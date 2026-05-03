/Chittorgarh Weather Update: चित्तौड़गढ़ में अचानक तड़ातड़ गिरे बड़े-बड़े ओले, जानें आज कैसा रहेगा मौसम

Chittorgarh Weather Update: चित्तौड़गढ़ जिले के बेगूं उपखंड क्षेत्र की चेची ग्राम पंचायत में शनिवार को मौसम ने अचानक करवट लेते हुए लोगों को हैरान कर दिया. दोपहर तक जहां तेज गर्मी और लू के थपेड़ों से जनजीवन प्रभावित था, वहीं शाम होते-होते मौसम पूरी तरह बदल गया. आसमान में घने काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगीं. कुछ ही देर में बिजली की तेज कड़क के साथ जोरदार बारिश शुरू हो गई.

बारिश के साथ-साथ बड़े आकार के ओले गिरने लगे, जिससे लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. अचानक हुए इस बदलाव से लोग संभल भी नहीं पाए और जो जहां था, वहीं सुरक्षित स्थान की तलाश में भागने लगा. ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में काम कर रहे लोग और पशुपालक तुरंत घरों या नजदीकी शरण स्थलों की ओर दौड़ पड़े.

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टहनियां टूटकर गिर गईं

इस तेज बारिश और ओलावृष्टि का असर आमजन की दिनचर्या पर साफ तौर पर देखने को मिला. सड़कों पर पानी भर गया, जिससे आवागमन में भी परेशानी हुई. कई जगहों पर लोग कुछ समय के लिए घरों में ही कैद होकर रह गए. वहीं तेज हवाओं के कारण पेड़ों की डालियां हिलने लगीं और कुछ कमजोर टहनियां टूटकर गिर गईं, जिससे खतरे की स्थिति भी बनी रही.

किसानों के चेहरों पर छाई चिंता की लकीरें

अचानक बदले मौसम ने किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है. इस समय खेतों में खड़ी फसलें तेज बारिश और ओलों की मार झेलने के कारण नुकसान की चपेट में आ सकती हैं. खासकर सब्जी और दलहनी फसलों को ओलावृष्टि से अधिक नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है. किसानों का कहना है कि यदि इस तरह का मौसम आगे भी जारी रहा तो उनकी मेहनत पर पानी फिर सकता है.



स्थानीय लोगों के अनुसार, मौसम में यह बदलाव काफी तेजी से हुआ. कुछ ही घंटों में तेज गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन इसके साथ ही बारिश और ओलावृष्टि ने नई परेशानियां खड़ी कर दीं. बच्चों और बुजुर्गों को भी इस अचानक बदलाव से सावधानी बरतने की जरूरत पड़ी.



मौसम विभाग की चेतावनियों के बीच इस तरह की घटनाएं यह संकेत देती हैं कि आने वाले दिनों में भी मौसम का मिजाज इसी तरह बदलता रह सकता है. ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी जा रही है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके.