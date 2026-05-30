/चित्तौड़गढ़ में घूस लेते पकड़ी गई ये महिला अधिकारी, ऑफिस में मारा छापा

Chittorgarh News: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) स्पेशल यूनिट उदयपुर ने शनिवार को चित्तौड़गढ़ में बड़ी कार्रवाई करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) शाखा कार्यालय की शाखा प्रबंधक संदीपा वोहरा को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया.

कार्रवाई एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर की गई. ACB को सूचना मिली थी कि हिन्दुस्तान जिंक चंदेरिया में कार्यरत एल एंड टी कंपनी का एक कर्मचारी अगस्त 2025 में ड्यूटी के दौरान लकवाग्रस्त हो गया था. उसके मेडिकल बिलों के भुगतान और मेडिकल लीव के पैसे पास कराने की एवज में शाखा प्रबंधक संदीपा वोहरा द्वारा परिवादी के रिश्तेदार और एल एंड टी कंपनी के एचआर मैनेजर से रिश्वत मांगी जा रही थी.

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जांच में सामने आया कि आरोपी अधिकारी पूर्व में भी अलग-अलग कर्मचारियों के क्लेम पास करने के बदले 40 हजार रुपए की रिश्वत ले चुकी थी. शिकायत के सत्यापन के दौरान संदीपा वोहरा ने दिनेश कुमार गाड़री के मेडिकल बिल और छुट्टियों के भुगतान पास करने के बदले 10 हजार रुपये की मांग की, जिसकी पुष्टि होने पर ACB ने ट्रैप की कार्रवाई की.

शनिवार को पुलिस निरीक्षक लक्ष्मण डांगी के नेतृत्व में टीम ने आरोपी को उसके कार्यालय कक्ष में परिवादी से 10 हजार रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और रिश्वत राशि बरामद कर ली. कार्रवाई ACB उदयपुर रेंज के उप महानिरीक्षक पुलिस डॉ. रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजीव जोशी के नेतृत्व में की गई. फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है.



पढ़िए चितौड़गढ़ की एक और खबर

चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा कोतवाली थाना पुलिस ने ज्वैलर्स दुकान से सोने के आभूषण चोरी करने वाले जिले के टॉप-10 वांछित अपराधी प्रकाश बावरी को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने अपनी पत्नी के साथ ग्राहक बनकर दुकान में एंट्री की और सोने की असली बालियां चोरी कर उनकी जगह नकली बालियां रख दी थी.

घटना 20 नवंबर 2025 को डाक बंगला रोड स्थित ज्वैलर्स दुकान पर हुई थी. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी को पकड़ा. आरोपी के कब्जे से चोरी गई सोने की बालियां और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है. आरोपी पर पूर्व में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.