Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Chittorgargh
  • /Chittorgarh Weather Update: चित्तौड़गढ़ में अचानक तड़ातड़ गिरे बड़े-बड़े ओले, जानें आज कैसा रहेगा मौसम

Chittorgarh Weather Update: चित्तौड़गढ़ में अचानक तड़ातड़ गिरे बड़े-बड़े ओले, जानें आज कैसा रहेगा मौसम

Chittorgarh Weather Update: चित्तौड़गढ़ के बेगूं क्षेत्र में अचानक मौसम बदला. तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से जनजीवन प्रभावित हुआ. किसानों को फसल नुकसान की चिंता सताने लगी, जबकि कुछ देर के लिए इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
 

Edited bySandhya YadavReported byAbhishek sharma
Published: May 03, 2026, 11:10 AM|Updated: May 03, 2026, 11:10 AM
Chittorgarh Weather Update: चित्तौड़गढ़ में अचानक तड़ातड़ गिरे बड़े-बड़े ओले, जानें आज कैसा रहेगा मौसम
Image Credit:

Chittorgarh Weather Update: चित्तौड़गढ़ जिले के बेगूं उपखंड क्षेत्र की चेची ग्राम पंचायत में शनिवार को मौसम ने अचानक करवट लेते हुए लोगों को हैरान कर दिया. दोपहर तक जहां तेज गर्मी और लू के थपेड़ों से जनजीवन प्रभावित था, वहीं शाम होते-होते मौसम पूरी तरह बदल गया. आसमान में घने काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगीं. कुछ ही देर में बिजली की तेज कड़क के साथ जोरदार बारिश शुरू हो गई.

बारिश के साथ-साथ बड़े आकार के ओले गिरने लगे, जिससे लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. अचानक हुए इस बदलाव से लोग संभल भी नहीं पाए और जो जहां था, वहीं सुरक्षित स्थान की तलाश में भागने लगा. ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में काम कर रहे लोग और पशुपालक तुरंत घरों या नजदीकी शरण स्थलों की ओर दौड़ पड़े.

Add Zee News as a Preferred Source

टहनियां टूटकर गिर गईं

इस तेज बारिश और ओलावृष्टि का असर आमजन की दिनचर्या पर साफ तौर पर देखने को मिला. सड़कों पर पानी भर गया, जिससे आवागमन में भी परेशानी हुई. कई जगहों पर लोग कुछ समय के लिए घरों में ही कैद होकर रह गए. वहीं तेज हवाओं के कारण पेड़ों की डालियां हिलने लगीं और कुछ कमजोर टहनियां टूटकर गिर गईं, जिससे खतरे की स्थिति भी बनी रही.

किसानों के चेहरों पर छाई चिंता की लकीरें

अचानक बदले मौसम ने किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है. इस समय खेतों में खड़ी फसलें तेज बारिश और ओलों की मार झेलने के कारण नुकसान की चपेट में आ सकती हैं. खासकर सब्जी और दलहनी फसलों को ओलावृष्टि से अधिक नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है. किसानों का कहना है कि यदि इस तरह का मौसम आगे भी जारी रहा तो उनकी मेहनत पर पानी फिर सकता है.


स्थानीय लोगों के अनुसार, मौसम में यह बदलाव काफी तेजी से हुआ. कुछ ही घंटों में तेज गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन इसके साथ ही बारिश और ओलावृष्टि ने नई परेशानियां खड़ी कर दीं. बच्चों और बुजुर्गों को भी इस अचानक बदलाव से सावधानी बरतने की जरूरत पड़ी.


मौसम विभाग की चेतावनियों के बीच इस तरह की घटनाएं यह संकेत देती हैं कि आने वाले दिनों में भी मौसम का मिजाज इसी तरह बदलता रह सकता है. ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी जा रही है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Chittorgarh Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:धौलपुर अभ्यारण्य में वाटर प्वाइंट पर जुटे वन्यजीव, तेंदुआ-रीछ समेत कई दुर्लभ प्रजातियों की पुष्टि

ट्रेंडिंग न्यूज़

महिलाओं के साथ बदमाशों ने दिनदहाड़े वाइन शॉप पर किया हमला, सरियों से पीटा और फिर गल्ला लूटकर हो गए फरार

फर्श से अर्श पर सोना-चांदी, राजस्थान में दामों ने तोड़ा रिकॉर्ड! जानें आज के रेट

PM Kisan 23वीं किस्त पर बड़ा अपडेट, जानें कब खाते में आएंगे 2000 रुपये!

सस्ता पेट्रोल-डीजल ढूंढ रहे हैं? राजस्थान के इन जिलों में फुल करवाएं टंकी, जेब भी नहीं होगी खाली!

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'पापड़ का शहर'?

CM Kisan Samman Nidhi : आज किसान के खाते में नहीं आएगा सीएम किसान सम्मान निधि की छठी किस्त का पैसा, स्थगित हुआ कार्यक्रम

राजस्थान में अचानक बदला मौसम, जयपुर समेत कई जिलों में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि ऑरेंज-येलो अलर्ट

Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में धड़ाम से गिरे पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें आपके शहर में क्या है ताजा प्राइस

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'आम का शहर'?

