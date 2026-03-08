Womens Day 2026: चित्तौड़गढ़ में महिला अधिकारियों की सफलता की कहानी, समाज को दे रहीं प्रेरणा

International Women's Day 2026: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज पूरे देश के साथ चित्तौड़गढ़ जिले में भी महिलाओं के योगदान, उनकी उपलब्धियों और समाज में उनकी भूमिका को याद किया जा रहा है. बदलते समय के साथ महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बना रही हैं. प्रशासनिक सेवाओं से लेकर वन विभाग तक महिलाएं जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही हैं और समाज के लिए प्रेरणा बन रही हैं.

चित्तौड़गढ़ में भी कई महिला अधिकारी महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत हैं, जो अपने काम के साथ-साथ समाज को यह संदेश दे रही हैं कि यदि महिलाओं को समान अवसर और सहयोग मिले, तो वे हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू सकती हैं.

चित्तौड़गढ़ की अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रभा गौतम का कहना है कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही हैं. चाहे प्रशासनिक सेवा हो, पुलिस हो, सेना हो या फिर शिक्षा का क्षेत्र, महिलाएं हर जगह अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही हैं. उन्होंने कहा कि समाज में महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है और महिलाओं के बिना किसी भी समाज की कल्पना अधूरी है. इसी कारण महिलाओं को समाज की आधी आबादी कहा जाता है.

प्रभा गौतम का मानना है कि यदि महिलाओं को निरंतर अवसर, प्रोत्साहन और मजबूती मिलती रहे तो वे और बेहतर प्रदर्शन करते हुए नए-नए मुकाम हासिल कर सकती हैं. उन्होंने कहा कि महिलाएं चाहे गृहिणी हों या फिर किसी सेवा में कार्यरत हों, वे हर रूप में समाज और परिवार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं और आने वाली पीढ़ियों को अच्छे संस्कार देने में भी अहम भूमिका निभा रही हैं.

वहीं चित्तौड़गढ़ की उपखण्ड अधिकारी बीनू देवल का कहना है कि महिलाओं के सामने चुनौतियां जरूर अधिक होती हैं, लेकिन यदि परिवार का सहयोग और खुद पर विश्वास हो तो महिलाएं किसी भी मुकाम तक पहुंच सकती हैं. उन्होंने कहा कि वह जिस मुकाम पर हैं, उसमें उनके परिवार के समर्थन और उनके आत्मविश्वास की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. उनका मानना है कि जब समाज में सभी को समान अवसर मिलते हैं तो महिलाएं भी अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकती हैं.

उन्होंने कहा कि महिला दिवस केवल उत्सव का दिन नहीं बल्कि यह समाज को यह सोचने का अवसर भी देता है कि महिलाओं को किस प्रकार अधिक अधिकार और सम्मान दिया जाए. उन्होंने समाज से अपील की है कि ऐसा वातावरण बनाया जाए, जहां महिलाओं को समान अधिकार, समान सम्मान और सुरक्षित माहौल मिले.

चित्तौड़गढ़ में कार्यरत फॉरेस्ट ऑफिसर मृदुला सिंह का कहना है कि हर महिला की अपनी एक अलग कहानी होती है, क्योंकि हर महिला अलग-अलग परिस्थितियों और परिवेश में पली-बढ़ी होती हैं. उन्होंने बताया कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ और उनकी शुरुआती पढ़ाई लखनऊ के लामार्टिनियर गर्ल्स कॉलेज से हुई. इसके बाद उन्होंने गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया और आईआईटी मुंबई से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में एमटेक किया.

उन्होंने कहा कि वह खुद को सौभाग्यशाली मानती हैं कि उन्हें ऐसे परिवार में जन्म मिला, जहां लड़का और लड़की में कभी भेदभाव नहीं किया गया और उन्हें पढ़ाई व आगे बढ़ने के बराबर अवसर मिले. उन्होंने कहा कि समाज में आज भी कई बार लड़कियों को उतनी स्वतंत्रता या अवसर नहीं मिलते, लेकिन समय के साथ सोच बदल रही है. उनका मानना है कि शिक्षा महिलाओं के लिए सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि यदि किसी लड़की के पास शिक्षा है, तो वह जीवन में किसी भी मुकाम को हासिल कर सकती है.

महिला दिवस के इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ की इन महिला अधिकारियों के विचार यह संदेश देते हैं कि यदि समाज में महिलाओं को समान अवसर, शिक्षा और सहयोग मिले तो वे हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू सकती हैं. आज महिलाएं केवल परिवार ही नहीं बल्कि प्रशासन, शिक्षा, पर्यावरण और समाज के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन रही हैं.

