Rajasthan Road Accident: चित्तौड़गढ़ जिले के बेगूं थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर रविवार रात करीब 8 बजे दिल दहला देने वाला चेन एक्सीडेंट हुआ. मांडना के पास हुए इस भीषण हादसे में 11 युवकों को कार ने कुचल दिया, जिसमें चार लोगों-हेमराज, राजेश, फोरू और सोनू गुर्जर की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं.

मदद करने वालों को कुचला

बेगूं डीएसपी अंजली सिंह ने बताया कि हादसा रॉन्ग साइड से आ रही एक स्विफ्ट कार द्वारा बाइक सवार दंपती शंभूलाल और काली बाई को टक्कर मारने से शुरू हुआ. बाइक सवार दंपती सड़क पर गिर गए.

इस दौरान, पास के ढाबे पर मौजूद कई लोग मानवता दिखाते हुए घायलों की मदद करने सड़क पर पहुंचे. तभी, चित्तौड़गढ़ से कोटा की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार ईको कार ने बचाव कार्य में जुटे लोगों को जोरदार टक्कर मारते हुए कुचल दिया. इसके तुरंत बाद, पीछे से आ रही एक और कार ने ईको को टक्कर मारी, जिससे ईको पलट गई और तीसरी कार डिवाइडर से टकरा गई.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मृतकों और घायलों का विवरण

हादसे में मांडना निवासी हेमराज गुर्जर और धानमंडी (बूंदी) निवासी राजेश मीणा की मौके पर ही मौत हो गई. बेगूं के फोरूलाल गुर्जर और मांडलगढ़ के सोनू गुर्जर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. सभी शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए गए हैं.

हादसे में बाइक सवार दंपती समेत 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद चित्तौड़गढ़, उदयपुर और कोटा के अस्पतालों में रेफर किया गया है. घायलों में 4 कार सवार भी शामिल हैं.

विधायक ने जताया दुख

हादसे की सूचना मिलते ही बेगूं विधायक डॉ. सुरेश धाकड़ और डीएसपी अंजली सिंह मौके पर पहुंचे. विधायक धाकड़ ने मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी और इसे बड़ा दुखद हादसा बताया. उन्होंने घोषणा की कि पीड़ितों को सरकार की तरफ से हर संभव मदद दिलवाई जाएगी और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए इस जगह पर आरओबी या अंडर ब्रिज बनाने की कोशिश की जाएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Chittorgarh News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-