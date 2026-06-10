/केमिकल खेती से बिगड़ती मिट्टी के बीच चित्तौड़गढ़ में दिया गया ऑर्गेनिक फार्मिंग का संदेश

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Chittorgarh News: कभी पूरी तरह प्राकृतिक तरीकों से होने वाली खेती अब केमिकल खाद और जहरीली दवाइयों के बोझ तले दबती जा रही है. खेतों की मिट्टी अपनी ताकत खो रही है, फसलों की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है और इसका असर लोगों की सेहत तक पहुंच रहा है. इसी चिंता के बीच चित्तौड़गढ़ में किसानों को फिर से प्रकृति से जोड़ने की पहल हुई.
इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में आयोजित जिला स्तरीय ऑर्गेनिक खेती वर्कशॉप में जिलेभर से पहुंचे किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती के फायदे बताए गए. कार्यशाला में खेती की बदलती तस्वीर, मिट्टी बचाने के उपाय और स्वस्थ भविष्य की जरूरत पर विस्तार से चर्चा हुई.
ऑर्गेनिक खेती से मिलने वाले क्या हैं फायदे?
कार्यशाला में किसानों की अच्छी भागीदारी देखने को मिली। मंच से लगातार यही संदेश दिया गया कि खेती को फिर से प्राकृतिक पद्धति की ओर ले जाना समय की जरूरत बन चुका है. किसानों को बताया गया कि वर्षों से बढ़ते रासायनिक उपयोग ने मिट्टी की उर्वरता को प्रभावित किया है, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता भी घट रही है. कार्यक्रम में प्राकृतिक खेती के पुराने तरीकों को आधुनिक जरूरतों के साथ जोड़ने पर जोर दिया गया. साथ ही किसानों को सरकारी योजनाओं और ऑर्गेनिक खेती से मिलने वाले लंबे फायदे भी समझाए गए.
बेहतर गुणवत्ता वाली फसल
वर्कशॉप में स्वास्थ्य और खेती के गहरे संबंध पर भी चर्चा हुई. वक्ताओं ने कहा कि खेतों में इस्तेमाल होने वाले रसायनों का असर अब सीधे लोगों की थाली तक पहुंच रहा है. ऐसे में जैविक खेती सिर्फ खेती का विकल्प नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन की जरूरत बनती जा रही है. किसानों को समझाया गया कि शुरुआत में चुनौतियां जरूर आएंगी, लेकिन धीरे-धीरे जमीन की ताकत लौटेगी और बेहतर गुणवत्ता वाली फसल मिलना शुरू होगी. कार्यक्रम में मौजूद किसानों ने भी ऑर्गेनिक खेती को लेकर उत्साह दिखाया.
परंपरागत कृषि विकास योजना
कृषि विभाग की ओर से किसानों को प्राकृतिक खेती के व्यावहारिक तरीके भी बताए गए. अधिकारियों ने कहा कि किसान एक साथ पूरी खेती बदलने के बजाय छोटे स्तर से शुरुआत करें. आधा बीघा या एक बीघा जमीन पर जैविक खेती अपनाकर धीरे-धीरे इसके परिणाम देखे जा सकते हैं. कार्यशाला में किसानों को मिट्टी की सेहत सुधारने, कम लागत में खेती करने और रसायनों पर निर्भरता घटाने के तरीकों की जानकारी दी गई. साथ ही परंपरागत कृषि विकास योजना और नेचुरल फार्मिंग प्रोग्राम के बारे में भी विस्तार से बताया गया.
मिट्टी जिंदा रही तो खेती भी रहेगी जिंदा
मिट्टी अगर जिंदा रहेगी तो खेती भी जिंदा रहेगी और खेती मजबूत होगी तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा. चित्तौड़गढ़ की इस ऑर्गेनिक खेती वर्कशॉप ने किसानों को सिर्फ नई खेती का तरीका नहीं बताया, बल्कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर खेती करने का संदेश दिया.
अब सवाल यही है कि क्या किसान रसायनों की आदत छोड़ फिर से प्राकृतिक खेती की ओर लौट पाएंगे क्योंकि यही बदलाव आने वाले समय में स्वस्थ खेत, सुरक्षित भोजन और बेहतर जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद बन सकता है.
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