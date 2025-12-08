Zee Rajasthan
चित्तौड़गढ़ में एनएच-27 पर मांडना के पास भीषण सड़क हादसा, 11लोगों को कार ने कुचला चार की दर्दनाक मौत

Rajasthan News: चित्तौड़गढ़ के NH-27 पर रोंग साइड कार से भीषण चेन एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 4 की मौत और 7 घायल हुए. बाइक सवार को बचाने आए लोगों को दूसरी कार ने कुचला. विधायक ने मृतकों के लिए सरकारी मदद का आश्वासन दिया.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 08, 2025, 12:45 PM IST | Updated: Dec 08, 2025, 01:05 PM IST

चित्तौड़गढ़ में एनएच-27 पर मांडना के पास भीषण सड़क हादसा, 11लोगों को कार ने कुचला चार की दर्दनाक मौत

Rajasthan Road Accident: चित्तौड़गढ़ जिले के बेगूं थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर रविवार रात करीब 8 बजे दिल दहला देने वाला चेन एक्सीडेंट हुआ. मांडना के पास हुए इस भीषण हादसे में 11 युवकों को कार ने कुचल दिया, जिसमें चार लोगों-हेमराज, राजेश, फोरू और सोनू गुर्जर की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं.

मदद करने वालों को कुचला
बेगूं डीएसपी अंजली सिंह ने बताया कि हादसा रॉन्ग साइड से आ रही एक स्विफ्ट कार द्वारा बाइक सवार दंपती शंभूलाल और काली बाई को टक्कर मारने से शुरू हुआ. बाइक सवार दंपती सड़क पर गिर गए.

इस दौरान, पास के ढाबे पर मौजूद कई लोग मानवता दिखाते हुए घायलों की मदद करने सड़क पर पहुंचे. तभी, चित्तौड़गढ़ से कोटा की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार ईको कार ने बचाव कार्य में जुटे लोगों को जोरदार टक्कर मारते हुए कुचल दिया. इसके तुरंत बाद, पीछे से आ रही एक और कार ने ईको को टक्कर मारी, जिससे ईको पलट गई और तीसरी कार डिवाइडर से टकरा गई.

मृतकों और घायलों का विवरण
हादसे में मांडना निवासी हेमराज गुर्जर और धानमंडी (बूंदी) निवासी राजेश मीणा की मौके पर ही मौत हो गई. बेगूं के फोरूलाल गुर्जर और मांडलगढ़ के सोनू गुर्जर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. सभी शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए गए हैं.

हादसे में बाइक सवार दंपती समेत 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद चित्तौड़गढ़, उदयपुर और कोटा के अस्पतालों में रेफर किया गया है. घायलों में 4 कार सवार भी शामिल हैं.

विधायक ने जताया दुख
हादसे की सूचना मिलते ही बेगूं विधायक डॉ. सुरेश धाकड़ और डीएसपी अंजली सिंह मौके पर पहुंचे. विधायक धाकड़ ने मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी और इसे बड़ा दुखद हादसा बताया. उन्होंने घोषणा की कि पीड़ितों को सरकार की तरफ से हर संभव मदद दिलवाई जाएगी और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए इस जगह पर आरओबी या अंडर ब्रिज बनाने की कोशिश की जाएगी.

