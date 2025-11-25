सांवलिया सेठ भंडार में नया रिकॉर्ड, तीन चरणों में 27.98 करोड़ की गणना

Sanwaliya Seth: चित्तौड़गढ़ के मंडफिया कस्बे में स्थित वैश्विक आस्था के केंद्र सांवलियाजी मंदिर में गत कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी (अमावस्या से पहले) को खोले गए भंडार से चढ़ावा राशि की गणना का कार्य लगातार जारी है. अब तक तीन चरणों की गणना में सांवलिया सेठ के भंडार से 27 करोड़ 98 लाख 80 हज़ार रुपए की चढ़ावा राशि प्राप्त हो चुकी है.

अतिरिक्त जिला कलेक्टर और श्री सांवलियाजी मंदिर मंडल की मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रभा गौतम ने बताया कि बुधवार को कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के पावन पर्व पर भगवान श्री सांवलिया सेठ के दो दिवसीय मासिक मेले के पहले दिन कड़ी सुरक्षा के बीच ठाकुरजी का भंडार खोला गया.

गणना में बना नया रिकॉर्ड

यह भंडार इस बार दो माह के अंतराल के बाद खोला गया है, क्योंकि होली और दीपावली के पर्व पर आने वाली चतुर्दशी को भंडार नहीं खोला जाता है. दीपावली के ठीक बाद भंडार खुलने और उस दौरान महाराष्ट्र तथा गुजराती पर्यटकों की संख्या अधिक होने से इस बार चढ़ावा राशि का भी नया रिकॉर्ड बनने की संभावना जताई जा रही है.

तीनों चरणों में प्राप्त राशि का विवरण इस प्रकार है:

चरण प्राप्त राशि

पहला चरण (बुधवार) ₹ 12 करोड़ 35 लाख

दूसरा चरण ₹ 8 करोड़ 54 लाख

तीसरा चरण (सोमवार) ₹ 7 करोड़ 8 लाख 80 हज़ार

कुल योग ₹ 27 करोड़ 98 लाख 80 हज़ार

शेष बची राशि की गणना मंगलवार को चौथे चरण के रूप में की जाएगी, और कुल गणना छह से सात दौर में पूरी होने की संभावना है.

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

भंडार से चढ़ावा राशि की गणना मंदिर मंडल तथा क्षेत्रीय बैंकों के कर्मचारियों की मौजूदगी में कड़ी सुरक्षा के बीच की जा रही है. इस दौरान मंदिर मंडल के अध्यक्ष हजारी दास वैष्णव सहित सभी प्रमुख सदस्य और अधिकारी मौके पर मौजूद रहे.

नकद राशि के अलावा, मंदिर मंडल के भेंट कक्ष कार्यालय में नगद मनी ऑर्डर, ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त राशि की गणना और भेंट स्वरूप प्राप्त सोना तथा चांदी का वजन करना भी अभी शेष है.

