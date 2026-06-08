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चित्तौड़गढ़ पुलिस ने तीन दिन में दो करोड़ की अवैध संपत्ति की फ्रीज, मचा हड़कंप

Chittorgarh News: चित्तौड़गढ़ पुलिस का ऑपरेशन त्रिनेत्र नशा तस्करों और संगठित अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के रूप में सामने आया है. जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह के नेतृत्व में तीन दिनों के भीतर करीब दो करोड़ रुपये की अवैध चल और अचल संपत्तियों को फ्रीज कराया गया है.
 

Edited bySneha AggarwalReported byAbhishek sharma
Published: Jun 08, 2026, 08:22 PM|Updated: Jun 08, 2026, 08:22 PM
चित्तौड़गढ़ पुलिस ने तीन दिन में दो करोड़ की अवैध संपत्ति की फ्रीज, मचा हड़कंप
Image Credit: Chittorgarh News

Chittorgarh News: राजस्थान के चित्तौड़गढ़ पुलिस का ऑपरेशन त्रिनेत्र अब नशा तस्करों और संगठित अपराधियों के खिलाफ सबसे बड़ी मुहिम बनता जा रहा है.

जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह के नेतृत्व में जिले की पुलिस ने लगातार तीन दिनों तक बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब दो करोड़ रुपये मूल्य की अवैध चल और अचल संपत्तियों को फ्रीज कराया है. पारसोली, निकुंभ और बेगूं थाना पुलिस की इन कार्रवाइयों ने साफ संदेश दिया है कि अब अपराध से अर्जित संपत्ति भी कानून की पकड़ से बाहर नहीं रहेगी.

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ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत सबसे पहले पारसोली थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्कर कमलेश गुर्जर की करीब 50 लाख रुपये मूल्य की जमीन, मकान और दो वाहनों को फ्रीज कराया. इसके बाद निकुंभ थाना पुलिस ने तस्कर रतनलाल जाट के आलीशान मकान और चार वाहनों को फ्रीज कराया, जिनकी कीमत करीब एक करोड़ रुपये बताई गई.

वहीं, तीसरे दिन बेगूं थाना पुलिस ने बालकिशन धाकड़ की करीब 50 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति और ट्रैक्टर को फ्रीज कराया. तीनों मामलों में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत जांच कर दिल्ली स्थित सक्षम प्राधिकारी से स्थायी अनुमोदन प्राप्त किया और फिर कार्रवाई को अंजाम दिया.

चित्तौड़गढ़ पुलिस की यह कार्रवाई केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रही, बल्कि अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों पर सीधा प्रहार कर अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ने का काम किया गया. जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह का कहना है कि पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार संगठित अपराध और उससे अर्जित अवैध संपत्तियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है.

एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 एफ के तहत ड्रग्स से अर्जित संपत्तियों को फ्रीज किया जा रहा है और नए आपराधिक कानूनों में भी अपराध से अर्जित संपत्ति पर कार्रवाई के प्रावधान शामिल किए गए हैं. पुलिस ने आमजन से भी अपील की है कि यदि किसी अपराधी द्वारा अवैध संपत्ति अर्जित करने की जानकारी हो तो उसकी सूचना पुलिस को दें, सूचना देने वाले का नाम पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा.

ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत चित्तौड़गढ़ पुलिस की लगातार हो रही इन बड़ी कार्रवाइयों ने यह साबित कर दिया है कि अब पुलिस अपराधियों की केवल गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि उनकी अवैध कमाई पर भी बड़ा प्रहार कर रही है. जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह के नेतृत्व में चल रहा यह अभियान प्रदेश में संगठित अपराध के खिलाफ एक मजबूत मॉडल बनता दिखाई दे रहा है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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