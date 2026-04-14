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55 दिन की जंग के बाद जीत गई 900 ग्राम की नवजात, सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने कर दिखाया कमाल

Chittorgarh Government Hospital: उदयपुर के निजी चिकित्सालय से गंभीर हालत में एक जन्मी नवजात को चित्तौड़गढ़ के सरकारी महिला एवं बाल चिकित्सालय लाया गया. डेलवास डूंगला निवासी हेमलता धाकड़ की यह सतमाही बच्ची जन्म के समय कई गंभीर बीमारियों से जूझ रही थी. निजी अस्पताल में इलाज का खर्च वहन न कर पाने के चलते परिजनों ने बच्ची को चिकित्सकीय सलाह के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया.

Edited byAman SinghReported byAbhishek sharma
Published: Apr 14, 2026, 09:59 PM|Updated: Apr 14, 2026, 09:59 PM
55 दिन की जंग के बाद जीत गई 900 ग्राम की नवजात, सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने कर दिखाया कमाल
Image Credit: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Chittorgarh Government Hospital: राजस्थान में उदयपुर के निजी चिकित्सालय से एक गंभीर हालत में जन्मी महज 900 ग्राम वजन की नवजात को जब चित्तौड़गढ़ के सरकारी महिला एवं बाल चिकित्सालय लाया गया, तो उसकी जिंदगी बच पाना किसी चुनौती से कम नहीं था. डेलवास डूंगला निवासी हेमलता धाकड़ की यह सतमाही बच्ची जन्म के समय कई गंभीर बीमारियों से जूझ रही थी, जिनमें आरडीएस, एस्फिक्सिया, संक्रमण, पीलिया, गैंगरीन और पीडीए जैसी जटिल समस्याएं शामिल थीं.

निजी अस्पताल में इलाज का खर्च वहन न कर पाने के चलते परिजनों ने जोखिम उठाते हुए बच्ची को चिकित्सकीय सलाह के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया. यहां महिला एवं बाल चिकित्सालय की एसएनसीयू टीम ने वरिष्ठ नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. जयसिंह मीणा के नेतृत्व में दिन-रात मेहनत कर इस बच्ची को नया जीवन दिया. यह सिर्फ एक इलाज की कहानी नहीं, बल्कि सरकारी चिकित्सा व्यवस्था पर बढ़ते विश्वास और समर्पित टीमवर्क की मिसाल भी है.

19 फरवरी 2026 को उदयपुर के निजी चिकित्सालय में सिजेरियन डिलीवरी के जरिए जन्मी यह बच्ची शुरुआत से ही बेहद गंभीर स्थिति में थी. जन्म के समय ही उसका वजन केवल 900 ग्राम था और वह कई जटिल बीमारियों से ग्रसित थी. निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण परिजनों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया. ऐसे में उन्होंने एक बड़ा फैसला लेते हुए बच्ची को वहां से निकालकर चित्तौड़गढ़ के सरकारी महिला एवं बाल चिकित्सालय लाने का जोखिम उठाया, जबकि डॉक्टरों ने उसकी हालत को देखते हुए शिफ्ट करने से मना भी किया था.

चित्तौड़गढ़ पहुंचते ही बच्ची की हालत अत्यंत नाजुक थी. उसे तुरंत एसएनसीयू में भर्ती कर रेस्पिरेटरी और आयनोट्रोपिक सपोर्ट पर रखा गया. संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए एंटीबायोटिक्स शुरू किए गए और लगातार मॉनिटरिंग की गई. शुरुआती 7 से 8 दिन बेहद महत्वपूर्ण रहे, जब बच्ची पूरी तरह मशीनों के सहारे थी. लेकिन धीरे-धीरे इलाज का असर दिखने लगा और उसकी स्थिति में सुधार आने लगा, जिसके बाद उसे धीरे-धीरे रेस्पिरेटरी सपोर्ट से हटाया गया.

इलाज के बाद सबसे बड़ी चुनौती बच्ची के पोषण और वजन बढ़ाने की थी. शुरुआत में नली के माध्यम से मां का दूध दिया गया, फिर उसे पलाड़ी फीड पर लाया गया और अंत में सीधे स्तनपान शुरू कराया गया. इस पूरी प्रक्रिया में करीब 50 दिन का समय लगा. इस दौरान कंगारू मदर केयर यानी केएमसी का भी विशेष महत्व रहा, जिसमें मां की भूमिका सबसे अहम रही. मां की दृढ़ इच्छाशक्ति और डॉक्टरों की देखरेख में बच्ची ने तेजी से रिकवरी की और उसका वजन बढ़कर 1650 ग्राम तक पहुंच गया.

एसएनसीयू टीम की लगातार निगरानी और बेहतर उपचार पद्धति के चलते बच्ची पूरी तरह स्वस्थ होने लगी. डिस्चार्ज से पहले उसकी आंखों की आरओपी स्क्रीनिंग भी करवाई गई, जो सामान्य पाई गई. यह इस बात का संकेत है कि लंबे समय तक रेस्पिरेटरी सपोर्ट पर रहने के बावजूद बच्ची पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा. आज 55 दिन बाद बच्ची को पूरी तरह स्वस्थ अवस्था में उसकी मां को सौंप दिया गया, जो पूरे अस्पताल स्टाफ के लिए एक बड़ी सफलता है.

उदयपुर के बड़े निजी अस्पताल से चित्तौड़गढ़ के सरकारी अस्पताल में लाई गई इस नवजात की जिंदगी बचना सिर्फ एक मेडिकल सफलता नहीं, बल्कि यह साबित करता है कि अगर समर्पण, सही मार्गदर्शन और विश्वास हो, तो सरकारी अस्पताल भी किसी से कम नहीं है. चित्तौड़गढ़ का महिला एवं बाल चिकित्सालय आज न केवल जिले बल्कि पूरे राजस्थान में एक मिसाल बनकर उभर रहा है, जहां उम्मीद और जिंदगी दोनों को नई सांस मिल रही है.

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