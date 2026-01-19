चित्तौड़गढ़ में कहीं ऊदबिलाव तो कहीं विदेशी पक्षियों की रौनक, देखें तस्वीरें

Chittorgarh News : चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा स्थित राणा प्रताप सागर बांध में ऊदबिलाव का एक झुंड खेलते देखा गया. गुनगुनी धूप में ये पानी की सतह पर तैरते और पलभर में गोते लगाते नजर आए.

कभी ये नदी किनारे पेड़ों की जड़ों पर बैठकर धूप सेंकते, तो कभी एक-दूसरे से शरारत करते दिखे. बांध क्षेत्र में मौजूद कर्मचारी और राहगीर इस दुर्लभ दृश्य को देखकर रोमांचित हुए. पन बिजलीघर के अभियंता सिद्धार्थ चास्टा ने इसे अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया.

चंबल नदी और राणा प्रताप सागर में ऊदबिलाव का दिखाई देना वाइल्डलाइफ संरक्षण के लिए शुभ संकेत है और यह दर्शाता है कि रावतभाटा और चंबल का पारिस्थितिकी तंत्र इन जीवों के लिए सुरक्षित और अनुकूल है

आपको बता दें कि राजस्थान में मुख्य रूप से स्मूथ कोटेड ऑटर पाए जाते हैं. कोटा-चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी का इलाका इनका मुख्य गढ़ है. पाली के जवाई बांध के पास भी पाए जाते हैं.

वहीं उदयपुर, रणथंभौर और धौलपुर में भी ऊदबिलाव की तादात अच्छी खासी है. हालांकि राणा प्रताप सागर बांध और इसके बैकवॉटर यानि की भैंसरोडगढ़ के पास में ऊदबिलाव सबसे ज्यादा दिखाई देते है. क्योंकि यहां साफ पानी मिल जाता है.ये जीव गहरे और साफ पानी को पसंद करते हैं. मछलियां इस जगह ज्यादा मिल जाती है जो भोजन की कमी को पूरा कर देती है. वहीं पथरीले किनारे और गुफाएं इन जीवों को छिपने और प्रजनन के लिए सुरक्षित स्थान मिल जाता है.

आपको बता दें कि ऊदबिलाव शर्मीले जीव होते है. ये इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं. ये अक्सर रात में या फिर सुबह सुबह एक्टिव मोड में होते है. अगर ऊदबिलाव को सुरक्षा का खतरा होता है.

वहीं भूपालसागर में विदेशी पक्षियों की आवाजाही से लोग खुश है. चित्तौड़गढ़ जिले के भूपालसागर में उदयपुर वन विभाग द्वारा आयोजित 12वें बर्ड फेस्टिवल के दूसरे दिन फील्ड विजिट का आयोजन किया गया. वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर उज्जवल दाधीच के नेतृत्व में 52 सदस्यीय दल ने भूपालसागर और मातृकुंडिया बांध में दुर्लभ पक्षियों का अवलोकन किया. मुख्य वन संरक्षक सेडूराम यादव और डीएफओ यागवेंद्र सिंह चुंडावत ने दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. दल ने रोजी पेलिकन, लिटिल ग्रीब, टफ़्टेड डक, सारस क्रेन और अन्य जलपक्षियों का अध्ययन किया। महोत्सव में बर्ड रेस प्रतियोगिता भी हुई. कार्यक्रम युवाओं और आमजन में जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया.