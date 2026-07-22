/Chittorgarh: मनोकामना पूरी होने पर भक्त ने श्री सांवलियाजी को अर्पित की 11 किलो 400 ग्राम चांदी की सिल्लियां

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Chittorgarh News: मेवाड़ के आराध्य देव भगवान श्री सांवलियाजी के दरबार में श्रद्धालुओं की अटूट आस्था लगातार देखने को मिल रही है. मध्यप्रदेश के देवास जिले के सोहनगंज निवासी एक श्रद्धालु ने अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर भगवान श्री सांवलियाजी के चरणों में 11 किलो 400 ग्राम वजनी चांदी की सिल्लियां भेंट स्वरूप अर्पित कीं.
श्रद्धालु ने मंदिर कार्यालय पहुंचकर विधिवत प्रक्रिया के तहत चांदी की सिल्लियां मंदिर प्रशासन को सुपुर्द की. इसके बाद आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर भेंट को मंदिर के भंडार में सुरक्षित जमा कराया गया. श्रद्धालु ने बताया कि भगवान श्री सांवलियाजी की कृपा से उनकी मनोकामना पूर्ण हुई, जिसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उन्होंने यह विशेष भेंट अर्पित की है.
देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे
सावन माह में श्री सांवलियाजी मंदिर में देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. भक्त अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार नकद राशि, स्वर्ण-रजत आभूषण, चांदी की सिल्लियां एवं अन्य बहुमूल्य भेंट भगवान को अर्पित कर रहे हैं.
मंदिर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से धार्मिक वातावरण बना हुआ है. वहीं, श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास का यह अनूठा उदाहरण एक बार फिर श्री सांवलियाजी के प्रति लोगों की गहरी श्रद्धा को दर्शाता है.
लगभग 180 साल पुराना इतिहास
बता दें कि श्री सांवलियाजी सेठ मंदिर का इतिहास करीब लगभग 180 साल पुराना है. यह मंदिर व्यापारियों और भक्तों के बीच अपनी अनोखी मान्यता के लिए फेमस है, जो भगवान को अपना बिजनेस पार्टनर मानते हैं.
कहते हें कि 1840 में, बागुंड गांव के एक ग्वाले को सपना आया कि इलाके में बबूल के पेड़ों के नीचे भगवान कृष्ण की मूर्तियां दबी हुई है.
वहीं, अगले दिन खुदाई करने पर ठीक वैसे ही काले पत्थर की तीन मनमोहक मूर्तियां मिली. इन मूर्तियों को तीन अलग-अलग स्थानों भादसोड़ा, बागुंड और मंडफिया में स्थापित किया गय. बाद में, मंडफिया के मंदिर ने अपार ख्याति प्राप्त की और इसे मुख्य 'सांवलिया सेठ मंदिर' के रूप में जाना जाने लगा. यह मंदिर राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख आस्था का केंद्र है.
सांवलिया सेठ का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि उन्हें भक्त अपना 'बिजनेस पार्टनर' मानते है. व्यापारी और श्रद्धालु अपने मुनाफे का एक निश्चित हिस्सा उन्हें अर्पित करते हैं, और बदले में भगवान उनके व्यापार में अपार वृद्धि करते हैं.
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