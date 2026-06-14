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Chittorgarh: विश्व धरोहर दुर्ग पर चला बुलडोजर एक्शन, अवैध होटल निर्माण को 9 JCB से किया गया ध्वस्त

Chittorgarh News: चित्तौड़गढ़ के विश्व धरोहर दुर्ग क्षेत्र में एएसआई की संरक्षित भूमि पर बन रही अवैध दो मंजिला कमर्शियल इमारत पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चला दिया. बताया जा रहा है कि बिना अनुमति होटल और रेस्टोरेंट का निर्माण किया जा रहा था.
 

Edited bySneha AggarwalReported byAbhishek sharma
Published: Jun 14, 2026, 07:18 PM|Updated: Jun 14, 2026, 07:18 PM
Chittorgarh: विश्व धरोहर दुर्ग पर चला बुलडोजर एक्शन, अवैध होटल निर्माण को 9 JCB से किया गया ध्वस्त
Image Credit: Chittorgarh News

Chittorgarh News: विश्व धरोहर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रविवार को वह नज़ारा देखने को मिला, जिसने वर्षों से चल रही अवैध निर्माण की बहस को एक बड़े अंजाम तक पहुंचा दिया.

एएसआई की खातेदारी भूमि पर बन रही आलीशान दो मंजिला कमर्शियल इमारत पर प्रशासन का बुलडोजर चला और देखते ही देखते करोड़ों रुपये की लागत से तैयार हो रहा निर्माण मलबे में तब्दील हो गया.

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बिना अनुमति होटल और रेस्टोरेंट का निर्माण

बताया जा रहा है कि संरक्षित क्षेत्र में बिना अनुमति होटल और रेस्टोरेंट का निर्माण किया जा रहा था. इतना ही नहीं, निर्माण में दुर्ग क्षेत्र के ऐतिहासिक पत्थरों के उपयोग और स्विमिंग पूल के लिए गहरी खुदाई किए जाने की बात भी सामने आई है. जिला प्रशासन, एएसआई, नगर परिषद और पुलिस की संयुक्त टीम ने सुबह चार बजे से मोर्चा संभालते हुए करीब पांच घंटे तक कार्रवाई को अंजाम दिया.

यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पिछले कुछ समय से अवैध कमर्शियल निर्माण की शिकायतें लगातार प्रशासन तक पहुंच रही थीं. स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और मीडिया के माध्यम से यह मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में आया. इसके बाद फोर्ट डेवलपमेंट कमेटी की बैठकों में भी इस विषय पर चर्चा हुई और प्रशासन ने मौके का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया. जांच में सामने आया कि एएसआई की संरक्षित भूमि पर बिना स्वीकृति के दो मंजिला होटल और रेस्टोरेंट का निर्माण किया जा रहा है. शिकायतों और जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई का निर्णय लिया गया.

नौ जेसीबी और पांच ट्रैक्टर

रविवार अलसुबह चार बजे प्रशासन, एएसआई, नगर परिषद और पुलिस की संयुक्त टीम भारी मशीनरी के साथ दुर्ग पहुंची. सुरक्षा के मद्देनजर रामपोल से लेकर राणा रतन सिंह महल तक के मार्गों को बंद कर दिया गया. इसके बाद नौ जेसीबी और पांच ट्रैक्टरों की मदद से निर्माणाधीन भवन को चरणबद्ध तरीके से तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई.

पुरातत्व विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यह निर्माण यूनेस्को विश्व धरोहर क्षेत्र और राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक की सीमा में किया जा रहा था, जो विरासत संरक्षण कानूनों का सीधा उल्लंघन है. विभाग ने पहले नोटिस जारी कर निर्माण रोकने के निर्देश दिए थे, लेकिन निर्माण कार्य जारी रहने पर आखिरकार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करनी पड़ी.

बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात

कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो और कानून व्यवस्था बनी रहे. पुलिस अधिकारियों के अनुसार जिला प्रशासन की ओर से जाब्ता उपलब्ध कराने का अनुरोध मिलने पर सुबह चार बजे से ही पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया था. कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों, नगर परिषद, एएसआई और पुलिस की टीम लगातार मौजूद रही. अधिकारियों का कहना है कि विश्व धरोहर क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण या अतिक्रमण को लेकर भविष्य में भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

चित्तौड़गढ़ दुर्ग केवल राजस्थान ही नहीं, बल्कि देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है. ऐसे में संरक्षित क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माणों के खिलाफ हुई यह कार्रवाई एक बड़ा संदेश मानी जा रही है. प्रशासन का कहना है कि विरासत संरक्षण से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और विश्व धरोहर स्थल की मूल पहचान को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक कदम लगातार उठाए जाएंगे. वर्षों बाद हुई इस बड़ी कार्रवाई ने यह साफ कर दिया है कि अब ऐतिहासिक धरोहरों की जमीन पर अवैध कब्जों और निर्माणों के लिए कोई जगह नहीं बची है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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