सपना चौधरी के दमदार ठुमके देखने के लिए उमड़ी भीड़, अचानक गिरा डोम, बीच में रुका कार्यक्रम

Chittorgarh News: जिले के निंबाहेड़ा में चल रहे राष्ट्रीय दशहरा मेले में शनिवार देर रात बड़ा हादसा टल गया. मशहूर हरियाणवी डांसर और सिंगर सपना चौधरी का कार्यक्रम चल रहा था, तभी मंच के सामने बनाए गए डोम का एक हिस्सा अचानक गिर पड़ा. उस वक्त डोम पर कई लोग बैठे थे और कुछ लोग किनारे लटककर शो देख रहे थे. हालांकि गनीमत यह रही कि समय रहते लोग वहां से हट गए और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ.

अचानक हादसे से मची अफरा-तफरी

जैसे ही डोम का हिस्सा गिरा, मेले में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. लोग इधर-उधर भागने लगे और कुछ देर के लिए भीड़ में हड़कंप मच गया. हालांकि, सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाला और हालात को काबू में किया.

सपना चौधरी को सुरक्षित निकाला गया

हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंच गए. किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए कार्यक्रम को बीच में ही रोक दिया गया. इसके बाद सपना चौधरी को सुरक्षा घेरे में लेकर सुरक्षित बाहर निकाला गया. वहीं, भीड़ को शांति से बाहर निकलने की अपील की गई और धीरे-धीरे मैदान खाली कराया गया.

मरम्मत और सुरक्षा के इंतजाम

हादसे के बाद प्रशासन हरकत में आया और रात में ही डोम की मरम्मत शुरू करवा दी गई. साथ ही अधिकारियों ने मेले में आयोजित होने वाले आगामी कार्यक्रमों के लिए सुरक्षा और संरचना को और मजबूत करने के निर्देश दिए.

बड़ी दुर्घटना टली

स्थानीय लोगों और प्रशासन की सतर्कता के चलते इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ. लोगों का कहना है कि अगर समय पर वहां से लोग नहीं हटते, तो गंभीर स्थिति बन सकती थी. फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है ताकि ऐसी चूक दोबारा न हो.

सपना चौधरी के शो को देखने उमड़ी थी भीड़

गौरतलब है कि हरियाणवी डांसर सपना चौधरी का नाम ही अपने आप में भीड़ खींचने के लिए काफी है. निंबाहेड़ा में भी उनके शो को देखने हजारों लोग जुटे थे. लोगों का उत्साह चरम पर था, लेकिन अचानक हुए इस हादसे ने सारी रौनक फीकी कर दी.

यह घटना एक चेतावनी भी है कि बड़े आयोजनों में सुरक्षा व्यवस्था और संरचनाओं की मजबूती पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए. प्रशासन ने अब साफ कर दिया है कि आगे होने वाले सभी कार्यक्रमों में सुरक्षा इंतजाम की गहन निगरानी की जाएगी.