/अनंत चतुर्दशी महाप्रसादी में बंटेगी 2.5 फीट लंबी 'झकोलमा पूड़ी', पत्थर पर बेलकर और तेल में झकोलकर होती है तैयार

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Chittorgarh News: अनंत चतुर्दशी पर चित्तौड़गढ़ में होने वाली महाप्रसादी इस बार अपने खास स्वाद और अनोखी तैयारी को लेकर चर्चा में है. चित्तौड़गढ़ महोत्सव समिति की ओर से आयोजित महाप्रसादी में पहली बार सामान्य पूड़ी के साथ करीब दो से ढाई फीट आकार की झकोलमा पूड़ी भी तैयार की जा रही है. इसके लिए भीलवाड़ा से शंकरलाल के नेतृत्व में 15 हलवाइयों की विशेष टीम बुलाई गई है.
समिति के अनुसार झकोलमा पूड़ी को सामान्य तरीके से नहीं, बल्कि पत्थर पर बेलकर तैयार किया जाता है. इसके बाद तेज आंच पर बड़े कड़ाहों में उबलते तेल में इसे खास तरीके से झकोलते हुए पकाया जाता है. तैयार होने के बाद इसकी कटिंग की जाती है. खास बात यह है कि यह पूड़ी करीब 24 घंटे तक नरम और गर्म बनी रहती है.
50 हजार लोगों के लिए तैयार होगी महाप्रसादी
इस बार करीब 50 हजार लोगों के लिए महाप्रसादी तैयार की जा रही है. इसके लिए करीब 45 क्विंटल आटे से डेढ़ लाख पूड़ियां बनाई जाएंगी. इसमें सामान्य पूड़ी के साथ झकोलमा पूड़ी भी शामिल रहेगी. प्रसादी में पूड़ी के साथ आलू-टमाटर की सब्जी, दाना मेथी की सब्जी, पकौड़ी की सब्जी, नमकीन की सब्जी, टमाटर-मिर्ची के गट्टे और अचार परोसा जाएगा. इतने बड़े आयोजन के लिए करीब 140 हलवाई, 60 से 70 मजदूर और महोत्सव समिति के करीब 150 कार्यकर्ता व्यवस्था में जुटे हैं.
20 दानदाताओं से शुरू हुआ सफर, अब 400 भामाशाह जुड़े
चित्तौड़गढ़ महोत्सव समिति की यह महाप्रसादी सेवा साल 2012 में शुरू हुई थी. शुरुआत में केवल 20 दानदाता जुड़े थे और करीब 7 हजार लोगों के लिए प्रसाद बनाने का लक्ष्य रखा गया था. लेकिन पहले ही साल करीब 12 हजार लोगों ने प्रसादी ग्रहण की.
इसके बाद हर साल आयोजन का दायरा बढ़ता गया. आज करीब 400 भामाशाह इस सेवा से जुड़े हैं. कई लोग बिना नाम बताए आर्थिक सहयोग करते हैं, जबकि कुछ लोग सामग्री उपलब्ध कराकर सेवा में योगदान देते हैं.
बचपन की घटना से आया महाप्रसादी का विचार
चित्तौड़गढ़ महोत्सव समिति के संस्थापक सुनील ढीलीवाल के अनुसार इस सेवा की प्रेरणा उनके बचपन की एक घटना से मिली. उन्होंने बताया कि बचपन में गणपति विसर्जन के दौरान यात्रा में शामिल लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं होती थी. उसी समय उन्होंने मन में तय किया कि भविष्य में ऐसा काम करेंगे, जिससे ऐसे आयोजनों में लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा सके. आज यह पहल शहर के सामूहिक सहयोग का रूप ले चुकी है और अलग-अलग समाज एवं वर्ग के लोग अपनी क्षमता के अनुसार इसमें योगदान दे रहे हैं.
45 क्विंटल आटा और 60 टीन तेल की खपत
महाप्रसादी के लिए करीब 45 क्विंटल आटा जुटाया गया है. इसमें करीब 23 क्विंटल आटे से सामान्य पूड़ी और 15 बोरी आटे से झकोलमा पूड़ी तैयार की जा रही है. पूड़ी तलने में करीब 60 टीन तेल का इस्तेमाल होगा. सब्जियों की बात करें तो करीब 12 क्विंटल आलू-टमाटर की सब्जी, ढाई क्विंटल दाना मेथी, 5 क्विंटल पकौड़ी की सब्जी और ढाई क्विंटल नमकीन की सब्जी तैयार होगी. इसके अलावा करीब 100 किलो टमाटर-मिर्ची के गट्टे और 80 किलो अचार भी तैयार किया जाएगा.
दो स्थानों पर तैयार हो रहा भोजन
महाप्रसादी के लिए भोजन कुमावतों का नोहरा और सिंधी धर्मशाला में तैयार किया जा रहा है. समिति की ओर से 125 हलवाई लगाए गए हैं, जबकि झकोलमा पूड़ी के लिए भीलवाड़ा से आई 15 हलवाइयों की टीम अलग से काम कर रही है. गैस सिलेंडरों की कमी को देखते हुए इस बार सात लकड़ी की भट्ठियों पर भोजन तैयार किया जाएगा. इनमें करीब 40 क्विंटल लकड़ी का इस्तेमाल होगा. दो मूवेबल भट्ठियां भी बनाई गई हैं, जिन्हें जरूरत के अनुसार स्थानांतरित किया जा सकेगा.
दोपहर 1 बजे से शुरू होगा प्रसाद वितरण
महाप्रसादी का वितरण दोपहर 1 बजे से शुरू होगा. सूचना केंद्र के बाहर मुख्य काउंटर लगाया गया है, जबकि नेहरू बाजार स्थित त्रिनेत्र गणेश चौक पर महिलाओं के लिए अलग काउंटर बनाया गया है. महिला काउंटर पर ATBF की महिलाएं सेवा देंगी और यह शाम 5:30 बजे से शुरू होगा.
दोनों काउंटर रात 12 बजे तक संचालित किए जाएंगे.
प्रसाद वितरण भी क्रम से होगा. सबसे पहले आलू-टमाटर की सब्जी, उसके बाद दाना मेथी, फिर पकौड़ी और नमकीन की सब्जी परोसी जाएगी. टमाटर-मिर्ची के गट्टे और अचार लगातार उपलब्ध रहेंगे.
बारिश को देखते हुए वाटरप्रूफ व्यवस्था
अनंत चतुर्दशी के दौरान पिछले वर्षों में बारिश को देखते हुए इस बार आयोजन स्थल को वाटरप्रूफ बनाया जा रहा है. खाना बनाने और वितरण स्थल पर विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि मौसम खराब होने की स्थिति में भी महाप्रसादी की व्यवस्था प्रभावित न हो.
20 दानदाताओं से शुरू हुई चित्तौड़गढ़ की यह सेवा आज करीब 400 भामाशाहों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं की सामूहिक भागीदारी बन चुकी है. इस बार दो से ढाई फीट की झकोलमा पूड़ी महाप्रसादी का नया आकर्षण होगी, लेकिन इस आयोजन की सबसे बड़ी पहचान आज भी वही है-शहरवासियों की सेवा भावना और सामूहिक सहयोग.
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