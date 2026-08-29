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निम्बाहेड़ा नगर परिषद चुनाव: 45 वार्ड, टिकट की जंग और सभापति की कुर्सी पर नजर, समझिए पूरा सियासी गणित

Nimbahera Municipal Council Elections: निम्बाहेड़ा नगर परिषद के 45 वार्डों में चुनावी सरगर्मी तेज है. 11 सितंबर को मतदान होना है, जबकि 31 अगस्त नामांकन की अंतिम तारीख है. भाजपा-कांग्रेस में टिकट को लेकर जोर-आजमाइश जारी है और महिला सभापति पद ने मुकाबला दिलचस्प बना दिया है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Abhishek sharma
Published:Aug 29, 2026, 12:13 PM IST | Updated:Aug 29, 2026, 12:13 PM IST
निम्बाहेड़ा नगर परिषद चुनाव: 45 वार्ड, टिकट की जंग और सभापति की कुर्सी पर नजर, समझिए पूरा सियासी गणित
Image Credit: Nimbahera Municipal Council Elections

Nimbahera Municipal Council Elections: चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा में नगर परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं. 45 वार्डों वाली नगर परिषद में 11 सितंबर को मतदान प्रस्तावित है और नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. हालांकि अभी तक किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है. इसकी प्रमुख वजह राजनीतिक दलों की ओर से प्रत्याशियों के नामों की घोषणा का इंतजार माना जा रहा है. भाजपा और कांग्रेस के टिकट के दावेदार फिलहाल पार्टी नेतृत्व के फैसले पर नजर बनाए हुए हैं. टिकट की घोषणा होते ही नामांकन प्रक्रिया में तेजी आने की संभावना है.

टिकट के लिए भाजपा-कांग्रेस में अंदरखाने जोर-आजमाइश

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निम्बाहेड़ा में इस समय चुनावी चर्चा का सबसे बड़ा केंद्र टिकट वितरण बना हुआ है. अलग-अलग वार्डों में संभावित उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं. भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के भीतर टिकट हासिल करने के लिए दावेदार अपनी-अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे हैं.

कुछ दावेदार संगठन में लंबे समय से सक्रिय रहने को अपनी ताकत बता रहे हैं, जबकि कुछ वार्ड में व्यक्तिगत जनसंपर्क और स्थानीय पकड़ को टिकट का आधार मान रहे हैं. कई संभावित प्रत्याशी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और स्थानीय प्रभावशाली चेहरों के माध्यम से अपनी दावेदारी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं.

टिकट की दौड़ में पुराने कार्यकर्ताओं के साथ वरिष्ठ नेताओं, व्यापारी वर्ग से जुड़े लोगों और नए चेहरों की मौजूदगी भी चर्चा में है. कई वार्डों में एक से ज्यादा दावेदार होने के कारण दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के सामने उम्मीदवार चयन आसान नहीं रहने वाला.

पुराने कार्यकर्ता बनाम नए चेहरे की चुनौती

इस बार कई नए चेहरे भी चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं. ऐसे में पार्टी नेतृत्व के सामने दो स्तरों पर संतुलन साधने की चुनौती होगी. एक तरफ लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े कार्यकर्ताओं की निष्ठा और सक्रियता है, तो दूसरी तरफ नए चेहरों की चुनावी क्षमता और जीत की संभावनाएं हैं.

स्थानीय निकाय चुनाव में वार्ड स्तर का जनसंपर्क और व्यक्तिगत पहचान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है. इसलिए पार्टियों के लिए केवल संगठनात्मक सक्रियता ही नहीं, बल्कि संबंधित वार्ड में उम्मीदवार की स्वीकार्यता भी महत्वपूर्ण हो सकती है.

पैरवी और राजनीतिक संपर्क भी चर्चा में

टिकट वितरण से पहले राजनीतिक गलियारों में पैरवी और सियासी संपर्कों की चर्चा भी बढ़ गई है. दावेदार अपने संपर्कों के जरिए पार्टी नेतृत्व तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि अंतिम फैसला भाजपा और कांग्रेस के संबंधित नेतृत्व की ओर से प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा.

फिलहाल हर दावेदार खुद को अपने वार्ड में पार्टी के लिए मजबूत विकल्प साबित करने की कोशिश कर रहा है. टिकट किसे मिलेगा, यह पार्टी की रणनीति, स्थानीय समीकरण और जीत की संभावनाओं जैसे पहलुओं पर निर्भर करेगा.

आरक्षण ने बदले कई वार्डों के समीकरण

निम्बाहेड़ा चुनाव में आरक्षण व्यवस्था भी उम्मीदवारों के चयन और स्थानीय राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण मुद्दा है. कुछ सामान्य सीटों पर OBC वर्ग से जुड़े संभावित दावेदारों की सक्रियता चर्चा में है.

यदि किसी सामान्य सीट पर OBC उम्मीदवार को टिकट मिलता है, तो राजनीतिक जानकारों के मुताबिक वहां सामान्य वर्ग से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे कुछ दावेदारों या उनके समर्थकों में असंतोष पैदा हो सकता है. हालांकि यह नाराजगी कितनी प्रभावी होगी और उसका चुनावी परिणाम पर क्या असर पड़ेगा, यह प्रत्याशियों की घोषणा के बाद बनने वाले स्थानीय समीकरणों पर निर्भर करेगा.

दूसरी तरफ सामान्य वर्ग के कुछ दावेदार भी अपनी राजनीतिक दावेदारी मजबूती से सामने रख रहे हैं. उनका तर्क है कि सामान्य सीटों पर उन्हें भी समान राजनीतिक अवसर मिलना चाहिए. पार्टियों के लिए चुनौती यह होगी कि सामाजिक संतुलन और चुनावी जीत की संभावनाओं के बीच किस तरह तालमेल बैठाया जाए.

बाहरी उम्मीदवारों की एंट्री से बढ़ सकती है नाराजगी

टिकट वितरण में बाहरी चेहरों की संभावित एंट्री भी स्थानीय दावेदारों के बीच चिंता का कारण बनी हुई है. लंबे समय से वार्ड में सक्रिय कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि पार्टी स्थानीय और जमीनी स्तर पर काम करने वाले चेहरों को प्राथमिकता दे.

हालांकि पार्टी नेतृत्व के लिए केवल स्थानीय सक्रियता ही निर्णायक नहीं होगी. उम्मीदवार की जीत की संभावना और व्यापक सामाजिक समीकरण भी टिकट वितरण में अहम भूमिका निभा सकते हैं. ऐसे में यदि किसी वार्ड से बाहरी चेहरे को टिकट मिलता है, तो स्थानीय दावेदारों की नाराजगी चुनावी मुकाबले को प्रभावित कर सकती है.

महिला सभापति पद ने बढ़ाई राजनीतिक दिलचस्पी

निम्बाहेड़ा नगर परिषद में महिला सभापति पद आरक्षित होने से चुनाव का महत्व और बढ़ गया है. इस आरक्षण के कारण कई राजनीतिक परिवारों में महिलाओं को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारियों की चर्चा है.

राजनीति में सक्रिय कुछ पुरुष नेताओं की नजर अब अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाकर सभापति पद की दौड़ में बने रहने पर है. हालांकि सभापति बनने की राह सीधे तौर पर आसान नहीं है. पहले संबंधित महिला उम्मीदवार को अपने वार्ड से पार्षद का चुनाव जीतना होगा. इसके बाद सभापति पद के लिए आवश्यक समर्थन जुटाने की राजनीतिक प्रक्रिया सामने आएगी.

इस तरह कई राजनीतिक परिवारों के लिए चुनाव तीन चरणों वाला मुकाबला बनता दिखाई दे रहा है. पहला चरण पार्टी से टिकट हासिल करना, दूसरा अपने वार्ड से जीत दर्ज करना और तीसरा सभापति की कुर्सी के लिए पर्याप्त राजनीतिक समर्थन जुटाना.

टिकट कटने के बाद बगावत सबसे बड़ी चुनौती

भाजपा और कांग्रेस के सामने टिकट वितरण के बाद सबसे बड़ी चुनौती असंतुष्ट दावेदारों को संभालने की होगी. जिन लोगों को पार्टी टिकट नहीं मिलेगा, उनमें से कुछ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतर सकते हैं.

नगर निकाय चुनावों में वार्ड स्तर का व्यक्तिगत संपर्क और मतदाताओं के साथ उम्मीदवार की पकड़ कई बार महत्वपूर्ण साबित होती है. ऐसे में पार्टी से नाराज कोई मजबूत दावेदार अपने दम पर चुनाव लड़ता है तो वह अधिकृत प्रत्याशी के लिए चुनौती खड़ी कर सकता है.

यही वजह है कि टिकट घोषित होने के बाद दोनों दलों के सामने नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं को मनाने की चुनौती रहेगी. यदि बागी उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं, तो कई वार्डों में मुकाबला सीधे दो दलों के बीच न रहकर त्रिकोणीय भी हो सकता है.

31 अगस्त तक नामांकन, अगले कुछ दिन अहम

नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन फिलहाल नामांकन केंद्रों पर राजनीतिक गतिविधियां अपेक्षाकृत शांत हैं. 31 अगस्त नामांकन की अंतिम तारीख बताई गई है. ऐसे में आने वाले दो-तीन दिन चुनावी दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं.

जैसे ही भाजपा और कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित करेंगी, 45 वार्डों में तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी. इसके बाद उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करने का सिलसिला तेज होने की संभावना है.

अब किसके पक्ष में जाएगा जनता का फैसला

निम्बाहेड़ा नगर परिषद चुनाव में फिलहाल सबसे बड़ी स्थिति यह है कि दावेदारों की संख्या ज्यादा है, लेकिन प्रमुख राजनीतिक दलों के पास टिकट सीमित हैं. टिकट वितरण के बाद कुछ चेहरों के राजनीतिक कद को मजबूती मिलेगी, जबकि कुछ दावेदारों को निराशा का सामना करना पड़ सकता है.

इसके बाद असली परीक्षा पार्टी नेतृत्व की होगी. उसे स्थानीय समीकरण, सामाजिक संतुलन, पुराने कार्यकर्ताओं की दावेदारी, नए चेहरों की संभावनाएं और उम्मीदवार की जीत की क्षमता के बीच संतुलन बनाना होगा.

निम्बाहेड़ा की चुनावी बिसात पर फिलहाल दावेदार तैयार हैं और राजनीतिक दलों के फैसले का इंतजार है. 31 अगस्त तक नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मुकाबले की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी. किस वार्ड में कौन आमने-सामने होगा, कौन पार्टी के फैसले के साथ खड़ा रहेगा और कौन निर्दलीय रास्ता अपनाएगा, इसका असर पूरे चुनावी माहौल पर पड़ेगा.

अंततः 11 सितंबर को मतदाता अपने मताधिकार के जरिए फैसला करेंगे. फिलहाल निम्बाहेड़ा की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि 45 वार्डों में किसे पार्टी का टिकट मिलेगा, कौन टिकट से चूकेगा और टिकट के बाद पैदा होने वाली नाराजगी किस तरह चुनावी परिणामों को प्रभावित करेगी. इसके साथ महिला सभापति पद का आरक्षण भी पूरे चुनाव को खास राजनीतिक महत्व दे रहा है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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