बिना नंबर प्लेट वाहन चलाने वालों सावधान! परिवहन विभाग का चलने वाला है हंटर, गाड़ी जब्ती के साथ RC भी होगी निलंबित

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

झालावाड़ पुलिस ने जीता सबका दिल, रसोइये की बेटी की शादी में भरा ₹1.01 लाख का मायरा

माउंट आबू में महिलाओं के दो पक्षों में जमकर मारपीट, वीडियो वायरल, देखें Video

बाजार खुलते ही धड़ाम से गिरे सोने के रेट, फिर आसमान पर चढ़ी चांदी, जानें जयपुर सर्राफा बाजार के ताजा अपडेट

जयपुर में सुबह हो गई 'काली अंधेरी रात', छाए काले बादल, होने वाली है भयंकर बारिश, पढ़ें IMD अलर्ट

Jaipur: जयपुर में आज कई घंटों तक गुल रहेगी बिजली, जानें कटौती का समय और इलाके

भरतपुर की बिस्तरबंद मिठाई, जिसे खाकर राजा-महाराजा भी खो बैठते थे होश

दौसा के मोटी बूंदी वाले लड्डू, जिसके टेस्ट के आगे फीकी है हर मिठाई, जानें इसकी पारंपरिक रेसिपी

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

राजस्थान में यहां बसने जा रहा है 'नया शहर', सड़क, पानी और बिजली का हुआ शुरू!

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज! 11 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी

NEET 2026: निकलने से पहले ध्यान दें इन 8 बातों पर, नहीं तो परीक्षा केंद्र पर नहीं मिलेगी एंट्री!

5.30 करोड़ की साइबर ठगी का भंडाफोड़, 17 आरोपी गिरफ्तार, चाय की थड़ियों पर बनाते थे प्लान!

गाड़ी चलाने वालों के लिए खुशखबरी! पेट्रोल-डीजल के दाम में आई गिरावट, जानें अपने शहर में तेल के ताजा रेट

कठूमर के पूर्व विधायक बाबूलाल बैरवा का निधन, राजनीति में शोक की लहर

किसानों की सबसे बड़ी समस्या खत्म! राजस्थान सरकार बनाएगी खेत तक रास्ता, जानें नियम

क्या आप जानते हैं राजस्थान का यह जिला है 'कपास का कटोरा', जहां से पूरे भारत में होती है कॉटन की सप्लाई!

सिलेंडर लेने से पहले जरूरी खबर, आपके शहर में LPG के दाम बढ़े या घटे? पढ़ें अपडेट

राजस्थान में सुबह अचानक बदला मौसम, इन जिलों में हुई झमाझम बारिश

राजस्थान की वो वीरान और डरावनी जगह, जहां आज भी रात को लगता है 'भूतिया बाजार'!

Gold Silver Price: राजस्थान में गोल्ड के दाम में आई भारी गिरावट, चांदी के रेट में बढ़ोतरी, जानें लेटस्ट प्राइस

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के 15 जिलों में बारिश का अलर्ट, बौछारों से भीगेगा इन शहरों का कोना-कोना, अलर्ट जारी

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'रसगु्ल्ले का शहर'?

लकवाग्रस्त गवाह के लिए फर्स्ट फ्लोर से नीचे उतरकर आई अदालत, स्ट्रेचर पर दर्ज हुए बयान, स्कॉर्पियो से कुचलने का मामला

सरिस्का में बनेगा 40 KM एलिवेटेड रोड! नई DPR से बदलेगा अलवर-जयपुर का कनेक्शन, जानें पूरा अपडेट

उदयपुर की इस बाड़ी में गूंजती थी 48 सहेलियों की हंसी, जिसके पीछे छुपा है गहरा राज!

Tags:
chittorgarh News

About the Author

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Rajasthan News: टोंक में गश्त पर निकले सिपाही का संदिग्ध हालात में शव मिला, गले पर निशान से हत्या की आशंका

Rajasthan News: टोंक में गश्त पर निकले सिपाही का संदिग्ध हालात में शव मिला, गले पर निशान से हत्या की आशंका

tonk news
2

नीमकाथाना में तेज आंधी ने मचाई तबाही, बिजली गुल… सड़कों पर थम गई रफ्तार

sikar news
3

Chittorgarh Weather Update: चित्तौड़गढ़ में अचानक तड़ातड़ गिरे बड़े-बड़े ओले, जानें आज कैसा रहेगा मौसम

chittorgarh News
4

धौलपुर अभ्यारण्य में वाटर प्वाइंट पर जुटे वन्यजीव, तेंदुआ-रीछ समेत कई दुर्लभ प्रजातियों की पुष्टि

Dholpur News
5

हादसे के बाद मदद को चीखता-चिल्लाता रहा ड्राइवर, इंसानियत का कत्ल कर... 'कोल्ड ड्रिंक्स' लूटते रहे लोग

jodhpur news