोड़ रुपये के 944 विकास कार्यों की सौगात भी मिली.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में हुए इस आयोजन ने अटल की विरासत को नमन करने के साथ राजस्थान के विकास की नई तस्वीर भी सामने रखी. खास बात यह रही कि निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी की सक्रिय भूमिका और क्षेत्र के विकास को लेकर उनकी प्रतिबद्धता भी कार्यक्रम में प्रमुखता से दिखाई दी.

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अटल वाजपेयी के योगदान को याद किया

अटल गौरव स्मृति समारोह में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण को याद किया. शाह ने कहा कि अटल वाजपेयी का पूरा जीवन राष्ट्र प्रथम की भावना को समर्पित रहा. उन्होंने गांवों को सड़कों से जोड़ने, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और आदिवासी कल्याण जैसे क्षेत्रों में अटल वाजपेयी के योगदान को याद किया. साथ ही राजस्थान में जल जीवन मिशन की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि आठ वर्षों में 64 लाख घरों तक नल से जल पहुंचा है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के तीन बड़े जल समझौतों से आधे राजस्थान की प्यास बुझने की बात भी कही.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा…

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अटल बिहारी वाजपेयी को महान नेता बताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में परमाणु परीक्षण और कारगिल विजय ने भारत की वैश्विक छवि को मजबूत किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल की इसी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं. उन्होंने अमित शाह की भूमिका की सराहना करते हुए धारा 370 हटाने और नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का उल्लेख किया. साथ ही नए आपराधिक कानूनों से देश की न्याय व्यवस्था में व्यापक सुधार आने की बात कही. मुख्यमंत्री ने राजस्थान को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प भी दोहराया.

कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने अमित शाह के राजस्थान दौरे और निम्बाहेड़ा में हुए आयोजन को प्रदेश के लिए बड़ी सौगात बताया. उन्होंने कहा कि अटल वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण गौरव का विषय है. वहीं, करोड़ों रुपये के विकास कार्यों से राजस्थान को नई गति मिलेगी. बैरवा ने कार्यक्रम में युवाओं की बड़ी भागीदारी का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें नए अवसर देने के लिए लगातार काम कर रही है.

अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण

यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने निम्बाहेड़ा में हुए आयोजन को राजस्थान के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करने के साथ विभिन्न जिलों को विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी है. खर्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान तेजी से विकासशील प्रदेश से विकसित प्रदेश की दिशा में आगे बढ़ रहा है. उन्होंने अमित शाह के दौरे को आगामी निकाय और पंचायत चुनावों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बताया.

निम्बाहेड़ा के विधायक श्रीचंद कृपलानी की सक्रियता भी पूरे आयोजन के दौरान खास तौर पर नजर आई. अटल गौरव स्मृति समारोह को लेकर क्षेत्र में लंबे समय से तैयारियां चल रही थीं और विधायक कृपलानी लगातार व्यवस्थाओं को लेकर सक्रिय रहे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हाथों अटल की प्रतिमा का अनावरण और चित्तौड़गढ़ जिले में 328 करोड़ रुपये से अधिक के 136 विकास कार्यों की सौगात निम्बाहेड़ा सहित पूरे जिले के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है. क्षेत्र के विकास से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने में विधायक श्रीचंद कृपलानी की भूमिका और सक्रियता को स्थानीय स्तर पर सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है.

श्री सांवरिया जी मंदिर का प्रसाद और तस्वीर की भेंट

सांवरिया जी मंदिर मंडल अध्यक्ष जानकी दास वैष्णव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात को सौभाग्य बताते हुए कहा कि उन्हें श्री सांवरिया जी मंदिर का प्रसाद और तस्वीर भेंट की गई. उन्होंने अमित शाह को भारत की राजनीति का चाणक्य बताते हुए कहा कि गृह मंत्री का मेवाड़ की धरती से विशेष लगाव है. वैष्णव ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधायक श्रीचंद कृपलानी और सांसद सीपी जोशी के नेतृत्व में चित्तौड़गढ़ जिले सहित पूरे राजस्थान में विकास की बाहर आई है. जिले को मिली विकास की सौगातों के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताया.

निम्बाहेड़ा में हुआ अटल गौरव स्मृति समारोह कई मायनों में यादगार बन गया. अटल की प्रतिमा के अनावरण से उनकी राष्ट्र प्रथम की विचारधारा को नमन किया गया, तो हजारों करोड़ के विकास कार्यों से राजस्थान के भविष्य की तस्वीर भी सामने आई. जल जीवन मिशन से गांवों तक पानी पहुंचाने से लेकर सड़कों, निवेश और रोजगार तक, सरकार ने विकास का रोडमैप सामने रखा. ऐसे में निम्बाहेड़ा का यह आयोजन अटल की विरासत, राजस्थान के विकास और मेवाड़ की नई उम्मीदों का संदेश देकर समाप्त हुआ.