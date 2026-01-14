Zee Rajasthan
चित्तौड़गढ़ में CBN ने पकड़ी एमडी ड्रग्स लैब, बरामद किया 2 करोड़ रुपये का कच्चा माल

Chittorgarh News: राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने सुरजना गांव के पास एक बड़ी एमडी ड्रग्स लैब पकड़ी और छापेमारी में लगभग 2 करोड़ रुपये कच्चा माल जब्त किया. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Abhishek sharma
Published: Jan 14, 2026, 08:06 PM IST | Updated: Jan 14, 2026, 08:06 PM IST

Chittorgarh News: राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) ने सुरजना गांव के पास सुनसान इलाके में एक बड़ी एमडी ड्रग्स लैब का भंडाफोड़ किया. छापेमारी में 107 ग्राम एमडी पाउडर, 1.826 किलो अल्प्राजम पाउडर और 3.961 किलो एमडी क्रूड यानी कच्चा माल बरामद हुआ.

इसके अलावा लगभग 200 किलो केमिकल, ड्रग बनाने के उपकरण और एक बाइक भी जब्त की गई. मौके पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जबकि मुख्य आरोपी मध्यप्रदेश में रहकर लैब का संचालन कर रहा था और अभी फरार है. प्रारंभिक जांच में पता चला कि यह अवैध धंधा पिछले छह महीनों से चल रहा था और सामग्री इंदौर से मंगवाई गई थी. बरामद सामग्रियों की अनुमानित कीमत लगभग 2 करोड़ रुपये है.

जिला अफीम अधिकारी राजेश कुमार मीणा ने बताया कि यह छापेमारी राजस्थान में एमडी बनाने की पहली और सबसे बड़ी कार्रवाई है. मौके पर मिले उपकरण और मादक पदार्थों की कुल अनुमानित कीमत लगभग दो करोड़ रुपये आंकी गई है. पकड़े गए व्यक्ति ने बताया कि लैब पिछले पांच-छह महीनों से चल रही थी और इसका संचालन मुख्य आरोपी मध्यप्रदेश से कर रहा था.

तलाशी के दौरान स्पष्ट हुआ कि लैब में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और बर्तन पहले भी प्रयोग किए जा चुके थे, जिससे संकेत मिलता है कि यहां पहले भी कई बार ड्रग्स तैयार की जा चुकी है. बरामद सामग्री संभवतः स्थानीय स्तर और आसपास के जिलों में सप्लाई की जाती रही होगी. CBN अब मुख्य आरोपी की तलाश के साथ-साथ पूरे नेटवर्क, कच्चे माल की सप्लाई, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और सहयोगियों की पहचान के लिए गहन जांच कर रही है.

इस कार्रवाई से चित्तौड़गढ़ जिले में मादक पदार्थों पर नियंत्रण मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. CBN की टीम अब मुख्य आरोपी की तलाश में लगी हुई है और पूरे नेटवर्क, कच्चे माल की सप्लाई और वित्तीय लेन-देन की गहन जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकार की कार्रवाइयां क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं. पकड़ी गई लैब और बरामद सामग्री के आधार पर आगामी दिनों में और कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है.
