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चित्तौड़गढ़ में ANTF का बड़ा एक्शन, भैंसों के तबेले से 2 करोड़ का डोडा चूरा बरामद, तस्कर फरार

Chittorgarh News: चित्तौड़गढ़ के बस्सी क्षेत्र में ANTF ने भैंसों के तबेले पर छापा मारकर करीब 2 करोड़ रुपए का 12 क्विंटल 71 किलो 730 ग्राम डोडा चूरा, तीन लग्जरी गाड़ियां, अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए. तस्कर मौके से फरार हो गए, पूरे नेटवर्क की जांच जारी है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Abhishek sharma
Published:Jul 25, 2026, 10:41 AM IST | Updated:Jul 25, 2026, 10:41 AM IST
चित्तौड़गढ़ में ANTF का बड़ा एक्शन, भैंसों के तबेले से 2 करोड़ का डोडा चूरा बरामद, तस्कर फरार
Image Credit: नेटवर्क की जांच जारी.

Chittorgarh News: एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) ने चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी थाना क्षेत्र में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब दो करोड़ रुपए कीमत का 12 क्विंटल 71 किलो 730 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया है. तस्करों ने इस खेप को तीन लग्जरी गाड़ियों में भरकर एक भैंसों के तबेले में छिपाकर रखा था.

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने दो अवैध बंदूकें, एक पंप एक्शन गन, 47 जिंदा कारतूस और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही तीनों गाड़ियां भी जब्त की हैं. हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले तस्कर मौके से फरार हो गए.

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क्या कहना है पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने

पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि ANTF को कई महीनों से मध्यप्रदेश से चित्तौड़गढ़ और आसपास के क्षेत्रों में डोडा चूरा की बड़ी खेप पहुंचने की सूचनाएं मिल रही थीं. इसके बाद टीम ने राजस्थान में प्रवेश करने वाले प्रमुख मार्गों और घाटों पर लगातार निगरानी शुरू की. देसूरी की नाल, उदयपुर, प्रतापगढ़, भीम, देवगढ़ और राजसमंद की ओर आने वाले रास्तों पर कई बार नाकाबंदी भी की गई, लेकिन तस्कर हर बार पुलिस की नजर से बच निकलते रहे.

जांच में सामने आया कि तस्कर पुलिस की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए आगे एस्कॉर्ट वाहन चलाते थे और पुलिस की मौजूदगी की सूचना मिलते ही मादक पदार्थ को किसी सुरक्षित स्थान पर छिपा देते थे. इसी रणनीति को देखते हुए ANTF ने अपनी कार्ययोजना बदली और लगातार निगरानी के बाद बस्सी क्षेत्र स्थित एक भैंसों के तबेले पर स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई की.

क्या-क्या हुआ बरामद

तलाशी के दौरान तबेले में खड़ी दो स्कॉर्पियो-एन और एक टाटा सफारी की जांच में 72 कट्टों से 12 क्विंटल 71 किलो 730 ग्राम डोडा चूरा बरामद हुआ. साथ ही दो अवैध बंदूकें, एक पंप एक्शन गन और 47 जिंदा कारतूस भी मिले.

प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि टाटा सफारी पर फर्जी नंबर प्लेट लगी थी और उसके दिल्ली से चोरी होने की जानकारी मिली है, जबकि एक स्कॉर्पियो के नोएडा से चोरी होने तथा दूसरी के इंजन और चेसिस नंबर घिसे होने की आशंका है.

पुलिस अब पूरे तस्करी नेटवर्क, तबेले के उपयोग में स्थानीय भूमिका, चोरी की गाड़ियों और फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है. मध्यप्रदेश से राजस्थान तक जुड़े सभी लिंक की गहन जांच की जा रही है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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